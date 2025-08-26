Salud

Por qué hay que quitarse los zapatos antes de entrar a casa, según la ciencia

Los expertos advierten sobre el riesgo de introducir bacterias perjudiciales en el hogar. Tomar simples precauciones puede ayudar a reducir el contagio de enfermedades

Guardar
Estudios hallaron más de 400
Estudios hallaron más de 400 mil unidades de bacterias en la suela del calzado y casi 3 mil dentro de los zapatos de uso diario (Imagen Ilustrativa Infobae)

La costumbre de quitarse los zapatos antes de entrar en casa, una tradición milenaria en diversas culturas asiáticas, cobró importancia en los hogares occidentales luego de la pandemia de COVID-19. Sin embargo, tras la crisis sanitaria, la costumbre pareció perderse.

Pero quitarse los zapatos en la entrada de casa no es una manía sin fundamento: es una medida preventiva, que ayuda a evitar que peligrosos microorganismos terminen en las alfombras, el piso del living o el cuarto de los chicos.

Según un estudio, realizado por el doctor Charles Gerba, microbiólogo y profesor de la Universidad de Arizona, Estados Unidos, existe una gran cantidad de bacterias tanto en la suela como en el interior del calzado: un promedio de 421.000 unidades de bacterias en el exterior y 2887 en el interior.

“Entre las bacterias presentes se encontraban: Escherichia coli, conocida por causar infecciones intestinales y urinarias, meningitis y diarrea; Klebsiella pneumoniae, causa frecuente de infecciones de heridas y de la sangre, además de neumonía; y Serratia ficaria, causa poco frecuente de infecciones en las vías respiratorias y heridas", señalaron los autores.

Un estudio en Estados Unidos
Un estudio en Estados Unidos detectó la presencia de la bacteria Clostridium difficile en el 26,4% de las suelas analizadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro estudio de la Universidad de Houston, Estados Unidos, que analizó las suelas de los zapatos de 280 personas, detectó que el 26,4% de las muestras dieron positivo para Clostridium difficile, una bacteria reconocida por su alta capacidad de contagio y peligrosidad.

Además, un estudio identificó que el 74% de las cepas de C. difficile halladas en los zapatos de trabajadores sanitarios coincidían con las presentes en pacientes hospitalizados, lo que sugiere un potencial de transmisión relevante en entornos sensibles.

Las suelas de tus zapatos no están limpias”, dijo Jinhee Jo, investigadora postdoctoral de enfermedades infecciosas en la Universidad de Houston y autora principal del estudio.

“Pueden introducir bacterias dañinas en tu baño o cocina, lo que podría enfermarte. La próxima vez que entres del exterior, quítate los zapatos antes de entrar en una habitación y ayuda a reducir el riesgo de contraer C. difficile”, afirmó en un comunicado de la universidad.

Las suelas pueden acumular bacterias
Las suelas pueden acumular bacterias potencialmente peligrosas que sobreviven desde horas hasta varios años en las superficies del hogar. Por eso se recomienda limpiar los zapatos con frecuencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los expertos recomiendan medidas sencillas que incluyen una correcta higiene de manos, limpiar las superficies con desinfectantes químicos y quitarse los zapatos antes de entrar en una casa o espacio común.

Riesgos reales y recomendaciones

Karen Duus, profesora de microbiología e inmunología en la Universidad Touro de Nevada, advirtió en declaraciones a la revista Time que la exposición a patógenos depende en gran medida de los lugares por donde se ha caminado y de las sustancias con las que el calzado ha tenido contacto.

Duus también señaló que limpiar los zapatos en un felpudo resulta poco eficaz, ya que las suelas suelen tener grietas donde se acumulan gérmenes y bacterias. Según la experta, “tendrías que quitarte el zapato y restregarlo” para lograr una limpieza adecuada.

Además, algunos de estos microorganismos solo sobreviven durante horas o semanas, pero otros, como ciertas esporas bacterianas y fúngicas, norovirus, huevos de lombrices y quistes de parásitos, pueden persistir durante meses o incluso años.

En hospitales, el 74% de
En hospitales, el 74% de las cepas de C. difficile de los zapatos coincidían con las presentes en pacientes internados (Imagen ilustrativa Infobae)

Los expertos subrayan la importancia de mantener las manos limpias, ya que si el calzado está contaminado y las manos se utilizan para manipularlo, existe la posibilidad de transferir patógenos a la boca o a los alimentos durante su preparación.

Cómo y con qué frecuencia limpiar los zapatos y zapatillas

Para el mantenimiento general, los expertos recomiendan una limpieza a fondo al menos cada dos meses. Y las zapatillas deportivas podrían tener que lavarse cada dos semanas.

  • Cómo lavar las zapatillas deportivas:
  1. Eliminar la suciedad suelta de la suela, la entresuela y la parte superior con un cepillo.
  2. Hacer una mezcla de agua tibia con un poco de detergente suave. Con ella lavar los cordones y las zapatillas a mano (no meterlas en el lavarropas). Con un cepillo de cerdas suaves, cepillo de dientes o trapo limpiar a fondo la suela, la entresuela, las plantillas (si es necesario) y la parte superior de las zapatillas.
  3. Secar el calzado al aire. Puede tardar en general unas 8 horas en secarse del todo.
La gamuza requiere un cepillo
La gamuza requiere un cepillo específico y movimientos en la misma dirección del material para eliminar suciedad superficial (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Cómo limpiar el calzado de cuero: utilizar un cepillo seco y una solución de detergente. Evita frotar el calzado demasiado fuerte para no dañar el cuero. Luego, se puede lustrar con pomada para zapatos y lustrar.
  • Cómo limpiar el calzado de gamuza: usar un cepillo para gamuza o una toalla para limpiar los restos de la superficie, trabajando en la misma dirección que el material (en lugar de ir a contrapelo).

Para las manchas más difíciles, utilizar un paño embebido en vinagre blanco para frotar la tela en direcciones alternas.

Temas Relacionados

COVID-19Clostridium difficileHIgieneSaludPrevenciónContagioúltimas noticias

Últimas Noticias

Descubren una nueva especie de caracol marino en el sur argentino que lleva el nombre de Maradona

Los investigadores del Museo Argentino de Ciencias Naturales lo bautizaron Bogasonia maradoniana. Asombra por su caparazón singular, su ciclo de vida único y las incógnitas que aún plantea su presencia en aguas australes

Descubren una nueva especie de

Hubo cinco brotes de gripe aviar en la Argentina en lo que va del año: radiografía de la situación actual

Según el último Boletín Epidemiológico Nacional, los focos de influenza aviar se detectaron en las localidades de las provincias de Buenos Aires y Chaco. Refuerzan la vigilancia epidemiológica para evitar contagios en humanos

Hubo cinco brotes de gripe

La tormenta de Santa Rosa en Argentina llegará puntual este sábado acompañada de una ciclogénesis

El fenómeno climático aparecerá tras días soleados y de temperaturas agradables. Cuáles serán las zonas afectadas

La tormenta de Santa Rosa

Cómo la forma de manzana o pera del cuerpo influye en el envejecimiento del corazón

Un análisis de más de 21 mil participantes en el Reino Unido que utilizó inteligencia artificial detectó diferencias respecto de la función cardíaca, según la forma de la ubicación del tejido adiposo más típica en hombres y en mujeres

Cómo la forma de manzana

Qué significa hablar dormido según la psicología y a qué síntomas prestar atención

Factores genéticos y psicológicos influyen en este comportamiento nocturno que puede afectar la calidad de vida y la convivencia. Los hábitos que suelen aumentarlo

Qué significa hablar dormido según
ÚLTIMAS NOTICIAS
Descubren una nueva especie de

Descubren una nueva especie de caracol marino en el sur argentino que lleva el nombre de Maradona

La importancia de los clubes de barrio en la Argentina

Mercados: acciones y bonos argentinos operan con leves bajas tras las caídas del lunes

Qué autos 0Km se pueden comprar con USD 20.000 tras la suba del dólar oficial

Un prefecto dejó el puesto de guardia para ver a su novia, sus compañeros lo encubrieron y los condenaron a prisión

INFOBAE AMÉRICA
La generación Z impulsa la

La generación Z impulsa la baja del consumo de alcohol en Alemania

Candidato a vicepresidente de Bolivia, Edman Lara, denuncia persecución política y llama a una vigilia

Expresidentes ecuatorianos se unieron al respaldo internacional contra el Cartel de los Soles

Tres de los ocho heridos en una serie de atropellos en La Habana siguen hospitalizados, pero fuera de peligro

Descubren una nueva especie de caracol marino en el sur argentino que lleva el nombre de Maradona

TELESHOW
Claudia Villafañe chocó con su

Claudia Villafañe chocó con su auto cerca de la cancha de River Plate: “Estoy bien”

Tini Stoessel, sin límites: su vuelta a la actuación, la apuesta al amor con Rodrigo De Paul y la ambiciosa gira que prepara

Ornella D’Elía presentó a su novia en las redes: “El corazón repleto de vida”

Celeste Cid quiso impresionar a los padres de Santiago Korovsky y terminó con la cocina en llamas: “Puede fallar”

La inesperada reacción de Nico Vázquez a un posteo de Gimena Accardi luego de su divorcio