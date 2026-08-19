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La soledad es una crisis sanitaria, pero los médicos por sí solos no pueden curarla, argumenta un análisis

Healthday Spanish

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MARTES, 18 de agosto de 2026 (HealthDay News) -- La soledad está contribuyendo a la enfermedad, pero es una tarea perdida esperar que solo los médicos curen esta dolencia en particular, según un nuevo estudio.

El aislamiento social --ya sea por pérdida, problemas de salud u otros factores que mantienen a las personas separadas-- ha demostrado afectar drásticamente la salud, según informaron recientemente investigadores en la revista Social Problems.

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La falta de conexión social es comparable a fumar 15 cigarrillos al día y aumenta el riesgo de muerte prematura en aproximadamente un 30%, según estudios previos.

Pero dado que la soledad ahora se ve como un problema de salud, la gente busca en la medicina para curar algo que no puede, escribieron los investigadores.

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"No todo lo relacionado con la salud pertenece a la sanidad", dijo la investigadora principal Sofia Hiltner en un comunicado de prensa. "Los médicos pueden hacer cribados de pacientes y conectarlos con servicios, pero no pueden reconstruir comunidades ni acortar la jornada laboral."

Hiltner es estudiante de doctorado en la Universidad de Michigan. Se sintió atraída por el estudio de la soledad tras ver cómo su abuela se aislaba cada vez más en la vida.

"Después de que muriera mi abuelo, mi abuela vivió sola y había poca estructura en su vida", dijo Hiltner. "No parecía tener muchos amigos ni actividades.

"Me hizo pensar en todo lo que pasó a lo largo de su vida que la llevó hasta ese punto. Me preguntaba sobre las políticas sociales, además de las dinámicas a nivel familiar, que podrían haber ayudado a prevenir esa situación", dijo.

Para el nuevo estudio, Hiltner entrevistó a expertos y analizó más de una década de medios, artículos de revistas y artículos académicos.

Descubrió que la soledad crónica y el aislamiento social ganaron terreno como preocupaciones de salud pública una vez que la investigación las relacionó con mayores riesgos de enfermedad y muerte.

Pero esto también creó lo que Hiltner llama un "salto lógico", en el que la gente asume que, dado que la soledad está relacionada con la salud, esperan que el sistema sanitario encuentre una solución.

"Existe el riesgo de que definir la soledad como médico desplaza otras formas de responder al problema", dijo Hiltner. "La atención, el tiempo y los recursos son limitados. Por otro lado, presentarlo como algo médico puede inspirar más acciones de las que habría ocurrido de otro modo."

De hecho, descubrió que miembros de la comunidad médica inicialmente resistieron los intentos de vincular la soledad con la atención sanitaria. Una mezcla de investigadores académicos, funcionarios sanitarios gubernamentales y compañías de seguros forjó el vínculo y convirtió la soledad en una condición médica, argumentó Hiltner.

Los responsables políticos deben replantearse cómo se ha planteado la soledad y promover medios públicos y políticos para reducir el aislamiento social en lugar de apuntar a la medicina, dijo Hiltner.

"Me gustaría que reflexionaran sobre las fortalezas y limitaciones de abordar los problemas a través del sistema sanitario, y que miraran más allá para entender cómo surge un problema, considerando formas de intervenir antes de que ocurra", dijo Hiltner. "La sanidad puede ayudar, pero solo puede llegar hasta cierto punto."

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. tienen más información sobre los efectos en la salud del aislamiento social.

FUENTE: Comunicado de prensa de la Universidad de Michigan, 15 de julio de 2026

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