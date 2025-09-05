Salud

Pasar tiempo sentado el inodoro aumenta el riesgo de hemorroides, según un estudio

Healthday Spanish

Por Dennis Thompson HealthDay Reporter

Guardar

VIERNES, 5 de septiembre de 2025 (HealthDay News) -- ¿Utilizas tu tiempo en el baño para ponerte al día con las noticias, revisar tu correo electrónico o consultar las redes sociales?

Ten cuidado: es más probable que desarrolles hemorroides, según muestra una nueva investigación.

Las personas que usan un teléfono inteligente en el inodoro tienen un riesgo un 46 por ciento más alto de hemorroides que las que no lo hacen, informaron los investigadores en la edición del 3 de septiembre de la revista PLOS One.

El uso de teléfonos inteligentes podría prolongar inadvertidamente el tiempo para ir al baño, lo que podría aumentar la presión sobre el ano y contribuir a las hemorroides, explicaron los investigadores.

"Todavía estamos descubriendo las muchas formas en que los teléfonos inteligentes y nuestra forma de vida moderna afectan nuestra salud", dijo en un comunicado de prensa la investigadora principal, la Dra. Trisha Pasricha, gastroenteróloga del Centro Médico Beth Israel Deaconess en Boston. "Es posible que cómo y dónde los usamos, como en el baño, pueda tener consecuencias no deseadas".

Las hemorroides son venas inflamadas en el área anal o rectal que a menudo causan dolor o sangrado. Se cree que ocurren debido al aumento de la presión que ocurre durante el embarazo, con el exceso de peso o por el esfuerzo durante las deposiciones, dice la Escuela de Medicina de Harvard.

Para el nuevo estudio, los investigadores encuestaron a 125 adultos sometidos a colonoscopia en el Centro Médico Beth Israel Deaconess. Alrededor de un 43 por ciento de los participantes tenían hemorroides.

Dos tercios de los participantes (66%) dijeron a los investigadores que usan teléfonos inteligentes mientras están en el baño. Leer noticias y usar las redes sociales fueron las actividades más comunes de los teléfonos inteligentes en el baño.

Usar un teléfono inteligente mientras se está en el baño se relacionó con un aumento del 46% en el riesgo de hemorroides, incluso después de que los investigadores tomaran en cuenta otros factores como los hábitos de ejercicio, la edad y la ingesta de fibra.

Aquellos que usan teléfonos inteligentes tendían a pasar más tiempo en la lata, encontraron los investigadores. Alrededor del 37% de los usuarios de teléfonos inteligentes pasaron más de cinco minutos seguidos en el baño, en comparación con solo el 7% de los no usuarios.

"Es increíblemente fácil perder la noción del tiempo cuando nos desplazamos en nuestros teléfonos inteligentes: las aplicaciones populares están diseñadas completamente para ese propósito", dijo Pasricha. "Pero es posible que sentarse constantemente en el inodoro más tiempo de lo que pretendía porque está distraído con su teléfono inteligente pueda aumentar su riesgo de hemorroides", dijo.

El estudio refuerza los consejos de sentido común, dijo Pasricha.

"Deje los teléfonos inteligentes fuera del baño y trate de no pasar más de unos minutos para defecar", dijo. "Si está tomando más tiempo, pregúntese por qué. ¿Fue porque defecar era realmente muy difícil, o fue porque mi enfoque estaba en otra parte?"

Más información

La Escuela de Medicina de Harvard ofrece más información sobre las hemorroides.

FUENTE: PLOS, comunicado de prensa, 3 de septiembre de 2025

Temas Relacionados

Health Daypasartiemposentadoelinodoroaumentaelriesgodehemorroidessegununestudio

Últimas Noticias

La leche materna es crucial para el sueño de los bebés, señalan los investigadores

Healthday Spanish

La leche materna es crucial

Automedicarse con marihuana podría empeorar las cosas

Healthday Spanish

Automedicarse con marihuana podría empeorar

La música alivia el mareo por movimiento, según estudios experimentales

Healthday Spanish

La música alivia el mareo

Las personas se saltan los sustitutos de la sal, incluso aquellas con presión arterial alta

Healthday Spanish

Las personas se saltan los

Los 5 panes integrales con más beneficios para la salud avalados por la ciencia

Expertos en nutrición destacan estas opciones frente al pan blanco por su alto aporte de fibra, minerales y compuestos clave. Cómo contribuyen estas alternativas al bienestar nutricional, de acuerdo con especialistas consultados por Verywell Health

Los 5 panes integrales con
ÚLTIMAS NOTICIAS
El abogado acusado de engañar

El abogado acusado de engañar a Gonzalo Montiel deberá pagar 40 millones de pesos para no ir a la cárcel en su otra causa por estafas

Tras su reunión en Estados Unidos con banqueros y empresarios, Milei retorna a Argentina pensando en las elecciones del domingo

Descubren cómo se produjo la violenta muerte de dos pterosaurios bebés hace 150 millones de años

Violento choque en Parque Avellaneda: uno de los autos volcó y trasladaron a tres heridos a un hospital

Procesaron con prisión preventiva a “El Yiyi”, jefe de una célula del Tren de Aragua en Argentina

INFOBAE AMÉRICA
El Festival Folk de Newport

El Festival Folk de Newport revive en Venecia con imágenes inéditas de Bob Dylan y el retrato de una época

Bolivia: cinco ex funcionarios enfrentan un juicio por favorecer a Sebastián Marset

Estados Unidos les pidió a más de 250.000 venezolanos “prepararse” para salir del país en noviembre

El Festival de Toronto comenzó con un emotivo retrato de John Candy, ícono canadiense de la comedia

Estados Unidos recortará la asistencia militar a aliados de Europa del Este cercanos a Rusia

TELESHOW
Hilda Lizarazu y Lito Vitale

Hilda Lizarazu y Lito Vitale cumplieron 15 años de amor y contaron su primera cita: “Beso en casa y en cada semáforo”

¿Un nuevo frente de conflicto? La China Suárez habría escolarizado en Turquía a sus hijos con Benjamín Vicuña

El sugestivo comentario de Flor Vigna contra Griselda Siciliani: “Ya tendrá algo para contar”

Euge Quevedo enfrentó las críticas tras cantar el himno en la despedida de Lionel Messi: “Es fácil desde tu casa”

La travesía mediterránea de Floppy Tesouro: “El verano mejor se vive en bikini y con sol”