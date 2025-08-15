El implante de piel cabelluda mejora el seguimiento de la epilepsia en el mundo real

JUEVES, 14 de agosto de 2025 (HealthDay News) -- Un implante debajo del cuero cabelludo puede mejorar la monitorización de la epilepsia de una persona, dando a los médicos los datos que necesitan para mejorar el control de las convulsiones, señala un nuevo estudio piloto.

Los pacientes con epilepsia ahora deben llevar un diario para realizar un seguimiento de sus síntomas.

Pero estas autoobservaciones solo son correctas aproximadamente la mitad de las veces, encontraron los investigadores cuando compararon los diarios de los pacientes con decenas de miles de horas de datos de ondas cerebrales recopilados por un implante.

"Un pequeño rastreador colocado debajo de la piel pudo detectar convulsiones con mucha más precisión que los propios participantes", dijo en un comunicado de prensa el investigador principal Mark Richardson, director de la Facultad de Neurociencia del Colegio King's de Londres en el Reino Unido.

Los diarios de síntomas no son confiables porque las personas con epilepsia pueden experimentar convulsiones sin darse cuenta, debido al deterioro de la conciencia o la pérdida de memoria, dijeron los investigadores en las notas de respaldo.

Los pacientes también pueden malinterpretar los síntomas como convulsiones, cuando no lo son.

Pero esos datos son necesarios para ayudar a marcar el medicamento que las personas necesitan para controlar sus convulsiones, dijeron los investigadores. Alrededor de un tercio de las personas con epilepsia continúan teniendo convulsiones continuas a pesar de que se les recetan medicamentos anticonvulsivos.

"Es vital que las personas con epilepsia resistente al tratamiento puedan acceder a la mejor atención posible", dijo Richardson. "Esto se hace significativamente más desafiante por el hecho de que los médicos deben confiar en los informes de los pacientes para establecer cuándo se han producido los episodios".

Para este estudio, los investigadores probaron un implante de electroencefalografía (EEG) impulsado por IA que puede rastrear datos de ondas cerebrales. Es aproximadamente del tamaño de una moneda de libra esterlina.

Colocado debajo del cuero cabelludo detrás de una oreja, el implante se conecta a un pequeño cable que conduce a donde se espera que comiencen las convulsiones en el cerebro del paciente, dijeron los investigadores.

El implante se comunica de forma inalámbrica con una grabadora externa que recopila los datos de las ondas cerebrales, dijeron los investigadores.

El equipo de investigación implantó el dispositivo en 10 adultos del Reino Unido con epilepsia resistente al tratamiento y rastreó sus datos cerebrales durante 15 meses. Los participantes también mantuvieron un diario de convulsiones y registraron su salud usando un rastreador de actividad física portátil.

Al final, los investigadores habían recopilado casi 72,000 horas de datos de ondas cerebrales del mundo real, incluidas 754 convulsiones, según muestran los resultados.

Los investigadores encontraron que los participantes habían registrado correctamente solo el 48% de sus convulsiones, al comparar sus diarios con los datos de ondas cerebrales recopilados.

Además, alrededor de una cuarta parte (un 27 por ciento) de los episodios que habían registrado en sus diarios no se asociaron con una actividad convulsiva real, dijeron los investigadores.

El implante también fue mejor para rastrear con precisión el tipo específico de convulsión que había experimentado una persona, en comparación con los propios recuerdos del paciente.

"La capacidad de monitorizar las convulsiones en el mundo real, recopilando datos con precisión sobre el tipo y el momento en que ocurren, será una herramienta inestimable para los médicos en el futuro, y con suerte debería tener un gran impacto en la forma en que abordamos el tratamiento de esta afección potencialmente letal", señaló en un comunicado de prensa el investigador principal, el Dr. Pedro Viana . Es investigador clínico senior y neurólogo en el King's College de Londres.

Sin embargo, los investigadores señalaron que el dispositivo debe probarse en grupos más grandes de personas antes de que pueda salir al mercado.

"Si bien este es un importante paso adelante, ahora es vital que realicemos ensayos más grandes para validar aún más esta tecnología, con el fin de ponerla a disposición de todos los necesitados", dijo Viana.

El nuevo estudio aparece en la revista Epilepsia, y fue financiado por la Epilepsy Foundation of America.

Más información

La Fundación para la Epilepsia ofrece más información sobre la epilepsia.

FUENTE: King's College London, comunicado de prensa, 11 de agosto de 2025