Panel ofrece primeras directrices para el uso de cigarrillos electrónicos a fin de ayudar a los fumadores a dejar de fumar

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MARTES, 18 DE AGOSTO DE 2026 (HealthDay News) -- Un panel de expertos ha emitido las primeras directrices clínicas para el uso de cigarrillos electrónicos para ayudar a los adultos a dejar de fumar.

Los cigarrillos electrónicos deberían ofrecerse junto con otras estrategias para dejar de fumar, como terapias de reemplazo de nicotina o medicamentos como la vareniclina y el bupropión, según un panel de la Society for Research on Nicotine and Tobacco. Sus recomendaciones se publicaron recientemente en el Journal of the American Medical Association.

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El artículo señalaba que los cigarrillos electrónicos no son inofensivos, pero argumentaba que el vapeo es menos perjudicial que fumar y más efectivo que las terapias tradicionales de reemplazo de nicotina.

"Este trabajo consiste en corregir percepciones erróneas que actúan como barreras para la atención basada en la evidencia para los fumadores y ampliar las herramientas que los clínicos pueden utilizar para apoyar la cesación del tabaquismo entre sus pacientes", dijo la investigadora principal Eleanor Leavens en un comunicado de prensa. Es profesora adjunta de salud poblacional en la Universidad de Kansas.

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"No existe un único enfoque que ayude a todos los fumadores a dejar de fumar, pero al ofrecer a los pacientes un menú de opciones y participar en una conversación de riesgo-beneficio, tienen más posibilidades de dejarlo de forma definitiva y mejorar su salud general", dijo Leavens.

Cambiar de fumar a vapear reduce la exposición a sustancias químicas y carcinógenos dañinos, en algunos casos hasta un 90%, según escribió el equipo en su revisión de evidencias.

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Y aunque los cigarrillos electrónicos no están aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) para dejar de fumar, hay evidencia de alta certeza de que estos dispositivos se asocian con tasas de abandono más altas que los parches de nicotina, los chicles o los sprays nasales, escribieron investigadores.

"A diferencia de la terapia de reemplazo de nicotina (NRT), los cigarrillos electrónicos suelen suministrar nicotina rápidamente y de forma similar a los cigarrillos", escribió el panel en su artículo. "Aunque esta administración conlleva un riesgo de mayor dependencia y uso prolongado en comparación con la TRN, también puede contribuir a que los cigarrillos electrónicos sean más satisfactorios y un sustituto más eficaz de los cigarrillos electrónicos en comparación con la TRN, además de contribuir a una menor posibilidad de recaída."

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Los médicos que asesoran a los fumadores deberían participar en la toma de decisiones compartida sobre la estrategia de dejarlo que les funcione mejor, según el panel.

Si un paciente decide que quiere usar cigarrillos electrónicos para ayudar a dejarlo, las directrices recomiendan que los médicos:

Guía a los pacientes hacia productos de vapeo que han sido autorizados por la FDA para tener más beneficios que riesgos. Diles que usen un cigarrillo electrónico cada vez que suelen fumar. Sustituye completamente los cigarrillos electrónicos por fumar lo antes posible. Busca también asesoramiento conductual para mejorar sus posibilidades de dejar de hacerlo.

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"El apoyo conductual debería centrarse en la suspensión total de los cigarrillos y debería incluir la fijación de una fecha para dejar de fumar", escribieron los investigadores.

Después de que una persona haya dejado de fumar con éxito, los médicos pueden considerar recomendar reducir la exposición a la nicotina al vapear, según las directrices.

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"El objetivo más importante a tener en cuenta es mantener la abstinencia total de los cigarrillos", escribió el equipo.

Las directrices fueron elaboradas por el Grupo de Trabajo de Reducción de Daños de la Sociedad para la Investigación de la Nicotina y el Tabaco, una organización internacional sin ánimo de lucro que no acepta financiación de la industria tabacalera.

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"El tabaquismo causa alrededor del 30% de todas las muertes por cáncer en Estados Unidos y la mayoría de la gente quiere dejarlo pero le cuesta hacerlo", dijo Leavens. "Añadir una guía clara sobre los cigarrillos electrónicos proporciona a los clínicos una herramienta práctica que puede ayudar a las personas a dejar de fumar combustible y avanzar hacia una mejor salud."

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. tienen más información sobre los cigarrillos electrónicos.

FUENTES: Nota de prensa de la Universidad de Kansas, 12 de agosto de 2026; Journal of the American Medical Association, 30 de julio de 2026

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