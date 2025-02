¿Qué es mejor: ducharse con agua caliente o con agua fría? Un enfermero lo explica

Imagen de recurso de una persona en la ducha. (Shutterstock)

Ducharse una vez al día no es perjudicial. Todo lo contrario, ayuda a mantener un buen cuidado personal. No obstante, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomiendan que no superen los cinco minutos. Así evitaremos perder a los microorganismos que protegen la piel. Sin embargo, en la ducha intervienen muchos más factores, como la temperatura del agua. ¿Fría o caliente?

Jorge Ángel, un enfermero que da consejos sanitarios a través de su cuenta de TikTok (@enfermerojorgeangel), responde a esta pregunta en uno de sus últimos videos. Para empezar, explica que el agua caliente “da más sensación de relajación y puede venir bien para las contracturas musculares”. Sin embargo, también tiene una parte negativa: “Reseca mucho la piel y esto no es bueno para la dermatitis y además produce vasodilatación, lo cual puede aumentar, pues las arañas vasculares y las varices”.

Por otro lado, el agua fría “te da una mayor sensación de energía”, explica el enfermero. “Puede venir bien también para la inflamación y además cierra los poros, conserva los aceites esenciales y va mejor para la piel", añade. En este sentido, advierte que en invierno, “pues no te vas a duchar con agua fría”. Por lo tanto, los expertos recomiendan que esté templada “entre 28 y 30 grados”.

Cómo debe ser la ducha según la OMS

La OMS establece que una ducha no debe durar más de cinco minutos, un tiempo prudencial para que podamos lavar todas las partes del cuerpo a la vez, un uso sostenible del agua y de la energía utilizada durante este periodo de ducha. Sin embargo, este límite temporal también responden a que si lo sobrepasamos podemos eliminar bacterias y microorganismos que protegen nuestra piel provocando la aparición de piel seca y agrietada, irritada o con picor que pueden generar infecciones o reacciones alérgicas.

Además del tiempo, la OMS recomienda el uso de jabones que no contengan conservantes ni parabenos. Para evitarlo, podemos consultar en el etiquetado y a lo que debemos prestar atención para respetar nuestra piel, especialmente si tenemos problemas dermatológicos.

Por lo tanto, siguiendo los consejos de los expertos, la ducha perfecta debe ser de cinco minutos y con agua tibia, incidiendo en limpiar las zonas que producen el mal olor y que acumulan más bacterias como son las axilas, los genitales, los pies o las ingles. Y para su limpieza debe emplearse un jabón neutro y sin perfume.