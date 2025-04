Programa conecta a pacientes con cáncer de mama con ejercicio y rehabilitación

LUNES, 28 de abril de 2025 (HealthDay News) -- A las pacientes con cáncer de mama les va mejor si siguen haciendo ejercicio durante su tratamiento, y un nuevo programa puede ayudar a las mujeres a realizar la actividad que necesitan para aumentar sus probabilidades, señalan unos investigadores.

El programa de Rehabilitación y Ejercicio Oncológico Integral (CORE, por sus siglas en inglés) evalúa las necesidades de actividad física de las mujeres en función de la etapa a la que ha progresado su cáncer, informaron los investigadores en la revista Cancer.

Más de 3 de cada 5 pacientes (un 62 por ciento) completaron su derivación a un programa de ejercicio diseñado para satisfacer sus necesidades específicas, apuntaron los investigadores.

"CORE podría servir como un modelo de algoritmo de flujo de trabajo destinado a integrar los servicios de ejercicio y rehabilitación desde el momento del diagnóstico y más allá", señaló en un comunicado de prensa la investigadora sénior Adriana Coletta, investigadora del Instituto Oncológico Huntsman de la Universidad de Utah.

El ejercicio tras un diagnóstico de cáncer de mama puede reducir el riesgo de una mujer de morir de cáncer en un 31 por ciento, y su riesgo general de muerte en un 41 por ciento, señalaron los investigadores en las notas de respaldo.

Los pacientes también pueden beneficiarse de los servicios de rehabilitación que pueden ayudarlos a manejar los efectos secundarios, como el deterioro del rango de movimiento del hombro o la lesión de los nervios periféricos.

Para este estudio, los investigadores evaluaron la capacidad del programa CORE para dirigir a las pacientes con cáncer de mama hacia el ejercicio autodirigido, un programa de ejercicio en el hospital o un servicio de rehabilitación.

El equipo reclutó a 72 pacientes y los asignó al azar para que fueran evaluados por CORE o para que recibieran la atención habitual. Luego se les dio seguimiento durante 24 semanas después de la cirugía de cáncer.

Más de 9 de cada 10 mujeres (alrededor de un 93 por ciento) asignadas a CORE completaron su evaluación, y más de 3 de cada 5 siguieron sus recomendaciones, apuntaron los investigadores.

Los comentarios de los pacientes fueron abrumadoramente positivos, y la mayoría dijeron que el ejercicio y la rehabilitación ayudaron en gran medida a sus síntomas tras el tratamiento contra el cáncer, apuntaron los investigadores.

"Los hallazgos de este ensayo respaldan los esfuerzos nacionales dirigidos por el Colegio Americano de Medicina Deportiva (American College of Sports Medicine) para integrar los servicios de ejercicio y rehabilitación como parte de la atención rutinaria del cáncer", dijo Coletta.

"Si otros centros y clínicas oncológicas no tienen servicios de ejercicio o rehabilitación integrados en su institución, podrían usar el algoritmo y la herramienta de triaje en coordinación con el Directorio del Programa de Ejercicio Moving Through Cancer del Colegio Americano de Medicina (American College of Medicine)", añadió Coletta.

Más información

El MD Anderson Cancer Center ofrece más información sobre el ejercicio durante el tratamiento del cáncer.

FUENTE: Wiley, comunicado de prensa, 28 de abril de 2025