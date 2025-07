Día Mundial contra la Hepatitis: por qué es clave testearse aunque no haya síntomas

Las hepatitis virales pueden no dar síntomas durante años, pero dañar gravemente el hígado (Freepik)

Este 28 de julio se conmemora el Día Mundial contra la Hepatitis, una fecha impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para visibilizar el impacto de estas enfermedades, fomentar el testeo y facilitar el acceso al tratamiento. La efeméride conmemora el nacimiento del profesor Baruch Samuel Blumberg, Premio Nobel, descubridor del virus de la hepatitis B.

Según la Alianza Mundial contra la Hepatitis (WHA), más de 300 millones de personas viven con hepatitis viral, y nueve de cada 10 desconocen su diagnóstico.

Las hepatitis virales son infecciones que inflaman o dañan al hígado y pueden mantenerse silenciosas durante años. “Las hepatitis virales representan una elevada carga de enfermedad y mortalidad a nivel mundial. Se estima que el 57% de los casos de cirrosis hepática y el 78% de los casos de cáncer primario de hígado son debidos a infecciones por los virus de la hepatitis”, informaron en la OMS.

Desde los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés), han divulgado que la inflamación es una hinchazón que ocurre cuando los tejidos del cuerpo se lesionan o se infectan. La inflamación puede dañar los órganos. Los investigadores han descubierto diferentes tipos de virus que causan hepatitis, incluyendo hepatitis A, B, C, D y E”.

La hepatitis C se cura en más del 95% de los casos con tratamientos actuales (Pixabay)

Según la OMS, “las hepatitis virales B y C representan importantes problemas de salud y son causas fundamentales del cáncer de hígado. En la Región Europea de la OMS, se estima que 15 millones de personas viven con hepatitis B crónica y 14 millones con hepatitis C. La mayoría de estas personas desconocen su infección y continúan siendo portadoras del virus. Por lo tanto, presentan un alto riesgo de desarrollar una enfermedad hepática crónica grave y pueden transmitir el virus a otras personas sin saberlo".

En tanto, MedlinePlus, el sitio de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, ha advertido que algunas personas con hepatitis no presentan síntomas y desconocen que están infectadas. Cuando aparecen, los síntomas pueden incluir fiebre, fatiga, pérdida de apetito, náusea, vómitos, dolor abdominal, orina oscura, heces de color arcilla, dolor en las articulaciones e ictericia. En casos de infección aguda, estas manifestaciones pueden surgir entre dos semanas y seis meses después del contagio. Si se trata de una infección crónica, es posible que los síntomas no se presenten hasta muchos años más tarde.

“Me enteré de que tenía hepatitis C de casualidad, al realizarme un análisis de sangre cuyos resultados le llamaron la atención a mi médico”, recordó Rubén Cantelmi, presidente de la Asociación Civil Buena Vida, que acompaña a personas con enfermedades hepáticas.

“En ese momento, no había tests específicos porque no se había identificado el virus; se hablaba de ‘hepatitis no A, no B’. Aunque desconozco cuándo o cómo lo contraje, es posible que haya convivido décadas con el virus. Afortunadamente, logré curarme antes de que me afectara significativamente el hígado, pero muchos voluntarios y amigos que pasaron por Buena Vida no tuvieron esa suerte”, sumó.

El bajo nivel de diagnóstico impide avanzar hacia la meta de eliminar la hepatitis en 2030 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde Buena Vida, que integra la World Hepatitis Alliance, plantearon: “El primer paso, es saber si uno tiene hepatitis. Hacerse el test para la hepatitis B o C es rápido y gratuito en hospitales públicos y centros de salud o en el marco de campañas abiertas a la comunidad. Si el resultado da positivo, no hay que paralizarse: la hepatitis B se controla adecuadamente con tratamiento y la hepatitis C, con las terapias modernas -que están cubiertas al 100% tanto por el Estado como por las Obras Sociales y prepagas- se cura más del 95% de los casos en pocas semanas”.

Según la entidad, en Argentina, las más frecuentes son las hepatitis A, B y C. De hecho, existe un brote de hepatitis A, sobre todo en población vulnerable, por lo que es una oportunidad de oro para vacunar.

La Asociación también informó que las vacunas contra la A y la B son seguras, gratuitas y están incluidas en el calendario nacional. La hepatitis C no tiene vacuna, pero se puede curar con tratamientos disponibles.

Avanzar hacia la eliminación

“Hoy podemos imaginar un futuro sin hepatitis virales, pero para eso necesitamos que las personas completen el esquema de vacunación, se testeen y que aquellos que den positivo reciban tratamiento tempranamente”, señaló el doctor Esteban González Ballerga, presidente de la Sociedad Argentina de Hepatología (SAHE). “En nuestro país, podrían tomarse las medidas necesarias orientadas a lograrlo, pero falta también información clara y sostenida para que la gente acceda al cuidado de su salud”.

Muchas veces, los síntomas aparecen recién cuando el daño hepático ya es severo. Por eso, enfatizan la necesidad de realizar controles incluso en ausencia de molestias. También instan a que quienes ya recibieron un diagnóstico, pero no están bajo seguimiento médico, retomen el contacto con el sistema de salud para evitar complicaciones como cirrosis, insuficiencia hepática o cáncer.

El test para hepatitis B y C es rápido, gratuito y está disponible en hospitales públicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Quiénes deberían hacerse el test?

Las recomendaciones actuales indican que todos los adultos deberían testearse al menos una vez en la vida, aunque no crean haber estado en riesgo. Entre los factores que elevan la probabilidad de exposición, se encuentran:

Haber recibido transfusiones o cirugías

Tratamientos de diálisis

Tatuajes, piercings o ciertos procedimientos estéticos

Compartir objetos punzantes o de higiene personal

Prácticas sexuales de riesgo

Privación de la libertad

Uso de drogas inyectables o inhaladas

Convivencia con personas diagnosticadas con hepatitis viral

Actividades gratuitas en distintas ciudades

La OMS busca eliminar las hepatitis virales como amenaza para 2030 (Canva)

Con motivo del Día Mundial contra las Hepatitis, distintas jurisdicciones de Argentina realizarán actividades comunitarias para fomentar el testeo y la vacunación:

Pilar: martes 29 a las 9 h en Santa Rita 1400.

Berisso: lunes 28 a las 10.30 h en el Parque Cívico.

La Plata: lunes 28 y miércoles 30 de 9 a 11 h en el Salón de Actos del Hospital Rossi.

Mar del Plata: charlas, testeos y vacunación entre el domingo 27 y el jueves 31 en distintos puntos. Más información: mardelplata.gob.ar/hepatologiamgp

Río Cuarto: lunes 28 en Plaza Roca, martes 29 en Instituto Médico Río Cuarto y miércoles 30 en el Nuevo Hospital San Antonio de Padua, de 9 a 12 h.

Bariloche: del 28 de julio al 1 de agosto, de 9 a 13 h en el laboratorio central del Hospital Zonal.

El Bolsón: lunes 28, de 10.30 a 13.30 h en Plaza Pagano.