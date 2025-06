Duchas calientes y su impacto en la piel: por qué moderar la temperatura es clave para prevenir problemas dermatológicos

El agua caliente altera el pH natural de la piel, afectando su microbiota y debilitando la barrera protectora cutánea (Imagen Ilustrativa Infobae)

La piel tiene una microbiota natural compuesta por microorganismos beneficiosos que ayudan a mantenerla saludable, los cuales prosperan en un ambiente ácido, con un pH entre 4 y 6. Sin embargo, el agua caliente puede alterar este equilibrio, favoreciendo la proliferación de bacterias dañinas.

Además, el calor prolongado extrae la humedad de la piel y aumenta la sudoración, lo que intensifica la pérdida de agua. Como resultado, la piel se reseca y pierde su capacidad de protegerse adecuadamente, afirman desde Mindfood.

Un estudio realizado por la American Academy of Dermatology (AAD), publicado en el Journal of the American Academy of Dermatology, respalda estos hallazgos. La investigación demostró que las duchas con agua a temperaturas superiores a 40 ℃ provocan un aumento significativo en la pérdida de agua transepidérmica (TEWL, por sus siglas en inglés, que se refiere a la cantidad de agua que se evapora desde las capas más profundas de la piel hacia el ambiente) y una alteración sostenida del manto ácido de la piel.

Las duchas prolongadas con agua caliente pueden causar inflamación y agravar enfermedades como dermatitis, acné y psoriasis (Freepik)

Este desequilibrio compromete la microbiota cutánea y puede generar inflamación, especialmente en personas con enfermedades como la dermatitis atópica.

Cuáles son los riesgos dermatológicos

El aumento de temperatura durante la ducha activa moléculas inflamatorias como citocinas e histaminas, responsables de reacciones alérgicas. Esto puede generar una picazón inmediata. En algunos casos, se manifiesta urticaria inducible crónica, caracterizada por ronchas pruriginosas de distinto color según el tono de piel.

Según la American Academy of Dermatology (AAD), el calor puede desencadenar la liberación de adrenalina, lo que favorece la aparición de esta condición. Por ello, se recomienda evitar duchas calientes, especialmente en personas susceptibles.

Las personas con piel sensible o enfermedades crónicas como dermatitis, rosácea, psoriasis, eccema o acné están más expuestas, según Mindfood y la AAD. Es por eso que advierten que el agua caliente puede exacerbar la sequedad y los brotes de estas afecciones.

Cuidados esenciales para proteger la piel

Ajustar la temperatura y duración de las duchas reduce el riesgo de picazón, urticaria y otras molestias cutáneas (Freepik)

Para contrarrestar los efectos nocivos, la hidratación post-ducha es clave. Según Mindfood, una crema eficaz debe contener:

Emolientes : como ceramidas, escualano o dimeticona, que restauran la barrera lipídica.

Humectantes : como glicerina o ácido hialurónico, que atraen la humedad hacia la epidermis.

Oclusivos: como vaselina o manteca de cacao, que crean una barrera que minimiza la evaporación.

Aplicar la crema con la piel aún húmeda mejora la absorción y la eficacia. El medio recomienda fórmulas hipoalergénicas, como el sorbolene, para evitar reacciones adversas.

Un estudio publicado en Clinical and Experimental Allergy evaluó la efectividad de los emolientes en la prevención del eccema atópico, los resultados indicaron que una aplicación diaria ayuda a restaurar la barrera cutánea y mejora la hidratación, reduciendo la pérdida de agua transepidérmica (TEWL)

Precauciones adicionales y mitos comunes

Mindfood destaca que baños prolongados con agua caliente pueden bajar la presión arterial y aumentar la frecuencia cardíaca, un riesgo en personas con enfermedades cardiovasculares. En estos casos, se aconseja consultar a un profesional.

Recomendaciones para cuidar la piel después de la ducha: moderar la temperatura del agua, aplicar hidratación efectiva y evitar prácticas que puedan irritar la barrera cutánea.- (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio del International Journal of Environmental Research and Public Health ha demostrado que la exposición al agua caliente puede inducir cambios en la presión arterial y la frecuencia cardíaca, especialmente en personas con afecciones cardiovasculares. Este fenómeno es relevante cuando se considera la temperatura del agua en los baños prolongados.

Para medir la temperatura adecuada del agua, se recomienda usar la muñeca, ya que la piel de las manos y pies es menos sensible. Por otro lado, los glúteos presentan mayor sensibilidad térmica, lo que explica las molestias al sentarse en bañeras calientes. En ese tono, una investigación publicada en International Journal of Industrial Ergonomics revela que la espalda y los glúteos son áreas del cuerpo particularmente sensibles a los cambios de temperatura.

Sobre las preferencias de temperatura entre sexos, Mindfood aclara que no existe evidencia científica que respalde la idea de que las mujeres prefieren duchas más calientes. En ese sentido, un estudio publicado en Journal of Thermal Biology indica que existen diferencias entre hombres y mujeres en la sensación térmica y la temperatura de la piel, pero estas pueden variar ampliamente entre individuos, y no se puede generalizar que un sexo prefiera temperaturas más altas que el otro.

Los baños muy calientes pueden afectar la presión arterial y presentar riesgos en personas con problemas cardiovasculares (Freepik)

Qué hacer ante molestias posteriores

Si aparece picazón tras la ducha, se sugiere:

Reducir la temperatura y duración de las duchas : según la Mayo Clinic, el uso de agua tibia y limitar el tiempo de la ducha a 5-10 minutos ayuda a prevenir la irritación de la piel y la pérdida de humedad.

Evitar esponjas o paños reutilizados que acumulen bacterias : es importante mantener los productos de higiene personal limpios para evitar la transferencia de bacterias que podrían irritar la piel.

Secar la piel con palmaditas suaves, no frotando : frotar la piel con la toalla puede causar daño adicional a la barrera cutánea. Se recomienda secar la piel con movimientos suaves para evitar la irritación.

Aplicar crema hidratante hipoalergénica con la piel húmeda: la Mayo Clinic recomienda el uso de cremas sin fragancia para evitar reacciones alérgicas y mantener la hidratación de la piel, especialmente después de la ducha, cuando la piel está más receptiva.

Hidratantes con ceramidas, ácido hialurónico y vaselina ayudan a restaurar la barrera cutánea tras la ducha (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si los síntomas persisten, Mindfood aconseja consultar a un dermatólogo para evaluar tratamientos específicos. La información, respaldada por estudios clínicos, subraya la necesidad de ajustar los hábitos de higiene para proteger la salud cutánea, especialmente en invierno, cuando las duchas calientes son más frecuentes.

Cuidar la piel no solo implica la elección de productos adecuados, sino también prestar atención a hábitos cotidianos que, aunque placenteros, pueden ser perjudiciales a largo plazo. La temperatura del agua al ducharse es uno de esos factores que, con pequeños ajustes, puede marcar una gran diferencia en la salud cutánea.

Moderar el calor, limitar la duración del baño y aplicar una hidratación efectiva son pasos simples, pero fundamentales para preservar la función protectora de la piel y evitar molestias que pueden prevenirse con información adecuada y hábitos responsables.