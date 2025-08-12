Un implante protege contra la enfermedad ocular que destruye la visión

LUNES, 11 de agosto de 2025 (HealthDay News) -- Un implante recién aprobado parece ralentizar la pérdida de visión de una enfermedad ocular rara y que antes no se podía tratar, informan unos investigadores.

El implante ocular, llamado ENCELTO, libera gradualmente proteínas que protegen las células nerviosas sensibles a la luz contra la telangiectasia macular (MacTel) tipo 2, informaron recientemente los investigadores en la revista NEJM Evidence.

El implante del tamaño de una cápsula ralentizó la progresión de MacTel en dos ensayos clínicos de fase 3 en los que participaron más de 200 personas, dijeron los investigadores.

"Esta es la primera vez que vemos que una terapia altera significativamente el curso de MacTel", dijo en un comunicado de prensa el investigador principal, el Dr. Martin Friedlander, profesor de biología molecular y celular en el Instituto de Investigación Scripps en La Jolla, California.

Según los resultados de los ensayos clínicos, la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA ) aprobó en marzo ENCELTO como el primer tratamiento autorizado para MacTel, dijeron los investigadores.

"Este es un paso hacia la redefinición de cómo pensamos sobre la pérdida de la visión", dijo Friedlander. "En lugar de esperar a que las células mueran, estamos aprendiendo a protegerlas y preservarlas".

MacTel ocurre debido a problemas en los pequeños vasos sanguíneos debajo y alrededor de la retina, la capa de células nerviosas en la parte posterior del ojo que detectan la luz y la convierten en señales eléctricas que se envían al cerebro, según la Academia Estadounidense de Oftalmología.

Los vasos sanguíneos pierden líquido, lo que hace que las células nerviosas de la retina comiencen a morir. A medida que las células mueren, una persona pierde gradualmente su visión central, aunque MacTel generalmente no causa ceguera total, dice la AAO.

MacTel afecta a alrededor del 0.1% de la población mundial, dijeron los investigadores en las notas de respaldo.

Implantado en la parte posterior del ojo, el dispositivo ENCELTO libera factor neurotrófico ciliar (CNTF), una proteína natural conocida por proteger las neuronas en la retina.

Para los dos ensayos, los investigadores seleccionaron al azar la mitad de un grupo de 228 pacientes con MacTel para recibir ENCELTO. Todos los participantes fueron seguidos durante dos años.

El dispositivo causó una reducción del 55% en la tasa de degeneración de las células de la retina en un ensayo y una reducción de casi el 31% en el otro, en comparación con los pacientes de MacTel que no recibieron el tratamiento.

Otras pruebas también mostraron una ralentización significativa en la pérdida de la función visual, dijeron los investigadores.

Sin embargo, los resultados con respecto a la velocidad de lectura fueron mixtos: un ensayo mostró una mejora y el otro no.

"Estas diferencias resaltan lo complejo que es medir la pérdida funcional de la visión en una enfermedad de progresión lenta como MacTel", dijo Friedlander. "Si observa ciertos resultados funcionales de solo uno de los ensayos, no son estadísticamente significativos. Pero cuando se agrupan los datos de ambos ensayos, que se realizaron de la misma manera, se ven resultados estadísticamente significativos, por lo que continuaremos investigando qué está impulsando eso".

El implante demostró ser efectivo independientemente de cuánto hubiera progresado MacTel en un paciente, lo que sugiere que un tratamiento más temprano podría prevenir una pérdida de visión más funcional, dijeron los investigadores.

ENCELTO también causó efectos secundarios mínimos en los pacientes, dijeron los investigadores. Los más comunes fueron pupilas puntiagudas y adaptación tardía a entornos oscuros, que ocurrieron en aproximadamente el 17% de los participantes del ensayo.

El equipo de investigación planea ver si ENCELTO puede proteger la visión más allá de los dos años de los ensayos clínicos, y explorar por qué algunos pacientes experimentaron mayores beneficios del tratamiento que otros.

"La consistencia en la preservación de las células de la retina en ambos ensayos nos da confianza en el mecanismo", dijo Friedlander. "A medida que refinamos cómo y cuándo tratar MacTel, esperamos mejoras aún mayores en la visión con el tiempo".

Los investigadores también observaron que la cápsula ENCELTO podría adaptarse para liberar otros tipos de medicamentos para otras enfermedades degenerativas de la visión.

El ensayo clínico fue financiado por Neurotech Pharmaceuticals, el fabricante de ENCELTO.

FUENTE: Instituto de Investigación Scripps, comunicado de prensa, 7 de agosto de 2025