Salud
Agregar Infobae enGoogle

El tamaño de la cintura es una forma precisa de medir un exceso de peso poco saludable, según un estudio

Healthday Spanish

Imagen SDVCAGAEU5EWRPCRURBXGAC5NE
Guardar

MARTES, 18 de agosto de 2026 (HealthDay News) -- ¿Te preocupa que los kilos de más puedan estar perjudicando tu salud?

Revisa las muescas en tu cinturón, sugiere un nuevo estudio.

El tamaño de la cintura podría ser una de las medidas más simples y efectivas para detectar riesgos para la salud asociados a la obesidad, según informaron recientemente investigadores en JAMA Network Open.

PUBLICIDAD

"Presta atención a la necesidad de aflojar el cinturón o ponerte pantalones más grandes", dijo el investigador principal , el Dr. Aayush Visaria , en un comunicado de prensa. Es miembro del profesorado del Rutgers Health-RWJBarnabas Health Center for Climate, Health, and Healthcare en Nueva Jersey.

"Aunque la talla de ropa no es lo mismo que una medición adecuada de la circunferencia de cintura, puede ser un signo temprano de cantidades poco saludables de grasa corporal", dijo Visaria. "Medir tu cintura, junto con tu peso, puede ayudar a identificar los riesgos para la salud más pronto y ofrecer la oportunidad de reducir el riesgo de diabetes, enfermedades cardíacas, ictus y algunos tipos de cáncer."

PUBLICIDAD

El estudio llega mientras los investigadores buscan una nueva forma de medir la obesidad y estimar cómo el exceso de grasa corporal de una persona podría perjudicar su salud.

El índice de masa corporal (IMC) se ha utilizado durante mucho tiempo para estimar el exceso de peso y la obesidad, pero los estudios han demostrado que es una medida muy imprecisa. El IMC compara la altura de una persona con su peso. No tiene en cuenta la proporción de grasa respecto al músculo.

Otro marco propuesto publicado recientemente en The Lancet proponía utilizar otras medidas como la circunferencia de cintura, la relación cintura-altura y la relación cintura-cadera junto con el IMC para juzgar si una persona tiene sobrepeso u obesidad.

Ese cálculo más complicado demostró identificar a más personas con grasa corporal poco saludable, pero los investigadores cuestionaron si enfoques más simples podrían ser igual de precisos.

Para el nuevo estudio, los investigadores analizaron datos de 1.900 adultos de entre 20 y 59 años que participaron en una encuesta anual de salud y nutrición realizada por el gobierno federal de EE. UU.

El equipo utilizó esos datos para comparar varios enfoques diferentes para diagnosticar la obesidad.

Los resultados mostraron que la definición de obesidad de The Lancet era la más precisa, pero la circunferencia de cintura funcionó lo suficientemente bien como para ser una alternativa razonable.

"Nuestros hallazgos muestran que no es necesariamente necesario realizar múltiples mediciones complejas para identificar riesgos para la salud relacionados con la obesidad", dijo Visaria. "Una medida de cintura proporciona gran parte de la información necesaria y es factible tanto para clínicos como para pacientes."

El IMC resultó ser la peor medida por sí sola, pasando por alto a un número considerable de personas que tenían suficiente grasa corporal como para calificar como obesas, según los investigadores.

Más información

La Organización Mundial de la Salud dispone de más información sobre la obesidad y el exceso de peso.

FUENTE: Nota de prensa de la Universidad de Rutgers, 14 de agosto de 2026

Temas Relacionados

Health Day

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Estreñimiento en el espacio: un nuevo estudio ofrece respuestas

Healthday Spanish

Estreñimiento en el espacio: un nuevo estudio ofrece respuestas

La soledad es una crisis sanitaria, pero los médicos por sí solos no pueden curarla, argumenta un análisis

Healthday Spanish

La soledad es una crisis sanitaria, pero los médicos por sí solos no pueden curarla, argumenta un análisis

Las tendencias de belleza en redes sociales pueden aumentar la exposición de los adolescentes a sustancias químicas que alteran las hormonas

Healthday Spanish

Las tendencias de belleza en redes sociales pueden aumentar la exposición de los adolescentes a sustancias químicas que alteran las hormonas

Panel ofrece primeras directrices para el uso de cigarrillos electrónicos a fin de ayudar a los fumadores a dejar de fumar

Healthday Spanish

Panel ofrece primeras directrices para el uso de cigarrillos electrónicos a fin de ayudar a los fumadores a dejar de fumar

Qué es la crisis de ausencia, la condición que afecta al futbolista Jamal Musiala

El mediocampista del Bayern Múnich, de 23 años, experimentó desmayos en dos paridos consecutivos, una situación vinculada a episodios neurológicos breves que suelen pasar inadvertidos y requieren atención médica especializada

Qué es la crisis de ausencia, la condición que afecta al futbolista Jamal Musiala

DEPORTES

Deportaron de Paraguay a 10 hinchas de Boca en la previa del partido ante Recoleta

Deportaron de Paraguay a 10 hinchas de Boca en la previa del partido ante Recoleta

Juan Manuel Cerúndolo cayó ante Auger-Aliassime y se despidió del Masters 1000 de Cincinnati

El sincericidio del técnico de Recoleta ante las cámaras en medio de la goleada de Boca por la Copa Sudamericana

12 frases de Arruabarrena tras el pase de Boca a los cuartos de la Sudamericana: de la baja de Paredes ante Racing al festejo de Villa

Los memes de la goleada de Boca ante Recoleta por la Sudamericana: de Ascacíbar en modo Palermo al debut de “Jagger” Herrera

TELESHOW

Andy Kusnetzoff analizó la actualidad del país: "Estamos en una Argentina difícil para mucha gente"

Andy Kusnetzoff analizó la actualidad del país: "Estamos en una Argentina difícil para mucha gente"

Los exjugadores de Gran Hermano Generación Dorada tuvieron que votar: quiénes son los nominados de la semana

Mario Pergolini reveló qué responde cuando sus hijos le preguntan quién es su favorito: "Se cae de maduro"

La palabra de Nico Occhiato luego de que Flor Vigna aseguró que Cande Ruggeri quiso seducirlo cuando estaban de novios

Margarita Ponce, la niña salteña de 11 años, ganó la final de Es mi sueño: su emotiva consagración

INFOBAE AMÉRICA

El ex ministro de Defensa de Ucrania pidió elecciones presidenciales pese a la guerra con Rusia y desafió a Zelensky

El ex ministro de Defensa de Ucrania pidió elecciones presidenciales pese a la guerra con Rusia y desafió a Zelensky

EEUU y Corea del Sur acordaron reducir la duración de sus ejercicios militares tras las declaraciones de Trump sobre Kim Jong-un e Irán

Equipos salvadoreños se juegan su futuro esta semana en la Copa Centroamericana

Sala revoca libertad de Pedro Duque por el desfalco millonario al banco del Estado de Guatemala

“El Capi”, exmilitar vinculado al Cartel de Sinaloa fue capturado en Guatemala tras ser deportado de Estados Unidos