El tamaño de la cintura es una forma precisa de medir un exceso de peso poco saludable, según un estudio

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MARTES, 18 de agosto de 2026 (HealthDay News) -- ¿Te preocupa que los kilos de más puedan estar perjudicando tu salud?

Revisa las muescas en tu cinturón, sugiere un nuevo estudio.

El tamaño de la cintura podría ser una de las medidas más simples y efectivas para detectar riesgos para la salud asociados a la obesidad, según informaron recientemente investigadores en JAMA Network Open.

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"Presta atención a la necesidad de aflojar el cinturón o ponerte pantalones más grandes", dijo el investigador principal , el Dr. Aayush Visaria , en un comunicado de prensa. Es miembro del profesorado del Rutgers Health-RWJBarnabas Health Center for Climate, Health, and Healthcare en Nueva Jersey.

"Aunque la talla de ropa no es lo mismo que una medición adecuada de la circunferencia de cintura, puede ser un signo temprano de cantidades poco saludables de grasa corporal", dijo Visaria. "Medir tu cintura, junto con tu peso, puede ayudar a identificar los riesgos para la salud más pronto y ofrecer la oportunidad de reducir el riesgo de diabetes, enfermedades cardíacas, ictus y algunos tipos de cáncer."

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El estudio llega mientras los investigadores buscan una nueva forma de medir la obesidad y estimar cómo el exceso de grasa corporal de una persona podría perjudicar su salud.

El índice de masa corporal (IMC) se ha utilizado durante mucho tiempo para estimar el exceso de peso y la obesidad, pero los estudios han demostrado que es una medida muy imprecisa. El IMC compara la altura de una persona con su peso. No tiene en cuenta la proporción de grasa respecto al músculo.

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Otro marco propuesto publicado recientemente en The Lancet proponía utilizar otras medidas como la circunferencia de cintura, la relación cintura-altura y la relación cintura-cadera junto con el IMC para juzgar si una persona tiene sobrepeso u obesidad.

Ese cálculo más complicado demostró identificar a más personas con grasa corporal poco saludable, pero los investigadores cuestionaron si enfoques más simples podrían ser igual de precisos.

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Para el nuevo estudio, los investigadores analizaron datos de 1.900 adultos de entre 20 y 59 años que participaron en una encuesta anual de salud y nutrición realizada por el gobierno federal de EE. UU.

El equipo utilizó esos datos para comparar varios enfoques diferentes para diagnosticar la obesidad.

Los resultados mostraron que la definición de obesidad de The Lancet era la más precisa, pero la circunferencia de cintura funcionó lo suficientemente bien como para ser una alternativa razonable.

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"Nuestros hallazgos muestran que no es necesariamente necesario realizar múltiples mediciones complejas para identificar riesgos para la salud relacionados con la obesidad", dijo Visaria. "Una medida de cintura proporciona gran parte de la información necesaria y es factible tanto para clínicos como para pacientes."

El IMC resultó ser la peor medida por sí sola, pasando por alto a un número considerable de personas que tenían suficiente grasa corporal como para calificar como obesas, según los investigadores.

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Más información

La Organización Mundial de la Salud dispone de más información sobre la obesidad y el exceso de peso.

FUENTE: Nota de prensa de la Universidad de Rutgers, 14 de agosto de 2026