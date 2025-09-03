Tendencias

El uso de teléfonos inteligentes en el baño eleva el riesgo de hemorroides en casi un 50%, según un estudio

La costumbre de emplear dispositivos móviles en el inodoro podría tener consecuencias inesperadas para el bienestar físico. Cómo enfrentar esta dolencia y cuáles son sus síntomas

Por Constanza Almirón

El uso de teléfonos inteligentes en el baño aumenta el riesgo de hemorroides en un 46%, según un estudio

Es común que, a la hora de ir al baño, el teléfono inteligente sea un acompañante seguro. Sin embargo, el uso de estas tecnologías genera algunos efectos no deseados. En ese sentido, un reciente estudio publicado en PLOS ONE advierte sobre sus posibles consecuencias para la salud.

Según la investigación, quienes emplean estos dispositivos mientras están sentados en el inodoro presentan un 46% más de riesgo de hemorroides en comparación con quienes no lo hacen.

El trabajo, realizado en el Centro Médico Beth Israel Deaconess de Estados Unidos, señala que el 66% de los adultos encuestados reconoció utilizar su celular durante sus visitas al baño, lo que evidencia la magnitud de este hábito.

El estudio analizó a 125 adultos sometidos a colonoscopias de detección. Los participantes respondieron encuestas sobre sus hábitos de uso del teléfono inteligente en el baño, así como sobre factores de estilo de vida como dieta, actividad física y esfuerzo al defecar. La presencia de hemorroides se determinó mediante colonoscopia y fue evaluada de forma independiente por dos endoscopistas.

¿Existen riesgos al usar teléfonos inteligentes en el baño?

Más allá de que sea, en la actualidad, una herramienta innegable, el uso constante de estos teléfonos en diversas actividades diarias demostró generar efectos nocivos. En el caso de aquellos que optan por utilizarlos en el baño, el estudio advirtió aquellos que eran más adeptos a su uso tendían a ser más jóvenes (edad media de 55,4 años frente a 62,1 años en los no usuarios) y a realizar menos ejercicio semanal.

Entre los usuarios, el 93% admitió emplear el dispositivo al menos una o dos veces por semana, y más de la mitad lo hacía la mayor parte del tiempo. Además, el 37,3% de los usuarios de teléfonos inteligentes permanecía más de cinco minutos por visita en el inodoro, frente al 7,1% de los no usuarios.

El tiempo adicional sentado en el inodoro con el teléfono incrementa la presión anal y favorece la aparición de hemorroides (Freepik)

A pesar de este tiempo prolongado, solo el 35% de los usuarios reconoció que el uso del teléfono implicaba pasar más tiempo sentado. En cuanto a las actividades realizadas, la lectura de noticias fue la más frecuente (54,3%), seguida por la interacción en redes sociales (44,4%).

Otro aspecto esencial del trabajo advierte que este tiempo adicional sentado podría ser el factor clave en el aumento del riesgo de hemorroides, más allá de otros factores tradicionalmente asociados como el esfuerzo al defecar o el estreñimiento.

Los autores sugieren que la postura en el inodoro, sin el soporte que ofrecen sillas o sofás, incrementa la presión sobre las venas del área anal, lo que favorece la aparición de hemorroides.

Qué son las hemorroides y cuáles son sus síntomas

Las hemorroides, también conocidas como almorranas, son venas hinchadas en el ano y la parte inferior del recto. Se trata de una de las afecciones gastrointestinales más comunes, tan solo en Estados Unidos, se realizan cerca de 4 millones de consultas médicas anuales

Los síntomas varían según el tipo de hemorroide, pero pueden incluir sangrado, dolor, picazón e hinchazón, advierten desde Mayo Clinic. Siendo que entre los factores de riesgo tradicionales se encuentran el esfuerzo durante la defecación, la dieta baja en fibra, el sedentarismo, la obesidad y el embarazo.

Las hemorroides afectan a millones de personas y sus síntomas incluyen dolor, sangrado e hinchazón (Freepik)

En tanto, la prevención se basa en mantener heces blandas, consumir suficiente fibra, hidratarse adecuadamente, evitar el esfuerzo y reducir el tiempo sentado, especialmente en el inodoro. Sobre este punto se centró el estudio, el cual destacó que, pese a que no es posible establecer una relación causal directa, sino una asociación.

Asimismo, recomiendan limitar el uso del teléfono inteligente en el baño a menos de cinco minutos por visita, como medida preventiva. Además, sugieren que los profesionales de la salud incluyan preguntas sobre el uso de tecnología en el baño al abordar problemas gastrointestinales con sus pacientes.

¿Cómo enfrentar las hemorroides en el hogar, según Mayo Clinic?

La prevención de hemorroides se basa en una dieta rica en fibra, hidratación y evitar el uso prolongado del celular en el baño (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la entidad reconocida mundialmente, se puede aliviar el dolor leve, la hinchazón y la inflamación de las hemorroides con acciones hogareñas. Algunas de ellas son:

  • Comer alimentos ricos en fibra, permiten ablandar las heces y aumentar su volumen, lo que te puede evitar el esfuerzo.
  • Usar tratamientos tópicos: el uso de cremas o supositorio con hidrocortisona o las compresas que contengan avellano de bruja (hamamelis) o un anestésico puede ser claves.
  • Sumergirse regularmente en un baño caliente o en un baño de asiento: realizarlo en la bañera con agua tibia corriente durante 10 a 15 minutos, dos o tres veces al día, puede ser una forma efectiva ante las molestias.

“Con estos tratamientos, los síntomas de las hemorroides suelen desaparecer en una semana”, resaltan desde Mayo Clinic, al tiempo que aclaran que, en caso de que esta situación se extienda por más de una semana sin alivio, es conveniente recurrir a “atención médica”, al igual que si aparece “dolor intenso o sangrado”.

