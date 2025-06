¿Cuáles son los beneficios del té de canela para la salud?

El té de canela regula los niveles de azúcar en sangre y mejora la sensibilidad a la insulina, según estudios recientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consumida desde la antigüedad en distintas culturas, la canela trascendió de su uso en la repostería a posicionarse como un complemento para un mejor estado de la salud. Su empleo en infusiones, especialmente en el té de canela, responde tanto a la persistencia de tradiciones culinarias como a una creciente base científica que destaca sus beneficios.

Actualmente, quienes buscan alternativas naturales para mantener una salud metabólica óptima encuentran en el té de canela un aliado de interés, valorado por dietistas y respaldado por estudios recientes.

Beneficios del té de canela para la salud

Entre los atributos más destacados respaldados por estudios, la canela presenta una capacidad para ayudar a regular los niveles de glucosa en sangre, debido a los compuestos bioactivos que contiene, como los polifenoles y los antioxidantes, los que contribuyen a mejorar la sensibilidad a la insulina y facilita que las células empleen la glucosa de manera más eficiente, al tiempo que disminuye los picos de azúcar en sangre.

Gracias a sus propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y su impacto positivo en el metabolismo de los lípidos, el té de canela se perfila como un aliado complementario en la protección de la salud cardiovascular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta propiedad convierte al té de canela en una opción apreciada por quienes buscan prevenir o controlar condiciones como la resistencia a la insulina y la diabetes tipo 2, tal como lo respalda un estudio publicado en la revista Diabetes Care.

El perfil nutricional de la canela también aporta beneficios adicionales. Según Candace O’Neill, experta en nutrición de la Clínica Cleveland, es abundante en minerales como calcio, hierro, zinc y potasio, así como en vitaminas del grupo A, B6 y C.

Asimismo, la canela favorece diversos procesos fisiológicos y metabólicos. Su contenido en compuestos antioxidantes contribuye a combatir el estrés oxidativo, mientras que sus propiedades antiinflamatorias ayudan a reducir la inflamación crónica, un factor vinculado a múltiples enfermedades metabólicas, efectos que han sido respaldados por evidencia preclínica, según una revisión publicada en Critical Reviews in Food Science and Nutrition.

Esta infusión milenaria es rica en antioxidantes y ayuda a combatir la inflamación crónica, clave para prevenir enfermedades (Imagen Ilustrativa Infobae)

El té de canela también muestra efectos positivos sobre el perfil lipídico. Según una investigación publicada en el Journal of Clinical Lipidology, su consumo regular puede reducir los niveles de colesterol LDL y triglicéridos en adultos con sobrepeso, colaborando en la prevención de enfermedades cardiovasculares debido a que actúa sobre el metabolismo de las grasas.

Incluso, diversas investigaciones complementan estos hallazgos. Un metaanálisis publicado en Clinical Nutrition documentó una mejora significativa en los niveles de glucosa en ayunas y hemoglobina A1c en personas con diabetes tipo 2 que consumieron suplementos de canela. Mientras que una investigación clínica en adolescentes con obesidad, difundido en el Asian Journal of Pharmaceutical and Clinical Research, observó una reducción del índice de masa corporal tras ocho semanas de intervención.

El consumo responsable del té de canela en personas con diabetes puede apoyar la regulación metabólica, pero requiere precaución (Imagen Ilustrativa Infobae)

Adicionalmente, una revisión publicada en el Journal of Functional Foods concluyó que los compuestos principales de la canela —cinnamaldehído y ácido cinámico— ejercen efectos cardioprotectores, incluyendo mejoras en la presión arterial y reducción de marcadores inflamatorios. Un efecto que se complementa con los hallazgos de un ensayo clínico con pacientes con síndrome metabólico, en el que se observó una reducción del perímetro abdominal y del índice de masa corporal tras 16 semanas de suplementación con extracto de canela.

En conjunto, la evidencia científica respalda los beneficios del té de canela sobre parámetros metabólicos claves, lo que refuerza su uso como complemento en estrategias dietéticas destinadas a la prevención del síndrome metabólico y enfermedades cardiovasculares. Aunque, siempre es esencial contar con la consulta con un profesional de la salud.

¿Con qué alimento combinar la canela para potenciar sus propiedades?

Diversos ingredientes pueden complementar el té de canela tanto en sabor como en beneficios para la salud. En particular, se destacó la combinación con alimentos ricos en compuestos antioxidantes, como los cítricos, que no solo realzan el perfil organoléptico del té, sino que también aportan vitamina C y otros fitoquímicos.

El consumo regular de té de canela puede contribuir a la reducción del colesterol LDL y los triglicéridos, ayudando a mantener la salud cardiovascular mediante el control del perfil lipídico. -Imagen Ilustrativa Infobae

Mezclar la canela con jengibre o menta puede intensificar las propiedades antiinflamatorias de la infusión y ofrecer un efecto digestivo más pronunciado.

Agregar miel es otra opción habitual, no solo por las cualidades antioxidantes del producto, sino también por su efecto suavizante en garganta y sistema digestivo. La selección de alimentos complementarios debe realizarse de acuerdo con las preferencias personales y el objetivo buscado, favoreciendo siempre combinaciones con ingredientes frescos y naturales que potencien tanto el bienestar como la experiencia de consumo.

Aunque estas combinaciones cuentan con respaldo en tradiciones culinarias y principios nutricionales generales, actualmente no hay estudios clínicos que confirmen beneficios sinérgicos específicos al combinar canela con estos ingredientes. Asimismo, para el uso culinario cotidiano, la Cleveland Clinic sugiere que la dosis segura y razonable de canela es entre media y una cucharadita diaria (aproximadamente 2 a 4 gramos). Esta cantidad es considerada segura cuando se utiliza como especia en preparaciones alimentarias habituales.

Cómo preparar té de canela

Estudios destacan que el té de canela reduce colesterol LDL y triglicéridos, beneficiando el metabolismo y la salud cardiovascular (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso para hacer té de canela es simple y se puede realizar en casa con facilidad. Una de las formas más tradicionales consiste en utilizar canela en palos, aunque también es válido el uso de canela en polvo, preferentemente de la variedad Ceylán, reconocida por su calidad y sabor suave.

Para elaborar la infusión, se aconseja colocar dos palos de canela en una taza de agua y hervirla a fuego medio hasta alcanzar el punto de ebullición. Una vez que el agua hierve, se recomienda mantener la canela en ebullición durante dos minutos.

Tras apagar el fuego, es importante tapar el recipiente y dejar reposar la mezcla durante cinco minutos para concentrar el sabor y las propiedades de la especia. Finalmente, se puede colar la infusión antes de tomarla y, si se prefiere, endulzar con una cucharadita de miel.

En el caso de emplear canela en polvo, una cucharadita o cucharadita y media (equivalente a 2,5 gramos) en una taza de unos 240 mililitros de agua es suficiente para preparar la bebida. La infusión se deja reposar durante cinco a diez minutos antes de colar y consumir.