Colchón y dolor lumbar: la clave para un sueño reparador

Un colchón adecuado influye en la calidad del sueño y la salud de la columna (Imagen Ilustrativa Infobae)

Despertar con dolor de espalda o sensación de fatiga puede ser más que consecuencia de una mala postura nocturna. Diversos estudios científicos han demostrado que el tipo y el estado del colchón sobre el que se duerme influyen en la calidad del sueño, la alineación de la columna y las molestias musculoesqueléticas.

Según una revisión publicada en el Journal of Orthopaedics and Traumatology, “un colchón de firmeza media promueve el confort, la calidad del sueño y la alineación del raquis”. La evidencia muestra que invertir en un colchón adecuado puede ayudar a prevenir y aliviar el dolor de espalda, que afecta a entre el 50% y el 80% de los adultos en algún momento de su vida.

El sueño es un proceso esencial para la recuperación física y mental. Durante las horas de descanso, el cuerpo repara tejidos y consolida nuevas vías neuronales. La calidad de este proceso depende en gran medida de las condiciones en que se duerme. De acuerdo con la Sleep Foundation, un colchón inadecuado puede provocar despertares frecuentes, dificultad para dormir y sensación de cansancio al despertar.

La interrupción del sueño afecta la recuperación física y mental (Imagen ilustrativa Infobae)

El dolor de espalda ha sido identificado como una de las principales causas de mala calidad del sueño. La literatura científica revisada por el Journal of Orthopaedics and Traumatology subraya que un colchón que no proporcione el soporte adecuado puede causar posiciones forzadas de la columna y aumentar la presión sobre los discos intervertebrales y tejidos blandos.

Otra investigación, liderada por Kovacs y colaboradores, evaluó a 313 adultos con dolor lumbar crónico inespecífico. Los participantes que durmieron en colchones de firmeza media reportaron mejoras en el dolor que aquellos con colchones firmes.

La vida útil promedio de un colchón oscila entre 7 y 10 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

No todos los colchones ofrecen el mismo nivel de soporte y confort. Los extremos en la firmeza pueden ser perjudiciales para la salud musculoesquelética.

Según un estudio publicado en Biology, los colchones demasiado blandos permiten que las caderas y los hombros se hundan en exceso, lo que desajusta la columna y aumenta la presión sobre los discos cervicales. Por el contrario, los colchones duros reducen la curvatura natural de la zona lumbar y generan presión en áreas como la espalda alta y los glúteos.

La Sleep Foundation advierte que la falta de soporte adecuado puede derivar en rigidez y dolor al despertar, síntomas que pueden mejorar tras levantarse y moverse, lo que indica que el colchón podría ser el origen del problema.

El dolor de espalda es una de las principales consecuencias de dormir en un colchón inapropiado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reconocer cuándo un colchón ha dejado de cumplir su función es fundamental para mantener la salud y el bienestar. Según la Sleep Foundation, existen varios signos de advertencia que indican la necesidad de reemplazar el colchón:

Dolores y molestias al despertar, especialmente si antes no existían.

Aumento de alergias o síntomas respiratorios, por acumulación de ácaros, polvo y alérgenos en colchones viejos.

Sensación de calor excesivo al dormir, relacionada con el deterioro de los materiales.

Edad del colchón superior a 6-8 años.

Invertir en un colchón de calidad es una forma directa de mejorar el descanso y la salud general. Si no es posible cambiar de colchón de inmediato, algunas soluciones temporales pueden ser:

Utilizar un topper o sobrecolchón de espuma, látex u otros materiales.

Rotar el colchón cada 3 a 6 meses para evitar hundimientos.

Cambiar o añadir almohadas para mejorar el soporte.

Revisar que la base esté en buen estado.

Usar protectores de colchón lavables para reducir la acumulación de alérgenos.

Estas medidas ofrecen alivio temporal, pero el reemplazo sigue siendo la mejor opción ante signos claros de desgaste.

La elección y el mantenimiento de un colchón adecuado influyen de manera directa en la salud de la espalda y la calidad del sueño.