Salud

El azúcar no es el único enemigo de la salud bucal: 5 alimentos que también dañan los dientes

Un informe de Real Simple advierte que ciertos productos de consumo habitual pueden afectar la superficie de los dientes y aumentar el riesgo de caries, por lo que se recomienda revisar la dieta para prevenir daños

Por Martina Cortés Moschetti

Guardar
Cinco alimentos comunes pueden erosionar
Cinco alimentos comunes pueden erosionar el esmalte dental y aumentar el riesgo de caries, advierte un especialista (Imagen ilustrativa Infobae)

Una sonrisa saludable no solo depende del cepillo y la pasta dental: lo que se elige comer todos los días tiene un impacto directo y, a veces, invisible en los dientes.

Si bien el azúcar suele acaparar toda la atención como villano de la salud bucal, hay alimentos cotidianos que no solo pueden causar daños similares, sino también provocar efectos incluso más graves en la estructura y protección dental.

Voces expertas, como la del Dr. Sandip Sachar, dentista y miembro activo de la Asociación Dental Americana, advierten que la dieta es mucho más decisiva de lo que solemos imaginar para prevenir caries y evitar el desgaste del esmalte.

Descubrir qué otros alimentos pueden estar comprometiendo la sonrisa puede marcar la diferencia entre una boca sana y problemas dentales a largo plazo.

Aunque la genética determina la resistencia del esmalte y la propensión a enfermedades de las encías, la alimentación es un factor modificable clave para cuidar la salud bucal. Más allá del azúcar, hay cinco alimentos populares que aumentan el riesgo de caries y desgaste dental, según información recopilada por la Asociación Dental Americana y reportada por Real Simple.

La dieta diaria influye directamente
La dieta diaria influye directamente en la aparición de caries y el desgaste del esmalte dental, según el Dr. Sandip Sachar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dieta y riesgo de caries: alimentos perjudiciales

El Dr. Sachar explica que la dieta incide directamente en la aparición de caries, la enfermedad periodontal, el desgaste del esmalte y el equilibrio del microbioma oral.

Mientras la fortaleza de dientes y encías depende en parte de la genética, las elecciones alimentarias cotidianas marcan la diferencia entre una boca sana y una vulnerable a problemas. Muchos alimentos percibidos como saludables o inocuos pueden favorecer las caries y la erosión del esmalte si no se consumen con prudencia.

Entre los alimentos que requieren atención especial se encuentran los frutos secos deshidratados. Aunque suelen considerarse una alternativa nutritiva, estos productos concentran cantidades importantes de azúcar y presentan una textura pegajosa que se adhiere prolongadamente a los dientes.

El consumo frecuente de frutos
El consumo frecuente de frutos secos deshidratados, galletas saladas, papas fritas, cítricos, yogur saborizado y barras de granola puede dañar la salud bucal (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Dr. Sachar advierte: “Esta característica facilita que las bacterias responsables de las caries se alimenten y mantengan la exposición al ácido, que es la principal causa de erosión del esmalte dental”. Para mitigar el efecto negativo, recomienda ingerirlos junto a otros alimentos que estimulen la producción de saliva, lo que favorece la eliminación de los residuos azucarados.

Galletas saladas y las papas fritas, habituales en meriendas y reuniones, también plantean un riesgo poco conocido. El especialista indica: “El almidón de estos productos se transforma en azúcares simples durante la masticación y forma una pasta que se adhiere entre los dientes”. A pesar de que no se asocien comúnmente con las caries, pueden ser tan perjudiciales como los dulces clásicos.

El consumo elevado de frutas cítricas como limones, naranjas y pomelos constituye otro riesgo a considerar. Si bien estos alimentos aportan nutrientes, su elevada acidez puede erosionar gradualmente el esmalte dental, sobre todo si se consumen con frecuencia o si se chupan sin enjuagar la boca posteriormente.

El consumo de frutas cítricas
El consumo de frutas cítricas y alimentos ácidos puede debilitar el esmalte dental si no se toman precauciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Dr. Sachar recomienda: “Es conveniente esperar al menos treinta minutos antes de cepillarse los dientes después de ingerir cítricos, para no dañar el esmalte reblandecido por los ácidos”.

Por otro lado, el yogur saborizado, pese a su imagen de alimento probiótico y fuente de calcio, suele contener altos niveles de azúcares añadidos que contrarrestan sus posibles beneficios para la salud dental. El Dr. Sachar aconseja revisar con detenimiento las etiquetas nutricionales para evitar productos con cantidades excesivas de azúcar.

Finalmente, las barras de granola y energía, a menudo promocionadas como saludables, suelen combinar una textura pegajosa con elevadas proporciones de azúcar, sobre todo cuando incluyen miel y frutos secos. El especialista sugiere alejarse de la mezcla de estos ingredientes y elegir barras con una lista de componentes más sencilla y menos azucarada.

Las barras de granola y
Las barras de granola y energía suelen contener altos niveles de azúcar, especialmente si incluyen miel y frutos secos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diversos estudios han confirmado el impacto de la dieta en la salud dental. La Asociación Dental Americana destaca que los alimentos con alto contenido de azúcar y almidón, así como la acidez de frutas cítricas y bebidas, se asocian directamente con un aumento en el riesgo de caries y erosión del esmalte.

Además, una publicación en The Journal of the American Dental Association detalla que la exposición constante a estos compuestos alimenticios incrementa la desmineralización dental, especialmente cuando no hay una higiene bucal adecuada.

Cómo proteger el esmalte dental frente a estos alimentos

Para reducir el daño que estos productos ocasionan, el Dr. Sachar propone varias estrategias prácticas. Consumirlos junto a otros alimentos puede aumentar la producción de saliva, facilitando la limpieza natural de los dientes.

Mantener hábitos de consumo conscientes
Mantener hábitos de consumo conscientes y una higiene bucal adecuada es clave para la salud dental a largo plazo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, resulta importante esperar un tiempo prudente para cepillarse tras consumir alimentos ácidos y prestar atención especial a las etiquetas para evitar el exceso de azúcares añadidos.

La clave concluye el especialista, reside en mantener hábitos de consumo conscientes y una higiene bucal adecuada. La frecuencia, el momento de la ingesta y las rutinas de cuidado dental posteriores a las comidas determinan la salud a largo plazo de los dientes.

Temas Relacionados

Salud dentalCariesErosión del esmalte dentalAlimentos que dañan los dientesDieta y salud bucalsalud bucalReal SimpleNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Por qué hay que quitarse los zapatos antes de entrar a casa, según la ciencia

Los expertos advierten sobre el riesgo de introducir bacterias perjudiciales en el hogar. Tomar simples precauciones puede ayudar a reducir el contagio de enfermedades

Por qué hay que quitarse

Descubren una nueva especie de caracol marino en el sur argentino que lleva el nombre de Maradona

Los investigadores del Museo Argentino de Ciencias Naturales lo bautizaron Bogasonia maradoniana. Asombra por su caparazón singular, su ciclo de vida único y las incógnitas que aún plantea su presencia en aguas australes

Descubren una nueva especie de

Hubo cinco brotes de gripe aviar en la Argentina en lo que va del año: radiografía de la situación actual

Según el último Boletín Epidemiológico Nacional, los focos de influenza aviar se detectaron en las localidades de las provincias de Buenos Aires y Chaco. Refuerzan la vigilancia epidemiológica para evitar contagios en humanos

Hubo cinco brotes de gripe

La tormenta de Santa Rosa en Argentina llegará puntual este sábado acompañada de una ciclogénesis

El fenómeno climático aparecerá tras días soleados y de temperaturas agradables. Cuáles serán las zonas afectadas

La tormenta de Santa Rosa

Cómo la forma de manzana o pera del cuerpo influye en el envejecimiento del corazón

Un análisis de más de 21 mil participantes en el Reino Unido que utilizó inteligencia artificial detectó diferencias respecto de la función cardíaca, según la forma de la ubicación del tejido adiposo más típica en hombres y en mujeres

Cómo la forma de manzana
ÚLTIMAS NOTICIAS
El jury aceptó las acusaciones

El jury aceptó las acusaciones contra la jueza Julieta Makintach y avanza el proceso donde se definirá si es destituida

La importancia de los clubes de barrio en la Argentina

Por qué hay que quitarse los zapatos antes de entrar a casa, según la ciencia

Descubren una nueva especie de caracol marino en el sur argentino que lleva el nombre de Maradona

Mercados: acciones y bonos argentinos operan con leves bajas tras las caídas del lunes

INFOBAE AMÉRICA
Exministro de Correa seguirá preso

Exministro de Correa seguirá preso en EE.UU. mientras suspenden audiencia en Ecuador por caso Villavicencio

La generación Z impulsa la baja del consumo de alcohol en Alemania

Candidato a vicepresidente de Bolivia, Edman Lara, denuncia persecución política y llama a una vigilia

Expresidentes ecuatorianos se unieron al respaldo internacional contra el Cartel de los Soles

Tres de los ocho heridos en una serie de atropellos en La Habana siguen hospitalizados, pero fuera de peligro

TELESHOW
Claudia Villafañe chocó con su

Claudia Villafañe chocó con su auto cerca de la cancha de River Plate: “Estoy bien”

Tini Stoessel, sin límites: su vuelta a la actuación, la apuesta al amor con Rodrigo De Paul y la ambiciosa gira que prepara

Ornella D’Elía presentó a su novia en las redes: “El corazón repleto de vida”

Celeste Cid quiso impresionar a los padres de Santiago Korovsky y terminó con la cocina en llamas: “Puede fallar”

La inesperada reacción de Nico Vázquez a un posteo de Gimena Accardi luego de su divorcio