Las tendencias de belleza en redes sociales pueden aumentar la exposición de los adolescentes a sustancias químicas que alteran las hormonas

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MARTES, 18 de agosto de 2026 (HealthDay News) -- Ese tutorial de belleza en redes sociales podría influir en más que lo que compra tu hijo adolescente.

También podría aumentar su exposición a sustancias químicas que alteran las hormonas, advierte un nuevo estudio.

"A menudo escuchamos que las redes sociales pueden perjudicar la salud mental y el desarrollo socioemocional de los niños", dijo la autora principal Emily Barrett , de la Rutgers School of Public Health en Piscataway, Nueva Jersey. "Este estudio sugiere otra causa de preocupación: el potencial de las redes sociales para aumentar el uso de productos de cuidado personal que a menudo incluyen sustancias químicas que alteran las hormonas y pueden ser potencialmente cancerígenas."

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Los investigadores encuestaron a 143 estudiantes de secundaria sobre su uso de productos de cuidado personal -- desde champú y desodorante hasta cuidado de la piel, fragancias y maquillaje.

Los estudiantes que siguieron a influencers en redes sociales con líneas de productos informaron haber usado un 30% más de productos en las últimas 24 horas. Los que vieron tutoriales de peluquería o belleza usaron un 40% más.

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Los investigadores afirman que esto es importante porque algunos productos de cuidado personal contienen químicos como ftalatos, parabenos y fenoles, que se han relacionado con la alteración hormonal y el riesgo de cáncer.

Las niñas informaron de usar una mediana de 14 productos al día, el doble que los niños. Mediana significa que la mitad se usaba más, la otra mitad menos.

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En general, los estudiantes usaron aproximadamente la misma cantidad de productos de cuidado personal que los adultos en estudios anteriores.

Pero la adolescencia puede ser un momento especialmente sensible para la exposición a sustancias químicas.

"Están experimentando cambios rápidos, incluso en sus sistemas hormonales", dijo Barrett.

Aunque algunos estudiantes encuestados estaban preocupados, solo el 19% dijo leer regularmente listas de ingredientes.

Los investigadores afirman que futuros estudios también podrían utilizar pruebas de orina para medir la exposición real de los adolescentes a sustancias químicas.

El estudio fue publicado recientemente en el Journal of Exposure Science & Environmental Epidemiology.

Más información

El Environmental Working Group abarca más sobre los productos químicos tóxicos en cosméticos.

FUENTE: HealthDay TV, 18 de agosto de 2026