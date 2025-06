¿Microsiestas para crear? El secreto de Dalí y Edison para estimular el pensamiento divergente

El impacto del COVID en el cerebro: detectan atrofia leve y cambios estructurales después de la infección Investigadores del Conicet y la Universidad Nacional de San Martín encontraron alteraciones en zonas vinculadas a las funciones ejecutivas y la atención en pacientes con síntomas persistentes. Los efectos fueron mayores en los no vacunados

Habló la mamá de la beba operada en el útero en el Hospital Garrahan: “Siempre me dijeron la verdad y no me dejaron sola” Luana Campos vivió dos meses en Casa Garrahan para acceder a una innovadora cirugía fetal que resultó exitosa y permitió reparar antes del nacimiento una lesión congénita de la columna vertebral