Advierten sobre una moda viral que puede ser riesgosa: usar cinta adhesiva en la boca para dormir

El mouth taping consiste en colocar una cinta sobre los labios al dormir, con el objetivo de estimular la respiración nasal durante el sueño (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tendencia de taparse la boca con cinta al dormir ganó notoriedad en redes sociales, impulsada por figuras como Gwenyth Paltrow y Ashley Graham. Sin embargo, la evidencia científica que respalda esta práctica es escasa. Además, expertos advierten sobre importantes riesgos para la salud.

Conocida como mouth taping, la idea de taparse la boca con cinta adhesiva al dormir es, supuestamente, para mejorar los ronquidos, las alergias y el mal aliento.

El doctor Daniel Pérez Chada, presidente de la Fundación Argentina del Sueño, consultor del servicio de Neumonología y director de la Clínica del Sueño del Hospital Universitario Austral, le dijo anteriormente a Infobae que esta no es una alternativa razonable para tratar las apneas durante el sueño. Existen pocos trabajos publicados, pero no se pueden sacar conclusiones firmes a partir de estudios realizados en un pequeño número de pacientes en los que se midieron algunos pocos parámetros”.

“Además, cualquier elemento que impida la entrada y salida de aire por la boca, puede ser un factor de riesgo ante la presencia de, por ejemplo, regurgitaciones o vómitos”, aportó Pérez Chada.

Respirar por la boca al dormir puede causar ronquidos, boca seca, dolor de garganta y mal descanso en personas con o sin apnea del sueño (Imagen ilustrativa Infobae)

Por su parte, el doctor Sebastián López, otorrinolaringólogo experto en medicina de sueño, médico asociado del Hospital Italiano de Buenos Aires, explicó a Infobae que esta práctica consiste en colocar una cinta adhesiva sobre los labios al dormir para favorecer la respiración nasal, que suele verse reemplazada por la respiración bucal.

El doctor afirmó que la técnica se volvió tendencia en redes sociales, donde influencers la promueven para ‘tratar la apnea del sueño’, lo cual puede ser potencialmente riesgoso si no hay una evaluación médica previa.

Afirmó que no hay evidencia científica concluyente de que el mouth taping cure o trate trastornos respiratorios o del sueño. “El objetivo del mouth taping es lograr que la boca permanezca cerrada. Al cerrar la boca, la lengua se posiciona naturalmente entre el paladar duro y los dientes, lo que genera una especie de bloqueo que obliga a respirar completamente por la nariz. Y la respiración nasal sí tiene beneficios estudiados. Entre los más conocidos, está que filtra el aire y permite que llegue en mejores condiciones a los pulmones, lo que ayuda a prevenir enfermedades respiratorias bajas".

La congestión nasal provocada por alergias, pólipos o tabique desviado puede dificultar la respiración por la nariz durante la noche (Freepik)

“También se ha visto que mejora el rendimiento deportivo por un mejor intercambio gaseoso, lo que permite una mejor respuesta cardíaca. De hecho, hay atletas profesionales, como grandes tenistas, que entrenan con la boca cerrada. Además, mejora la calidad del sueño y la percepción del descanso", detalló López.

En relación con su uso en apnea del sueño, la evidencia científica disponible es todavía escasa, con estudios pequeños y de calidad variable, dijo el doctor López.

“No existe evidencia científica que demuestre que usar ese método por cuenta propia vaya a mejorar la situación. Sin embargo, en algunos casos puede utilizarse como complemento, accesorio o apoyo terapéutico para tratar ronquidos o ciertas alteraciones, pero siempre en contextos específicos", indicó el médico.

Y añadió: “Su uso debe estar precedido por una evaluación médica que confirme que la nariz está en buen estado y que incluya estudios radiológicos para analizar la fuerza de los músculos de la garganta, la lengua y otras estructuras involucradas. Este recurso sólo debe aplicarse bajo supervisión de profesionales capacitados. No se recomienda que una persona lo use de manera autónoma", advirtió el especialista.

La apnea se produce por un colapso de la faringe, y el hecho de fomentar la respiración nasal no necesariamente lo previene (My Sleep Device)

Y agregó que, en general, se incorpora como parte de una terapia fonoaudiológica que trabaja, entre otras cosas, en el reposicionamiento adecuado de la lengua y en el sellado correcto de los labios, a través de ejercicios específicos”.

Por su parte, la doctora Marcela Smurra, neumonóloga y especialista en sueño del Sanatorio Modelo de Caseros, sostuvo en una nota en Infobae: “El mouth taping está descrito como una posibilidad. Ha sido estudiado en asma, aunque no se demostraron modificaciones significativas. En el caso de la apnea obstructiva del sueño, hay un estudio de 2022 que describe la posibilidad de respirar a través de una cinta porosa, lo que puede disminuir el índice de apnea-hipopnea solo en pacientes con apnea del sueño leve, y antes de iniciar un tratamiento con CPAP o un tratamiento quirúrgico. Sin embargo, este estudio tiene una muestra muy pequeña y no utilizó la polisomnografía, por lo que no evaluó la calidad del sueño de estos pacientes con este dispositivo”.

“Si el paciente no tiene una buena respiración durante el sueño, en la mayoría de los casos puede tratarse de apnea obstructiva del sueño, la enfermedad más frecuente de alteración respiratoria durante el sueño. Esta puede estar relacionada con síntomas diurnos como cansancio y somnolencia, y a mediano y largo plazo puede causar complicaciones cardiovasculares y cerebrovasculares, como hipertensión arterial y mayor riesgo de enfermedad cerebrovascular o accidentes cerebrovasculares. Estas son las complicaciones que puede traer una mala respiración durante el descanso”, consideró Smurra.

Y completó: “Se trata de un sistema que, en realidad, no evita la apnea, es decir, el ronquido. La apnea se produce por un colapso de la faringe, y el hecho de fomentar la respiración nasal no necesariamente lo previene. La respiración nasal puede mejorar la situación, pero solo en parte. Si la nariz tiene algún grado de obstrucción o desviación del tabique, el flujo de aire se vuelve turbulento, lo que a su vez puede aumentar el riesgo de colapso faríngeo".

Reducir la congestión nasal causada por alérgenos mejora la respiración nasal (Imagen ilustrativa Infobae)

Además, en casos de regurgitación o vómitos, tener la boca tapada representa un riesgo de aspiración para el paciente, explicó la doctora.

Y finalmente completó: “No hay un número suficiente de estudios que hayan demostrado una disminución clara de los eventos o una mejora concluyente del cuadro. Por lo general, estos casos se tratan con otras estrategias, especialmente en personas con apnea del sueño de tipo severo".

El tratamiento estándar de la apnea del sueño es el que proporciona presión positiva. “En pacientes con apnea leve y respiración bucal exclusiva, se debe tratar de conservar la vía nasal, por lo que el mouth taping puede ser una opción intermedia antes de utilizar CPAP o cirugía nasal. Sin embargo, la evidencia científica es muy limitada. Por lo tanto, si el paciente tiene dificultades respiratorias y despertares, esto no está evaluado en el único estudio disponible que sugiere alguna utilidad de este método”, concluyó Smurra.

Respirar por la nariz vs. respirar por la boca

Dormir con la boca abierta puede provocar mal aliento, ronquidos, fatiga diurna y sequedad bucal (Freepik)

La idea del mouth taping es “obligar” a la persona a respirar por la nariz. Pero, ¿cuál es el beneficio? Según la Clínica Cleveland de Estados Unidos, respirar por la nariz puede tener varios beneficios que respirar por la boca no tiene, entre ellos:

Bajar la presión arterial

Filtrado de alérgenos

Regular la temperatura de tu respiración

Humidificar el aire al respirar e hidratar la garganta

Disminuir la ansiedad

Por otro lado, respirar por la boca tiene varios efectos secundarios, según la institución, entre ellos:

Boca seca

Mal aliento

Dolor de garganta

Entre los efectos de respirar por la nariz se destacan la hidratación de la garganta y la regulación de la temperatura del aire inhalado (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Clínica Cleveland afirmó: “Solemos respirar por la boca como respaldo cuando no podemos respirar por la nariz. Las obstrucciones pueden deberse a diversas afecciones, como congestión por alergias o infecciones sinusales, desviación del tabique nasal, amígdalas o adenoides inflamadas".

El doctor López señaló que el mouth taping se emplea actualmente dentro de tratamientos integrales supervisados por especialistas, sobre todo en rehabilitación respiratoria y medicina del sueño. En estos casos, se utilizan materiales adecuados como cintas hipoalergénicas y antitranspirantes.

Indicaciones de utilización del mouth taping

En cuanto al mouth taping como herramienta terapéutica, se realiza dentro de un abordaje integral, siempre con evaluación médica y acompañamiento por un fonoaudiólogo.

Algunos deportistas pueden usar el mouth taping durante el entrenamiento para fomentar la respiración nasal y mejorar el rendimiento físico y respiratorio, siempre según criterio médico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Casos en los que se utiliza el mouth taping:

Rehabilitación de la respiración nasal: Postoperatorio de cirugía nasal o en personas con respiración bucal por hábito, sin obstrucción anatómica

Mujeres con ronquido y apnea leve postmenopáusica

Mejorar la arquitectura y percepción del sueño .

Rehabilitación luego de cirugía de vía aérea por ronquidos y apneas de sueño

Entrenamiento deportivo. Para fomentar la respiración nasal durante el ejercicio , lo que favorece la función cardiovascular y el rendimiento

Estrategias de relajación y bienestar.

Dormir de lado es una alternativa sugerida para reducir los ronquidos sin necesidad de usar cinta adhesiva en la boca durante el sueño (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Antes de usar mouth taping es fundamental cumplir ciertas condiciones: no tener obstrucción nasal como rinitis, pólipos o desviación del tabique; no presentar trastornos del sueño como el ronquido o la apnea: no padecer ansiedad, claustrofobia o despertares abruptos; no tener afecciones dermatológicas como dermatitis o psoriasis, y no estar cursando enfermedades respiratorias agudas como resfríos, sinusitis o asma”, advirtió el médico.

Estrategias para respirar por la nariz (sin mouth taping)

El tratamiento de alergias y el control del asma pueden mejorar la respiración nasal y reducir la necesidad de sellar la boca al dormir (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fundación del Sueño de Estados Unidos recomendó las siguientes alternativas al vendaje bucal:

Dormir de costado: ayuda a reducir los ronquidos y puede ser una opción eficaz tanto en personas con apnea como sin ella. Se puede optimizar con colchón y almohadas adecuados.

Uso de tiras nasales: dispositivos adhesivos que expanden el conducto nasal para facilitar la respiración por la nariz.

Tratamiento de alergias: reducir la congestión nasal causada por alérgenos mejora la respiración nasal. Se recomienda usar medicación adecuada con indicación médica.

Control del asma: mantener los síntomas bajo control también ayuda a respirar por la nariz durante la noche.

Higiene bucal adecuada: una rutina con cepillado, hilo dental, limpieza de lengua y enjuague puede evitar el mal aliento.

Higiene del sueño como estrategia complementaria para mejorar la respiración nasal.