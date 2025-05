Más niños sin inhalador para el asma después de que se retirara del mercado un producto popular

MIÉRCOLES, 30 de abril de 2025 (HealthDay News) -- Más niños dejaron de usar inhaladores de esteroides para controlar el asma después de que un fabricante suspendiera un inhalador popular, señala un estudio reciente.

En 2024, GlaxoSmithKline retiró Flovent del mercado. El inhalador se recetaba comúnmente para prevenir ataques de asma en niños.

La compañía farmacéutica siguió vendiendo un "genérico autorizado" químicamente idéntico, pero algunas familias supuestamente tuvieron problemas para conseguir este medicamento porque su seguro no lo cubría o requería costos de bolsillo más altos, informaron los investigadores en la edición del 26 de abril de la revista Journal of the American Medical Association.

Como resultado, los niños tenían 6 puntos porcentuales más de probabilidades de no tener un inhalador de esteroides en la mano para prevenir un ataque de asma, muestran los resultados.

El acceso a los inhaladores para el asma se redujo de casi un 41 a un 35 por ciento entre 2021 y 2023 entre los pacientes de 18 años o menos a los que se les recetó Flovent (fluticasona), encontraron los investigadores.

En comparación, los pacientes jóvenes con asma a los que se recetaron otros esteroides inhalados tuvieron más o menos el mismo acceso a un inhalador, a un nivel constante de alrededor del 38 por ciento, muestran los resultados.

"Nuestros hallazgos sugieren que la retirada de Flovent interrumpió la terapia con esteroides inhalados en los niños, lo que podría aumentar su riesgo de ataques de asma", señaló en un comunicado de prensa el investigador principal, el Dr. Kao-Ping Chua, pediatra del Hospital Pediátrico C.S. Mott de la Universidad de Michigan Health.

Los investigadores dijeron que es probable que Flovent haya sido retirado del mercado debido a los cambios en los reembolsos que los fabricantes deben pagar a los programas de Medicaid para obtener cobertura de medicamentos.

Históricamente, estos reembolsos tenían un límite, pero la Ley del Plan de Rescate Estadounidense de 2021 eliminó este límite en enero de 2024, dijeron los investigadores.

La eliminación del tope habría resultado en reembolsos que excedieron el precio de venta de Flovent porque GSK había aumentado previamente el precio del medicamento rápidamente, dijeron los investigadores. Eso los expuso a un reembolso que se aplica cuando los aumentos en el precio de un medicamento superan la inflación.

"Nuestros hallazgos sugieren que la eliminación del límite de reembolso de Medicaid tuvo consecuencias no deseadas para los niños con asma", dijo Chua.

Anotó que otros medicamentos también han activado el límite de reembolso, incluidos los medicamentos para la diabetes y las infecciones.

"Si se retiran otros medicamentos de marca debido a la eliminación del límite de reembolso, los legisladores deben implementar intervenciones proactivas para prevenir las interrupciones de la terapia, como garantizar la cobertura de las aseguradoras de los medicamentos alternativos", planteó Chua.

FUENTE: Universidad de Michigan, comunicado de prensa, 26 de abril de 2025