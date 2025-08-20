¿La 'apnea social' perturba tu sueño de fin de semana?

MARTES, 19 de agosto de 2025 (HealthDay News) -- Las personas que pasan el fin de semana de fiesta podrían estar dañando su sueño a través de la "apnea social", según un estudio reciente.

Beber y fumar hasta altas horas de la noche parecen provocar un aumento en la apnea del sueño durante el fin de semana, informaron los investigadores el 13 de agosto en la revista American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.

Las probabilidades de apnea del sueño son un 18% más altas los sábados en comparación con los miércoles, según muestran los resultados.

Este riesgo fue incluso más alto entre los adultos menores de 60 años, que tenían un aumento de un 24 por ciento en las probabilidades de apnea del sueño los fines de semana, dijeron los investigadores.

"Todavía no sabemos exactamente por qué, pero el uso de alcohol, un sueño más ligero y un uso menos constante de terapias para la apnea obstructiva del sueño probablemente tengan un rol", señaló en un comunicado de prensa el investigador principal, Danny Eckert . Eckert es director de salud del sueño en el Instituto de Investigación Médica y de Salud Flinders en Australia.

La apnea del sueño es causada por el colapso de las vías respiratorias de una persona mientras duerme, deteniendo u obstruyendo gravemente su respiración. Esto hace que su cerebro los despierte, al menos lo suficiente como para que reanuden la respiración.

La apnea del sueño no tratada puede aumentar el riesgo de una persona de enfermedad cardiaca, depresión, diabetes, demencia, fatiga diurna, lesiones e incluso la muerte, señalaron los investigadores en las notas de respaldo.

Para el nuevo estudio, los investigadores analizaron datos de más de 70,000 personas en todo el mundo recopilados entre 2020 y 2023, utilizando sensores de sueño debajo del colchón.

Los resultados mostraron que las personas tenían un 18% más de probabilidades de tener apnea del sueño de moderada a grave los fines de semana en comparación con mediados de semana.

Parte de esto se debió a cambios en los horarios de sueño. Dormir 45 minutos o más más los fines de semana aumentó el riesgo de una peor apnea del sueño en un 47 por ciento, encontraron los investigadores.

El equipo de investigación denominó a este efecto de fin de semana "apnea social".

"La apnea del sueño ya es un problema importante de salud pública, pero nuestros hallazgos sugieren que su verdadero impacto podría subestimarse", señaló en un comunicado de prensa la investigadora principal, Lucía Pinilla, investigadora del Instituto de Investigación Médica y de Salud Flinders: Salud del Sueño.

"La mayoría de las pruebas de diagnóstico clínico se realizan en una sola noche, generalmente una noche entre semana, sin tener en cuenta el efecto de fin de semana que ahora llamamos apnea social", dijo Pinella.

Para combatir la "apnea social", los investigadores recomiendan mantener su rutina de sueño incluso durante el fin de semana.

"Trate de mantener el mismo horario de sueño durante toda la semana y el fin de semana, asegurándose de dormir las siete a nueve horas recomendadas por noche", dijo Eckert. "Mantener una hora fija para despertarse y usar la terapia recetada para la apnea obstructiva del sueño, incluso los fines de semana, e irse a la cama cuando se sienta somnoliento ayudará a garantizar que con frecuencia duerma lo suficiente como para reparador, lo que puede ayudar a combatir el aumento de la AOS durante el fin de semana".

Más información

Los Institutos Nacionales de Salud ofrecen más información sobre la apnea del sueño.

FUENTE: Universidad de Flinders, comunicado de prensa, 13 de agosto de 2025