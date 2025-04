Del lenguaje al diagnóstico: cómo cambia la neurología de la mano de la IA y qué proyectan los expertos

La inteligencia artificial acelera diagnósticos médicos, optimiza imágenes clínicas y mejora la comunicación entre centros de salud, según expertos- (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inteligencia artificial llegó para quedarse. Entre todos los mundos en los que se la aplica, el de las ciencias médicas es uno donde esta herramienta cobra verdadera relevancia: sus aplicaciones incluyen el diagnóstico, el desarrollo de fármacos, la mejora de la comunicación entre médico y paciente, la transcripción de documentos médicos, como recetas y el tratamiento remoto, entre muchas otras funciones.

Para reflexionar sobre los alcances de esta nueva herramienta, el pasado 25 de abril se llevó a cabo el Simposio Inteligencia Artificial/Inteligencia humana donde reconocidos expertos de distintas universidades e instituciones de Argentina, Chile y Estados Unidos debatieron sobre los más importantes hallazgos en relación a la aplicación de la IA en el ámbito de la salud ante un público vinculado a profesionales de la salud.

Fleni, institución que se dedica a la atención, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de enfermedades neurológicas, junto con Entelai, empresa de desarrollo de IA en salud más importante de Latinoamérica, realizaron el simposio donde se discutieron proyectos y aplicaciones actuales de la IA en la salud.

En una entrevista exclusiva, el doctor Gustavo Sevlever, director de Investigación y Docencia de Fleni y la doctora Lucía Crivelli, jefa del Servicio de Neuropsicología de la misma institución, dialogaron con Infobae acerca de las implicancias de este avance tecnológico en el ámbito de la salud y en la relación médico-paciente.

La doctora Lucía Crivelli, jefa del Servicio de Neuropsicología de Fleni expuso sobre inteligencia artificial e inteligencia humana (Gentileza Fleni)

Cómo cambió la medicina de la mano de la IA

En el contexto de una población cada vez más longeva y un aumento en las enfermedades crónicas, la IA se presenta como una solución a muchos de los problemas actuales, al brindar herramientas que disminuyen los tiempos de procesamiento de datos e imágenes, favorece los diagnósticos o facilita la comunicación entre distintos centros de salud, entre otras muchas funciones.

En Argentina, la inteligencia artificial (IA) se utiliza en la práctica médica diaria desde hace varios años, especialmente en enfermedades neurológicas, como herramienta de diagnóstico. Además, las dos aplicaciones más utilizadas son las relacionadas con la asistencia en imágenes médicas y con la atención a pacientes mediante asistentes virtuales.

En la apertura del simposio, el doctor Gustavo Sevlever describió que la llamada inteligencia artificial consiste en sistemas basados en hardware y software que ayudan a manejar grandes cantidades de datos. En el ámbito de la salud, contribuye a comprender imágenes, historias clínicas, entre otros aspectos. Además, hizo hincapié en el rol del médico frente a esta realidad y destacó que la relación “médico-paciente” es irremplazable, siendo fundamental tanto para el diagnóstico como para el tratamiento y la curación del paciente.

En Argentina, la inteligencia artificial se aplica en enfermedades neurológicas, asistencia en imágenes y atención mediante asistentes virtuales- (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, la doctora Lucía Crivelli, jefa del Servicio de Neuropsicología de Fleni, propuso reflexionar sobre qué nos hace realmente humanos en un mundo cada vez más atravesado por la inteligencia artificial y destacó la creatividad, la fragilidad y la conciencia como dimensiones propias de lo humano.

Otra de las figuras relevantes que participaron del encuentro fue el doctor Guido Falcone, profesor asociado de Neurología en la Escuela de Medicina de la Universidad de Yale, quien investiga y aplica la IA al cuidado de pacientes neurológicos.

El experto explicó que la inteligencia artificial está mejorando la atención de la salud de muchas maneras. “Una muy concreta es que está aumentando la velocidad y la certeza con la que interpretamos las neuroimágenes. Esto tiene que ver con la neurología en particular y verdaderamente agrega una capa, como un copiloto al médico clínico o al neurólogo en este caso”.

Tanto la doctora Crivelli como el doctor Diego Fernández Slezak, creador y director del Laboratorio de Inteligencia Artificial Aplicada de la UBA y cofundador de Entelai, quien también expuso en el simposio, reflexionaron acerca de la inteligencia humana y la artificial, haciendo un paralelismo entre ambas y cómo pueden aprender de cada una de ellas.

El doctor Sergio Baranzini en el Simposio Inteligencia Artificial/Inteligencia Humana donde se analizaron los principales avances de la IA aplicada al ámbito de la medicina (Gentileza Fleni)

Qué es la inteligencia artificial

El doctor Sevlever se preguntó qué es la inteligencia artificial: “¿Es un recurso, un colega, un acompañante, una terapéutica o un diagnóstico? Es todo junto. Un poco de cada cosa. Y tiene un impacto en la sociedad, porque los pacientes, desde que apareció Internet tienen -lo que nosotros hacemos en chiste- el “Doctor Google”. Entonces hoy tenemos una manera distinta de la medicina de hace 30 o 40 años y esto viene a reforzar un poco esa tendencia”, destacó.

A su vez la doctora Crivelli señaló que la inteligencia artificial sirve como “un asistente que nos hace las tareas más fáciles; que nos brinda información relevante en el momento de la consulta; que puede colaborar con el diagnóstico porque hay aplicaciones diagnósticas muy útiles, pero siempre hace falta en algún punto la intervención de la persona, el criterio médico”.

Y continuó: “Hablábamos hoy durante el Simposio sobre los componentes no verbales que tiene una consulta médica o una interacción humana. La mirada, lo que uno puede escuchar, el tono de la voz. Todo eso forma parte de un proceso diagnóstico o una elección de un tratamiento o una interacción entre dos personas que todavía el chat o las herramientas de inteligencia artificial no logran resolver o proveer la información. Entonces en ese punto, es como si la inteligencia artificial pudiese reemplazar algunas tareas, pero no puede hacerlo con las personas ni los roles. Sí los complementa y asiste”.

La IA permite extender la ventana de intervención en casos de ACV, analizando imágenes y mejorando las decisiones médicas en tiempo real- (Imagen Ilustrativa Infobae)

Destacó la experta que si se aprovechan sus ventajas, “podemos facilitar nuestra tarea y abocarnos a lo que es realmente importante. Hoy cuando hablamos de inteligencia humana, lo característico del ser humano tiene que ver con el contacto con el otro, con la mirada, con la escucha calificada y sensible. Todas esas cosas, si tenemos un procesador de datos tan maravilloso como este que nos puede acelerar y dar respuestas basadas en la información más rápida, las podemos hacer con más calidad y con más tiempo”, destacó.

A su vez el doctor Svelever señaló: “Desde que apareció Big Data, tenemos la posibilidad de almacenar muchísimos datos sobre las enfermedades, la epidemiología, la genética y las imágenes que no podemos procesar con nuestra capacidad cognitiva. Y ahí es donde necesitamos este auxiliar que es la palabra española para las computadoras, el ordenador. Es el ordenador en una escala enorme. Hay que aprender a usarlo para poder aprovecharlo en todas sus capacidades y para preservar los roles humanos. Toda esta inteligencia artificial tiene un punto que revaloriza, redefine y potencia lo específicamente humano, en la relación con el paciente, con el que sufre, con el que está mal. Esto tiene un valor agregado”, destacó el experto.

Los avances que aporta la IA en la actualidad

En la medicina actual, la IA permite gestionar datos epidemiológicos, genéticos y clínicos que exceden la capacidad cognitiva humana (Imagen ilustrativa Infobae)

Análisis de imágenes. El doctor Svelever explicó que con la IA el diagnóstico y todos los datos se potencian porque se tiene en la punta de los dedos toda la información. “Por ejemplo, un producto que se llama Entelai para análisis de imágenes cuantifica las lesiones , muestra la carga lesional , hace una descripción y ayuda al radiólogo . No lo reemplaza, pero contribuye a definir mejor lo que está viendo y su implicancia”.

Chatbot para atender al paciente. “También de Entelai tenemos un chatbot que libera al sistema de algunas funciones que son tediosas y complicadas. Dar turnos, interactuar con el paciente, que le haga una pequeña anamnesis, un interrogatorio, si tiene cefalea, si tiene hipertensión, hace lo que se llama el triage . Trata de identificar si debe venir a la guardia urgente. El chatbot hace todo eso y está en desarrollo, o sea que sigue aprendiendo”, dijo Svelever.

Software para ACV. “Tenemos un paquete comercial que se utiliza en el accidente cerebrovascular. Cuando una persona padece un ACV, tiene una ventana de oportunidad para que el médico ponga un catéter, rompa el coágulo y restablezca el flujo sanguíneo. Esa ventana de oportunidad es estadística, uno sabe que da tantas horas. Ahora hay un software que analiza la tomografía computada y te dice ‘no, en este paciente podés ampliar esa ventana: tenés 4 horas o 5 u 8. Lo cual te permite intervenir y decir en el caso de que vaya bien, que no quede con un deterioro. Eso es un software de inteligencia artificial”, detalló el experto.

El doctor Falcone consideró que “la IA en accidentes cerebrovasculares está ayudando a interpretar los datos y a tomar las decisiones en el tiempo correcto, de una manera mucho más eficaz. No es lo mismo despertar tres médicos a las tres de la mañana, a que un solo médico reciba directamente la información que ya está preprocesada por inteligencia artificial”.

La herramienta Spoke. Se presenta como un “copiloto” para el profesional médico. El doctor Sergio Baranzini, profesor distinguido de Neurología en la Universidad de California, San Francisco (UCSF) explicó que Spoke es un sistema que integra decenas de bases de datos especializados en diferentes temas, que abarcan desde la genética, la inmunología, la medicina clínica, diferentes ámbitos de la biomedicina y las conecta en un grafo, en una base de datos que tiene millones de conceptos ligados por relaciones semánticas que pueden interpretarse por computadora y por humanos, que asiste en la interpretación y en la retrieval de información”.

Y añadió: “En realidad, es más un piloto automático que un copiloto. El piloto automático de los aviones hoy en día puede despegar, navegar y aterrizar sin intervención del piloto, si quisiera, sin embargo, siempre hay dos pilotos en la cabina en todo el momento. Yo creo que estas herramientas que se están diseñando ahora van a ayudar al médico a tomar una decisión más rápida, más certera e informada, pero no lo van a reemplazar. Mi predicción no es que la inteligencia artificial va a reemplazar a los humanos, probablemente vaya a reemplazar a los humanos que no la usan", remarcó.

Un proyecto para detectar de forma temprana el deterioro cognitivo

La doctora Crivelli destacó que el análisis multimodal de voz y gestos permite identificar riesgos de deterioro cognitivo de manera precoz (Imagen Ilustrativa Infobae)

La doctora Crivelli explicó que está trabajando en un proyecto de investigación conjunto con Diego Fernández Slezak, en el que “evalúan pacientes y controles con deterioro cognitivo leve y controles sin enfermedad, y les hacemos hacer varias tareas mientras los filmamos y los grabamos. Entonces, con un algoritmo de análisis del lenguaje natural que se llama Natural Language Processing y con un software que se llama Facemesh, que interpreta los gestos de la cara, tratamos de detectar tempranamente el deterioro cognitivo en los pacientes sin tener que hacer una evaluación cognitiva", describió la doctora.

Esto permitiría no solo adelantar el momento del diagnóstico, que es muy importante ahora para la aplicación de los nuevos tratamientos, dijo la doctora, sino también “para democratizarlo, porque la idea es que este software que hoy usamos en computadoras, llevarlo después a pantallas chiquitas y poder, a través del uso de un celular, grabar la voz, filmar al paciente y poder hacer un triage, un screening temprano y detectar posibles casos de deterioro cognitivo antes de lo que lo estamos haciendo ahora".

La doctora Crivelli señaló que lo que están haciendo es un análisis multimodal de los datos: combinar la voz con los gestos. “Cuando uno memoriza algo, cuando trata de recordar algo, en realidad mueve los ojos de una manera especial. Cuando uno va hacia el pasado. Entonces la hipótesis es que los pacientes con deterioro cognitivo que van a desarrollar deterioro cognitivo van a hacer este movimiento ocular y van a hacer estos gestos de una manera distinta de lo que lo hacen las personas que no lo van a desarrollar. Entonces con el lenguaje más los gestos, llegar tempranamente a los casos de riesgo", describió la experta.

Nuevos softwares basados en IA permiten diagnósticos más rápidos y seguros en neurología, mejorando el acceso a tratamientos adecuados

¿Cuál es la importancia de un diagnóstico a tiempo? La doctora respondió: “Saber bien temprano que tenemos este riesgo es fundamental por dos motivos, porque puedo trabajar sobre los factores de riesgo. Sabemos que si trabajamos sobre la estimulación cognitiva, los factores de riesgo cardiovasculares, la nutrición, el ejercicio físico y la socialización, podemos prevenir gran parte de los casos de demencia, hacer que aparezcan más tarde o que la persona se muera de otra cosa y no aparezcan".

Y añadió: “En el estudio famoso finlandés Finger de los cinco dedos por estos cinco factores, los casos se redujeron hasta un 30%. Las personas con riesgo de demencia no llegaban a desarrollarla cuando sí lo hubiesen hecho si no eran tratados de otra manera".

Los expertos advirtieron que aunque la IA puede automatizar tareas, la empatía, el alivio y el acompañamiento del médico siguen siendo indelegables (Imagen ilustrativa Infobae)

Y completó la doctora: “El otro motivo por el cual es importante la prevención es por los tratamientos nuevos que hay para la enfermedad de Alzheimer, para poder hacer un triage y ver cuáles son las personas que, eventualmente, yo tengo para evaluar y tratar con esos nuevos tratamientos cuando lleguen a la Argentina".

Finalmente, el doctor Sevlever concluyó: Hay una tendencia al pensamiento mágico en el manejo de la tecnología pero así como aprendimos a manejar los autos, a andar en bicicleta, a usar la computadora, tenemos que aprender a usar la IA. Es un poco desmitificarla. Dicho esto, me parece que tiene una utilidad que recién estamos empezando a ver en su desarrollo. Y nosotros, como gente que trabaja con el cerebro, con pacientes, con gente que sufre y está mal tenemos siempre que valorar lo que es la empatía. Nosotros decimos: “Curar cuando se puede, aliviar si no se puede curar y acompañar, siempre”. Y esa es una tarea, como decía, irreductiblemente humana e indelegable. Y es nuestra responsabilidad”.