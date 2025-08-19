Salud

El consumo de bebidas muy calientes eleva el riesgo de cáncer de esófago, alertan los expertos

Mate, té y café son algunas de las opciones que, al consumirse por encima de los 65 °C, pueden provocar lesiones precancerosas según expertos. Qué tener en cuenta, según la OMS y un nuevo análisis publicado en The Conversation

Por Nicolás Sturtz

Guardar
Un estudio en Reino Unido
Un estudio en Reino Unido revela que beber ocho o más tazas diarias de infusiones muy calientes multiplica el riesgo de cáncer de esófago (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una pregunta cotidiana en la cafetería —“¿lo quiere bien caliente?”— podría esconder un riesgo inesperado para la salud. Un análisis publicado por The Conversation advierte que consumir café, té o mate a temperaturas superiores a 65 ℃ aumenta de manera considerable el riesgo de desarrollar cáncer de esófago, una de las enfermedades oncológicas más letales.

La tradición de disfrutar infusiones muy calientes, profundamente arraigada en muchas culturas, vuelve urgente prestar atención a esta advertencia. Comprender la evidencia detrás de esta recomendación puede marcar la diferencia entre un hábito cotidiano y un riesgo silencioso para la salud.

Qué demuestran los estudios sobre bebidas calientes y cáncer de esófago

Diversas investigaciones analizadas por The Conversation concluyen que la relación entre bebidas muy calientes y el cáncer de esófago no depende de la naturaleza de la bebida, sino de la temperatura a la que se ingiere.

El alerta aumentó en 2016, cuando la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) aseguró que “el cáncer de esófago es la octava causa más común de cáncer en todo el mundo” y advirtió que “los estudios sugieren que beber bebidas muy calientes probablemente causa cáncer de esófago”, por lo que esta práctica fue clasificada como “probablemente cancerígena para los humanos”.

Estudios científicos confirman que consumir
Estudios científicos confirman que consumir bebidas calientes a más de 65℃ eleva el riesgo de cáncer de esófago (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese tono, la IARC precisó que el riesgo se concentra en regiones donde “se consumen tradicionalmente bebidas muy calientes; se trata principalmente del mate en América del Sur y del té en Asia y África”. Esta calificación advierte sobre el consumo de infusiones cerca de los 70℃.

Un reciente estudio de gran escala en el Reino Unido —reseñado detalladamente en The Conversation— siguió a casi 500.000 adultos y detectó que quienes bebían ocho o más tazas diarias de té o café muy caliente tenían casi seis veces más probabilidades de padecer cáncer de esófago que aquellos que optaban por infusiones menos calientes.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que anualmente se diagnostican 600.000 nuevos casos de cáncer de esófago a nivel mundial, con más de 540.000 muertes asociadas. La tasa de supervivencia a cinco años rara vez supera el 20%, en gran medida porque el diagnóstico suele ocurrir en etapas avanzadas.

¿Qué dice la ciencia sobre cómo se produce el daño?

El mecanismo detrás del riesgo está relacionado con el daño térmico. Según lo explicado por expertos en The Conversation, la exposición repetida a líquidos muy calientes puede producir lesiones en la mucosa esofágica. Esto facilita daños acumulativos y hace que, con el tiempo, aumente la probabilidad de que las células desarrollen anomalías cancerosas.

El cáncer de esófago presenta
El cáncer de esófago presenta alta mortalidad y baja supervivencia, especialmente en países con fuerte consumo de infusiones calientes

De acuerdo con diversos estudios experimentales realizados en animales, más específicamente en ratones, quienes tomaban agua a 70℃ desarrollaron lesiones precancerosas en menor tiempo. Otro punto clave señalado es que el calor debilita la barrera protectora del esófago, exponiéndolo aún más a agentes agresivos, como el reflujo ácido.

Factores de riesgo adicionales y síntomas de alerta

De acuerdo con The Conversation y la Sociedad Americana del Cáncer, además del consumo de bebidas muy calientes, existen otros factores que incrementan el riesgo de cáncer de esófago: el tabaquismo, el abuso de alcohol, la obesidad, la enfermedad por reflujo gastroesofágico crónica y los antecedentes familiares. La incidencia aumenta en personas mayores de 60 años.

Los síntomas tempranos generalmente son sutiles. La OMS informa que las principales señales de advertencia incluyen dificultad o dolor al tragar, pérdida de peso involuntaria y ardor persistente. Este bajo perfil inicial contribuye a la gravedad del pronóstico.

El mate bajo la lupa

Una idea muy difundida sostiene que solo el mate es riesgoso, pero la evidencia científica recopila que el riesgo es similar para cualquier infusión si supera los 65℃. Ni el café filtrado ni los tés suaves escapan a esta advertencia, siempre que la temperatura de consumo se mantenga elevada.

La evidencia científica desmiente el
La evidencia científica desmiente el mito de que solo el mate es riesgoso: cualquier infusión caliente puede aumentar el riesgo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro mito extendido indica que el daño únicamente ocurre si la bebida provoca quemaduras evidentes en la boca o la garganta, cuando en realidad el esófago es menos sensible al dolor y puede sufrir lesiones aun sin desencadenar molestias inmediatas, según lo señalan los expertos citados por The Conversation.

Medidas prácticas y recomendaciones de organismos internacionales

Tanto la IARC como la OMS y la Sociedad Americana del Cáncer recomiendan permitir que las bebidas calientes se enfríen durante 5 minutos después de hervirlas, lo que reduce entre 10℃ y 15℃ la temperatura.

En el mismo sentido, The Conversation sugiere probar la infusión con pequeños sorbos antes de beber de manera habitual, agregar agua fría o leche, y evitar los sorbos grandes y constantes de bebidas excesivamente calientes.

Evitar el consumo sistemático de líquidos por encima de 65℃ es una de las recomendaciones avaladas por estos organismos, que enfatizan que la prevención depende, sobre todo, de cambios simples en la rutina cotidiana.

La evidencia recogida por The Conversation y organismos de salud internacionales es clara: modificar el hábito de consumir infusiones muy calientes puede reducir de forma significativa el riesgo de cáncer de esófago, un problema de salud global cuya solución está al alcance de todos.

Temas Relacionados

Cáncer de esófagoBebidas calientesRiesgo de cáncerNewsroom BUE

Últimas Noticias

El aumento de fibra en la dieta mejora el control del colesterol y la glucosa

Expertos señalan que incorporar más fibra soluble, presente en cereales integrales, legumbres y frutas, contribuye a estabilizar los niveles de azúcar en sangre y a disminuir el colesterol LDL, favoreciendo la salud cardiovascular general

El aumento de fibra en

Estrategia de las 4 A: cómo es la técnica que propone Mayo Clinic para controlar el estrés cotidiano

Aunque poco conocida, esta práctica ayuda a quienes sienten que la rutina se vuelve abrumadora. Claves de los expertos para afrontar desafíos emocionales

Estrategia de las 4 A:

6 estrategias para prevenir lesiones al correr un maratón

Preparar el cuerpo adecuadamente para una prueba de larga distancia es esencial, ya que seguir pautas claras puede marcar la diferencia, según GQ

6 estrategias para prevenir lesiones

Cuál es el desayuno ideal para impulsar la longevidad y el bienestar

Médicos de Cleveland Clinic resaltan el valor de la primera comida del día y sugieren incluir frutas y proteínas para potenciar la vitalidad y sumar años, según reportó GQ. Un repaso por las más destacadas recomendaciones nutricionales

Cuál es el desayuno ideal

Qué días son los preferidos para iniciar rutinas saludables

La organización del calendario semanal impulsa el entusiasmo para adoptar prácticas beneficiosas, aunque la flexibilidad y el compromiso personal resultan esenciales para mantener logros sostenibles en el tiempo

Qué días son los preferidos
ÚLTIMAS NOTICIAS
Dónde voto en La Matanza

Dónde voto en La Matanza en las elecciones Buenos Aires 2025

Prorrogaron el plazo para que el Gobierno finalice los contratos con empresas estatales

Cuáles son los 10 municipios bonaerenses con mayor cantidad de electores

Un hombre violó a su hija desde que era una niña y fue condenado a 16 años de prisión en Santa Fe

Cinco perros pitbull atacaron a un reconocido neurocirujano mientras corría en Mendoza

INFOBAE AMÉRICA
El método inspirado en astronautas

El método inspirado en astronautas que fortalece las rodillas con solo un minuto de saltos a la semana

Cartel de los Soles, el grupo narco al que Maduro se volcó por completo para mantenerse en el poder

El régimen de Kim Jong-un amenazó con expandir su arsenal nuclear ante las maniobras conjuntas de EEUU y Corea del Sur

Rosario Murillo purga a Néstor Moncada, el operador más temido y siniestro del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua

Macron sugirió la ciudad de Ginebra como sede del posible encuentro entre Volodimir Zelensky y Vladimir Putin

TELESHOW
Luck Ra sorprendió en La

Luck Ra sorprendió en La Voz Argentina contando cuál es su verdadero nombre y su conexión con un prócer de la patria

Tania González Ledesma, la supuesta amante de Martín Demichelis, contó cómo eran sus encuentros íntimos: “Muy buen cardio”

La China Suárez compartió la intimidad de Mauro Icardi en su nuevo hogar: “Hombre que resuelve”

Eliana Guercio habló del tratamiento estético que puso en riesgo su salud: “Lo vi en Instagram y fue un error garrafal”

Wanda Nara contra Mauro Icardi por su ausencia en el Día del Niño: “Te hacés cargo de nuevos nenes y a los tuyos, nada”