Cómo identificar cuándo es momento de alejarse de una relación, según un psicólogo

Riso recomienda distanciarse emocionalmente antes de cerrar un vínculo dañino (Instagram Walter Riso)

La calidad de nuestras relaciones personales suele tener un impacto profundo en el bienestar cotidiano. Encontrarse con la mirada, la palabra o la actitud del otro, puede construir puentes o levantar barreras.

Poner en palabras estas preocupaciones y buscar orientación profesional puede ser el primer paso para entender cómo actuar ante situaciones incómodas en los lazos personales.

El psicólogo italiano Walter Riso, doctor en psicología y especialista en terapia cognitiva, analiza en sus trabajos los efectos que pueden tener esos encuentros y proponen recursos para fortalecer el cuidado emocional propio.

Sus aportes priorizan la introspección en situaciones de conflicto afectivo (La Vanguardia)

Cómo saber cuándo una relación genera daño

Riso, a través de sus mensajes en Instagram, invita a observar qué ocurre en el propio ánimo cuando uno se enfrenta a conductas como el destrato, la indiferencia o el malestar reiterado provenientes de alguna persona.

Establecer límites puede significar un punto de inflexión en la búsqueda de bienestar (Imagen Ilustrativa Infobae)

El psicólogo enfatiza el efecto emocional que surge cuando se han depositado expectativas en una persona, y a pesar de ello, su actitud muestra distanciamiento, desinterés o incluso hostilidad. En sus palabras, el contacto con estas situaciones suele ser inmediato y perceptible:

“Estás frente a una persona, cualquiera sea, que te trata mal, o te ignora, o te demuestra como alejamiento, o no te hace sentir bien, y habías puesto mucha expectativa, y la tenés al frente”.

Bajo esta perspectiva, la señal más inequívoca de daño surge cuando la experiencia interpersonal produce una transformación negativa en la percepción de uno mismo. El maltrato, la frialdad y el hecho de que la otra persona haga sentir a su interlocutor poco valorado, generan impactos directos en la autoestima y el bienestar psicológico.

Diferenciar entre distancia física y emocional redefine el modo de cortar lazos dañinos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consejo del psicólogo Walter Riso para alejarse de una relación

El psicólogo clínico, autor del libro “Los 7 pilares del amor propio”, aporta una recomendación clara al enfrentarse a vínculos que generan dolor o deterioro emocional.

Riso sostiene que, más que una simple ruptura o una distancia física, lo fundamental es instaurar una separación emocional profunda. En sus intervenciones públicas y a través de sus redes sociales, enfatiza la diferencia entre escapar apresuradamente de una situación incómoda y construir una barrera interior que permita proteger la autoestima.

Walter Riso es experto en promover estrategias para fortalecer el amor propio (©Wijmarkphoto)

Según el psicólogo, la solución no consiste en romper el contacto de manera abrupta, sino en volver la mirada hacia el interior. “Ve hacia adentro. Ve hacia quién eres, hacia tu historia, hacia tu amor propio, tus luchas y tus recuerdos fundamentales”, aconseja en una de sus últimas publicaciones de Instagram.

Durante ese proceso de introspección, la persona puede verse sometida a comentarios o actitudes desaprobadoras por parte del otro.

Sin embargo, después de haber transitado ese viaje interno, se está en condiciones de expresar, con serenidad, que la opinión ajena ya no repercute en el ámbito emocional: “Ya no me importas”, “Tu opinión ya no me afecta” o “Soy un banco de niebla”, ejemplifica el psicólogo.

Expectativas frustradas abren paso al desgaste emocional en los vínculos interpersonales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas formulaciones verbales y mentales refuerzan la distancia psicológica necesaria y marcan el fin de la influencia negativa.

Walter Riso remarca que este es un proceso subjetivo y profundo, en el que es imprescindible priorizar el amor propio antes que la necesidad de aprobación externa. Al establecer esa distancia emocional, la persona recupera el control sobre sus sentimientos y pensamientos, cerrando la puerta a aquello que no contribuye a su bienestar.

El análisis de los lazos personales pone de manifiesto la complejidad y variedad de experiencias que pueden vivirse en el día a día. Reconocer señales de malestar, comprender el impacto de ciertas actitudes y considerar alternativas para preservar la estabilidad emocional se presenta como parte de un proceso de autoconocimiento de una persona.