Zepbound supera a Wegovy en un estudio de pérdida de peso cara a cara

LUNES, 12 de mayo de 2025 (HealthDay News) -- Un nuevo estudio ha encontrado que las personas que tomaron Zepbound , el medicamento para la obesidad de Eli Lilly, perdieron casi un 50 por ciento más de peso que las que usaron Wegovy, de Novo Nordisk.

El estudio, que aparece en la edición del 11 de mayo de la revista New England Journal of Medicine , siguió a 751 personas de todo EE. UU. que tenían sobrepeso u obesidad y otro problema de salud relacionado con el peso. Ninguno tenía diabetes, reportó The Associated Press .

Los participantes recibieron inyecciones semanales de Zepbound (tirzepatida) o Wegovy (semaglutida).

Después de 72 semanas, las personas que tomaron Zepbound perdieron un promedio de 50 libras. Los de Wegovy perdieron alrededor de 33 libras. Eso se tradujo en una pérdida de alrededor del 20% del peso corporal para los usuarios de Zepbound, en comparación con casi el 14% para los usuarios de Wegovy.

Además, el tamaño de la cintura también se redujo en un promedio de 7 pulgadas con Zepbound y alrededor de 5 pulgadas con Wegovy.

Los medicamentos actúan imitando a las hormonas que ayudan a regular el apetito y la saciedad. Zepbound se dirige a dos hormonas (GLP-1 y GIP), mientras que Wegovy solo se dirige a GLP-1, informó AP .

"Dos medicamentos juntos pueden producir una mejor pérdida de peso", dijo el autor principal del estudio, el Dr. Louis Aronne , de Weill Cornell Medicine. Presentó los resultados el domingo en el Congreso Europeo sobre Obesidad en Málaga, España.

Casi el 32% de los usuarios de Zepbound perdieron al menos una cuarta parte de su peso corporal, en comparación con aproximadamente el 16% de los usuarios de Wegovy. En ambos grupos, la pérdida de peso fue alrededor de un 6 por ciento más baja en los hombres que en las mujeres, según AP .

Ambos grupos también observaron mejoras en la salud de la presión arterial, el azúcar en la sangre y los niveles de grasa en la sangre.

Alrededor de tres cuartas partes de los participantes del estudio reportaron problemas estomacales leves o moderados, como náuseas, estreñimiento, diarrea o vómitos.

En total, alrededor del 6% de los usuarios de Zepbound y el 8% de los usuarios de Wegovy abandonaron la prueba debido a los efectos secundarios, dijo AP en un informe.

Las drogas son populares. Una encuesta de KFF de 2024 encontró que aproximadamente 1 de cada 8 adultos estadounidenses ha usado uno de estos medicamentos. Las ventas de Zepbound totalizaron 4.900 millones de dólares en todo el mundo el año pasado, mientras que Wegovy ganó casi 8.800 millones de dólares.

Ambos medicamentos se eliminaron recientemente de la lista de escasez de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de EE. UU. Los fabricantes de medicamentos han introducido programas para reducir los costos de los pacientes a $500 o menos por mes.

Sin embargo, CVS Health anunció recientemente que Wegovy será la opción preferida en su lista de medicamentos cubiertos a partir del 1 de julio, mientras que Zepbound no lo será.

"Vamos a tener que usarlos todos simplemente porque tenemos muchos pacientes que necesitan tratamiento", dijo la Dra. Angela Fitch, directora médica de knownwell, una compañía de atención de la obesidad.

Anotó que también se ha demostrado que Wegovy reduce el riesgo de problemas cardiacos graves en un 20 por ciento.

El estudio fue financiado por Eli Lilly, fabricante de Zepbound.

FUENTE: The Associated Press, 11 de mayo de 2025