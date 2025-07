Qué es la tromboembolia pulmonar, una amenaza poco conocida que puede ser mortal

La tromboembolia pulmonar es una afección grave causada por la obstrucción de las arterias pulmonares por un trombo

La muerte de Alejandra "Locomotora" Olivera, reconocida boxeadora argentina, conmocionó al país y puso en agenda el cuadro de tromboembolia pulmonar, una afección médica poco comprendida por el público general pero de alto riesgo.

La reciente suspensión de la cremación de su cuerpo, ordenada por la justicia para investigar la posible incidencia del consumo de anabólicos en su fallecimiento, ha puesto el foco en los mecanismos, factores de riesgo y prevención de este cuadro clínico. En su habitual columna del programa de la mañana de Infobae en Vivo —que cuenta con la conducción de Gonzalo Sánchez, Carolina Amoroso, Ramón Indart y Cecilia Boufflet—, el cardiólogo Alejandro Meretta (MN 65791) ofreció una explicación detallada sobre la tromboembolia pulmonar, sus causas y las medidas que pueden salvar vidas.

¿Qué es la tromboembolia pulmonar y cómo se produce?

Según explicó el Dr. Meretta, la tromboembolia pulmonar es una condición en la que un trombo —una masa gelatinosa formada en el interior de los vasos sanguíneos— viaja a través del sistema circulatorio y termina obstruyendo las arterias pulmonares. “El trombo es una formación que se origina en el interior de los vasos sanguíneos y tiene una consistencia gelatinosa. Eso se forma en pequeñísimas cantidades permanentemente, pero hay condiciones en las cuales se generan mucha cantidad y esa masa puede provocar problemas”, detalló el especialista.

El proceso inicia cuando el trombo, generalmente originado en las venas de las extremidades inferiores, migra hacia el corazón derecho. Desde allí, pasa a la arteria pulmonar y finalmente se aloja en los pulmones, donde puede bloquear el flujo sanguíneo y dificultar el intercambio de oxígeno. “Cuando llega al pulmón, se traba y empieza a dificultarse el intercambio de oxígeno”, explicó Meretta. Esta obstrucción puede variar en gravedad: desde cuadros leves hasta tromboembolismos masivos, que implican una alta mortalidad y requieren intervenciones de urgencia, incluso quirúrgicas.

El cardiólogo ilustró el mecanismo con una maqueta del corazón, señalando que el órgano está dividido en dos partes: el corazón derecho, encargado de enviar la sangre desoxigenada a los pulmones, y el izquierdo, que distribuye la sangre oxigenada al resto del cuerpo. Cuando un trombo bloquea la arteria pulmonar, la capacidad de oxigenar la sangre se ve comprometida, lo que puede desencadenar consecuencias fatales si no se actúa a tiempo.

Factores de riesgo y situaciones predisponentes

El desarrollo de una tromboembolia pulmonar no es un hecho azaroso. Existen múltiples factores de riesgo que aumentan la probabilidad de que se formen trombos en el sistema venoso. De acuerdo con el Dr. Meretta, “si uno es hipertenso, fuma, tiene el colesterol alto, eso es más proclive a que se formen trombos”. Además, las fracturas de los miembros inferiores, las cirugías de abdomen o cadera y los periodos prolongados de inmovilidad —como los viajes largos en avión o automóvil— son situaciones que favorecen la formación de trombos.

El sedentarismo y la obesidad también figuran entre los factores predisponentes. “Cuando uno está viajando, la pierna está doblada y la capacidad de [la sangre de] volver es menor”, advirtió el especialista en el programa de Infobae en Vivo. Profesiones que implican largos periodos sentados, como taxistas o camioneros, pueden requerir medidas preventivas adicionales.

Existen, además, condiciones médicas específicas que incrementan el riesgo. Las trombofilias, que son alteraciones en la capacidad de coagulación de la sangre, y las enfermedades inmunológicas como el lupus o la artritis reumatoide, pueden alterar el sistema de coagulación y facilitar la formación de trombos. “Hay patologías que tienen tendencia a formar trombos, como muchas de las patologías inmunológicas”, puntualizó Meretta.

Prevención y tratamiento: el rol de la heparina y los anticoagulantes

La tromboembolia pulmonar es, en muchos casos, prevenible. El Dr. Meretta subrayó que la prevención depende de la identificación y el control de los factores de riesgo. En situaciones de alto riesgo, como cirugías o fracturas, se administra heparina, un anticoagulante que reduce la tendencia de la sangre a formar trombos. “Muchos se inyectan heparina para cruzar el océano, depende de los factores de riesgo, y eso hace que la sangre esté más líquida, o sea, que no tenga tanta tendencia a trombosarse”, explicó el cardiólogo en Infobae en Vivo.

La heparina puede administrarse de forma inyectable, especialmente en el abdomen, y existen también anticoagulantes orales para quienes requieren tratamiento prolongado. Es importante distinguir entre anticoagulantes y antiagregantes como la aspirina, dijo. Mientras los primeros actúan sobre el sistema de coagulación para evitar la formación de trombos, la aspirina impide que las plaquetas —las “curitas” naturales del organismo— se adhieran entre sí, lo que resulta útil en otras patologías, como la colocación de stents coronarios. “La aspirina hace que la plaqueta no se adhiera tanto. Pero no es un anticoagulante, es un antiagregante”, aclaró Meretta.

El tratamiento de la tromboembolia pulmonar puede requerir intervenciones complejas en casos graves. Cuando la obstrucción es masiva y compromete la vida del paciente, puede ser necesario recurrir a la cirugía para remover los trombos de las arterias pulmonares. “La operación es compleja porque hay que remover los trombos de dentro de las arterias pulmonares”, describió el especialista.

El uso de anabólicos

“Los anabólicos están asociados a muchos eventos vasculares porque provocan cambios, así como uno ve los cambios en la musculatura de la gente, pero los anabólicos funcionan a todo nivel. Lesionan lo que se llama el endotelio, que es como el celofán que está dentro de las arterias. Eso se empieza a despulir, aumenta la presión arterial y en determinadas personas y a determinadas dosis, eso puede provocar estos accidentes", explicó el cardiólogo en el programa.

El especialista enfatizó que el consumo de anabólicos no provoca necesariamente tromboembolia pulmonar en todos los casos, pero sí incrementa el riesgo de accidentes vasculares, especialmente en quienes presentan otros factores predisponentes. “No estamos juzgando, estamos describiendo una situación clínica que se puede provocar con el uso de anabólicos”, remarcó Meretta.

Síntomas y señales de alerta: la importancia del diagnóstico temprano

Reconocer los síntomas de una tromboembolia pulmonar puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. El Dr. Meretta señaló que los signos de alerta pueden ser sutiles o confundirse con otras afecciones. Entre los síntomas más frecuentes se encuentran la dificultad para respirar, la tos persistente, la fatiga al realizar esfuerzos mínimos y, en algunos casos, dolor en el pecho.

Uno de los entrevistadores relató ejemplos de casos en los que el diagnóstico se retrasó debido a la inespecificidad de los síntomas. “Conozco una persona que, por su actividad, tiene una vida sedentaria y empezó como que ‘bueno, tengo una tos, esta tos no se me cura. Che, qué raro, me agito cuando subo dos escalones’. Había tenido un golpe en la rodilla y terminó en terapia intensiva gravísimo", relató.

El diagnóstico temprano es fundamental, ya que la sobrevida disminuye drásticamente cuando la afección se detecta en etapas avanzadas. En casos de hipertensión pulmonar crónica, la acumulación progresiva de trombos puede llevar a una insuficiencia respiratoria severa, que solo puede revertirse mediante cirugía.

Diferencias entre trombo y coágulo, y el funcionamiento del sistema circulatorio

Durante la entrevista, el Dr. Meretta aclaró conceptos que suelen generar confusión. Un trombo es una masa que se forma y viaja dentro del sistema vascular, mientras que el coágulo es sangre que se ha solidificado, generalmente fuera del cuerpo o extraída durante una cirugía. “El trombo es lo que viaja por dentro y se vehiculiza a través del sistema vascular, ya sea por la arteria o por la vena. Y el coágulo es sangre coagulada. Una vez que la sacaste, se coagula”, explicó el especialista.

El funcionamiento del corazón y el sistema circulatorio también fue abordado de manera didáctica. El corazón, dividido en dos mitades, impulsa la sangre desoxigenada hacia los pulmones para su oxigenación y luego la distribuye al resto del organismo. La presión en el circuito pulmonar es mucho menor que en el resto del cuerpo, lo que explica la vulnerabilidad de las arterias pulmonares ante la obstrucción por trombos.

La prevención, clave para reducir el riesgo

El Dr. Meretta recomendó mantener hábitos saludables, controlar la presión arterial, evitar el tabaquismo y el sedentarismo, y consultar al médico ante la presencia de síntomas o antecedentes familiares de enfermedades trombóticas.

La columna completa al Dr. Alejandro Meretta

