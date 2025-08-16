Las nuevas pautas de presión arterial destacan los cambios en el estilo de vida y el tratamiento personalizado

VIERNES, 15 de agosto de 2025 (HealthDay News) -- Casi la mitad de los adultos de EE. UU. deben recibir un tratamiento más temprano para la hipertensión, que incluye cambios en el estilo de vida y medicamentos, según un conjunto de nuevas directrices emitidas por los principales grupos de salud cardiaca de EE. UU.

Las directrices exigen un tratamiento temprano y más individualizado para casi el 47% de los estadounidenses que tienen una presión arterial promedio de 130/80 mm/Hg o más, según el informe conjunto de la Asociación Americana del Corazón y el Colegio Americano de Cardiología (American College of Cardiology).

"La hipertensión es el factor de riesgo más común y modificable de la enfermedad cardiaca", dijo el Dr. Daniel Jones, que presidió el comité que redactó las directrices. Es decano y profesor emérito de la Facultad de Medicina de la Universidad de Mississippi en Jackson.

"Al abordar los riesgos individuales antes y ofrecer estrategias más personalizadas a lo largo de la vida, la directriz de 2025 tiene como objetivo ayudar a los médicos a ayudar a más personas a gestionar su presión arterial y reducir el número de víctimas de la enfermedad cardiaca, la enfermedad renal, la diabetes tipo 2 y la demencia", añadió Jones en un comunicado de prensa.

Las nuevas directrices son una actualización del último conjunto emitido en 2017 por la AHA y el ACC, que redujo el umbral para la presión arterial alta de 140/90 a 130/80.

Este nuevo conjunto profundiza en el manejo de la presión arterial entre personas con estilos de vida poco saludables o desafíos médicos específicos.

Por ejemplo, las pautas ofrecen recomendaciones específicas sobre modificaciones en el estilo de vida que pueden reducir la presión arterial, que incluyen:

Limitar la ingesta de sodio a menos de 2,300 mg por día, con un límite ideal de 1,500 mg por día.

Reducir el sodio revisando las etiquetas nutricionales de los alimentos envasados y la comida de los restaurantes, que son las principales fuentes de sodio en la dieta.

Reducir el consumo de alcohol, ya sea dejándolo por completo o limitándolo a una bebida diaria para las mujeres y dos para los hombres.

Controlar el estrés a través del ejercicio, la meditación, el yoga u otras técnicas saludables.

Mantener un peso saludable, con el objetivo de perder peso al menos un 5% para personas con sobrepeso u obesidad.

Seguir una dieta saludable para el corazón rica en verduras, frutas, cereales integrales, legumbres, nueces y semillas, y lácteos bajos en grasa o sin grasa, incluidas carnes magras, aves y pescado.

Aumentar la actividad física a al menos 75-150 minutos a la semana, incluido el ejercicio aeróbico y el entrenamiento de fuerza.

Se recomienda monitorizar la presión arterial en el hogar para ayudar a los médicos a confirmar un diagnóstico de hipertensión, y para hacer un seguimiento del progreso una vez iniciado el tratamiento, según el informe.

La nueva directriz también promueve el uso de una nueva calculadora de riesgo para determinar la necesidad de tratamiento para la presión arterial.

La AHA lanzó la herramienta, llamada PREVENTTM, en 2023 como un medio para estimar el riesgo de enfermedad cardíaca de los adultos a 10 y 30 años. Es la primera calculadora de riesgo que combina medidas de salud cardíaca, renal y metabólica para calcular el riesgo de ataque cardíaco, accidente cerebrovascular o insuficiencia cardíaca de una persona.

Junto con la herramienta, la directriz recomienda que los médicos usen pruebas adicionales para medir mejor el riesgo de hipertensión entre las personas con diabetes, enfermedad renal y apnea del sueño.

En otras secciones, las pautas:

Destaca el riesgo de deterioro cognitivo y demencia que plantea la presión arterial alta, que puede dañar los vasos sanguíneos pequeños del cerebro.

Promover un control estricto sobre la presión arterial alta durante y después del embarazo.

Recomendar el uso de múltiples medicamentos para reducir la presión arterial extremadamente alta o para personas con afecciones como diabetes tipo 2, obesidad o enfermedad renal.

"Es importante que las personas conozcan los objetivos recomendados de presión arterial y comprendan cómo las conductas de estilo de vida saludables y el uso adecuado de medicamentos pueden ayudarlos a lograr y mantener una presión arterial óptima", dijo Jones. "La prevención, la detección temprana y el manejo de la presión arterial alta son fundamentales para la salud del corazón y el cerebro a largo plazo, lo que significa vidas más largas y saludables".

Las pautas definen la presión arterial saludable como inferior a 120/80 y la presión arterial elevada como 120-129/80. La presión arterial alta en etapa 1 es 130-139/80-89, y la etapa 2 es 140/90 o más.

Las nuevas pautas aparecen en las revistas Circulation, Hypertension y Journal of the American College of Cardiology.

FUENTE: Asociación Americana del Corazón/Colegio Americano de Cardiología, comunicado de prensa, 14 de agosto de 2025