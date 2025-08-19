El aumento de fibra en la dieta mejora el control del colesterol y la glucosa

La fibra dietética es clave para la salud cardíaca y la mayoría de la población no consume la cantidad recomendada

Cuando se habla de salud cardiovascular, es muy común enfocar la atención en reducir el consumo de grasas saturadas, sodio o azúcares. Sin embargo, existe un componente fundamental que la mayoría de las personas deja pasar por alto: la fibra dietética. Su reputación suele centrarse en sus efectos sobre el tránsito intestinal, pero su impacto va mucho más allá y constituye uno de los pilares menos apreciados en la prevención de las enfermedades del corazón.

Según expertos consultados por EatingWell, la fibra es un nutriente que sobresale por ser, paradójicamente, de los menos presentes en la dieta moderna, protagonizada a menudo por ultraprocesados y bajo consumo de alimentos frescos. Los datos muestran que la gran mayoría de la población no alcanza el mínimo diario recomendado de fibra, una carencia que, aunque silenciosa, juega un papel importante en la prevalencia de patologías cardíacas. Como explica el cardiólogo Adedapo Iluyomade, la deficiencia de fibra contribuye de forma significativa a la carga de enfermedades cardiovasculares, a pesar de ser relativamente sencillo de abordar con cambios alimentarios asequibles y sostenidos.

“La fibra dietética actúa de múltiples maneras en la salud cardiovascular” afirmó el experto. “Atenúa los picos de glucosa e insulina después de las comidas, ayuda a crear un entorno microbiano intestinal que genera ácidos grasos de cadena corta con efectos antiinflamatorios y se asocia de forma consistente con tasas más bajas de eventos coronarios y mortalidad cardiovascular” agregó.

Pequeños cambios en la dieta diaria pueden aumentar la ingesta de fibra y mejorar la salud cardiovascular (Imagen Ilustrativa Infobae)

El papel fisiológico de la fibra en el cuerpo humano es complejo y multifacético, y explica por qué resulta tan valiosa para el sistema cardiovascular. Una de las funciones más estudiadas es su impacto en la reducción del colesterol LDL, conocido como “colesterol malo”. Especialmente la fibra soluble —abundante en alimentos como la avena, la cebada y el psyllium— puede atrapar los ácidos biliares en el intestino, lo que obliga al hígado a utilizar el colesterol circulante para producir nueva bilis. Así, los valores de LDL en sangre disminuyen de manera notable y sostenida, con la consiguiente reducción del riesgo de aterosclerosis y eventos cardiovasculares.

No menos relevante es la acción de la fibra sobre el control de glucosa. Al ralentizar la absorción de los carbohidratos durante la digestión, la fibra permite estabilizar los niveles de azúcar en sangre tras las comidas, actuando como un “moderador” que previene subidas bruscas de glucosa e insulina. Esto se traduce en un efecto directo sobre la salud metabólica y el riesgo cardiovascular, ya que la hiperglucemia sostenida está vinculada tanto a la diabetes como a complicaciones cardíacas. Además, la fibra genera mayor sensación de saciedad, colaborando en el control del peso, factor de alto impacto sobre la salud del corazón.

“Con el tiempo, esos niveles más estables se traducen en un nivel promedio de azúcar en la sangre ligeramente más bajo y una mejor respuesta a la insulina”, afirmó el cardiólogo.

Otro de los efectos menos conocidos de la fibra es su contribución a la disminución de la presión arterial. Estudios recientes demuestran que sumar unos pocos gramos extra de fibra soluble al día puede generar una reducción medible en las cifras de presión. Entre las posibles explicaciones figuran la mayor ingesta de vegetales, reducir el consumo de sodio y calorías, así como la mejora del ambiente microbiano intestinal, que produce compuestos beneficiosos para la función vascular.

Especialistas y estudios científicos coinciden en la importancia de priorizar la fibra para prevenir enfermedades del corazón

Las fuentes alimentarias de fibra son exclusivamente vegetales. Para beneficiarse plenamente de este nutriente, resulta clave dar protagonismo a alimentos como la avena y la cebada (imprescindibles en desayunos y guisos), las legumbres (porotos, lentejas y garbanzos), las frutas (peras, manzanas, bayas), así como verduras frescas, frutos secos y semillas. Los cereales integrales, siempre que sustituyan a las harinas refinadas, aportan una cantidad significativa de fibra tanto soluble como insoluble. Las recomendaciones más prácticas pasan por introducir pequeñas mejoras en los hábitos cotidianos: elegir pan y pasta integrales, agregar semillas a ensaladas o yogures, y utilizar vegetales en todos los platos principales.

Para optimizar el consumo de fibra de forma sencilla, existen estrategias eficaces que no alteran radicalmente la rutina alimentar. Incluir una porción de avena en el desayuno, aprovechar las legumbres en sopas y ensaladas, preparar snacks con frutos secos o semillas y experimentar con nuevas variedades de frutas y verduras son pasos accesibles. También es recomendable aprovechar platos combinados —como pizzas, pastas o guisos— para incorporar vegetales frescos o cocidos, y recurrir a barritas energéticas caseras con frutos secos y semillas como opciones prácticas para meriendas o colaciones.

El resultado de aumentar la ingesta de fibra es un abanico de beneficios que abarcan una mejor salud cardíaca —por sus efectos sobre colesterol, glucosa y presión arterial—, mayor saciedad y control del peso, y un ecosistema intestinal más robusto y diverso. Este último punto, cada vez más valorado por su influencia antiinflamatoria y su relación con el sistema inmune, subraya el papel transversal de la fibra en el bienestar general.

La fibra constituye una herramienta nutricional poderosa, de acción preventiva y terapéutica comprobada, pero frecuentemente desaprovechada. Incorporar pequeños cambios diarios, como optar por más alimentos vegetales sin refinar, puede marcar una diferencia concreta y medible en la salud cardiovascular y en la calidad de vida a largo plazo. La evidencia científica y la experiencia de los especialistas coinciden: volver a poner la fibra en el centro de la dieta cotidiana es una de las decisiones más sencillas y efectivas para cuidar el corazón.