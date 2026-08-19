Salud
Agregar Infobae enGoogle

Estreñimiento en el espacio: un nuevo estudio ofrece respuestas

Healthday Spanish

Imagen BUAAYTU6URHLRO7DRJI7QNWKWY
Guardar

MARTES, 18 de agosto de 2026 (HealthDay News) -- El estreñimiento es un problema bien conocido entre los astronautas en el espacio, y los investigadores ahora creen saber por qué ocurre.

La ingravidez parece afectar al microbioma intestinal, los miles de millones de bacterias sanas que residen en el tracto digestivo de una persona, según informaron recientemente investigadores en Nature Communications.

PUBLICIDAD

"Observamos cambios en las muestras de sangre de los astronautas que indican que las bacterias intestinales comienzan a fermentar proteínas en mayor medida de lo habitual en pocas semanas tras la llegada de los astronautas al espacio, y este cambio continúa hasta que vuelven a la Tierra", dijo la coinvestigadora principal Giorgia La Barbera en un comunicado de prensa. Es profesora asociada de nutrición, ejercicio y deportes en la Universidad de Copenhague, Dinamarca.

La fermentación de proteínas ocurre cuando las bacterias intestinales descomponen proteínas en lugar de fibra porque la fibra de la dieta de una persona se ha agotado, según los investigadores.

PUBLICIDAD

"La falta de gravedad en el espacio probablemente hace que los alimentos se muevan más lentamente por el intestino, y esto encaja con el hecho de que estamos observando signos de aumento de la fermentación de proteínas", dijo el coinvestigador Henrik Roager, también profesor asociado de nutrición, ejercicio y deportes en la universidad, en un comunicado de prensa. "Esto también puede ayudar a explicar el estreñimiento en los astronautas."

Para el nuevo estudio, los investigadores analizaron muestras de sangre de 52 astronautas que participaron en misiones de meses a la Estación Espacial Internacional.

Los astronautas tienden a desarrollar estreñimiento poco después de entrar en órbita, según los investigadores en notas de fondo.

Los resultados mostraron signos de aumento de la fermentación de proteínas que no pudieron explicarse por cambios en la dieta de los astronautas.

"Sabemos que los productos de la fermentación de proteínas a menudo se asocian con consecuencias negativas para la salud, como daños renales, posibles efectos en el estado de ánimo o una reducción de la capacidad de concentración, entre otros", dijo el investigador senior Lars Ove Dragsted, profesor de nutrición, ejercicio y deportes en la Universidad de Copenhague.

El estudio pone de manifiesto otra preocupación sanitaria que deberá tenerse en cuenta mientras la humanidad aspira a misiones a Marte, según los investigadores.

"Cuando planificamos viajes más largos en el espacio -- por ejemplo, a Marte -- pueden ser necesarias contramedidas para mitigar los efectos negativos de los viajes espaciales en los intestinos", dijo La Barbera.

El estudio podría señalar el camino hacia las intervenciones, dijo otro investigador.

"Nuestros hallazgos pueden informar posibles intervenciones -- ya sea directamente aumentando la fibra dietética, la suplementación con prebióticos u otros tipos de tratamientos que promuevan el peristaltismo y reduzcan el tiempo de tránsito intestinal", dijo Roager. "Esto ayudaría a reducir la fermentación de proteínas y, por tanto, proporcionar un entorno intestinal saludable y evitar consecuencias negativas para la salud."

Los prebióticos son suplementos que aportan fibra para alimentar bacterias intestinales sanas.

Estos resultados también podrían usarse para promover la salud entre los que están en la Tierra, añadieron los investigadores.

"Puedes usar este conocimiento para ayudar a pacientes postrados en cama", dijo Dragsted. "También sufren estreñimiento y probablemente también tienen una fermentación de proteínas aumentada, lo que puede agravar las condiciones de salud."

Más información

La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio tiene más información sobre los riesgos de los vuelos espaciales tripulados.

FUENTE: Comunicado de prensa de la Universidad de Copenhague, 14 de agosto de 2026

Temas Relacionados

Health Day

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La soledad es una crisis sanitaria, pero los médicos por sí solos no pueden curarla, argumenta un análisis

Healthday Spanish

La soledad es una crisis sanitaria, pero los médicos por sí solos no pueden curarla, argumenta un análisis

Las tendencias de belleza en redes sociales pueden aumentar la exposición de los adolescentes a sustancias químicas que alteran las hormonas

Healthday Spanish

Las tendencias de belleza en redes sociales pueden aumentar la exposición de los adolescentes a sustancias químicas que alteran las hormonas

El tamaño de la cintura es una forma precisa de medir un exceso de peso poco saludable, según un estudio

Healthday Spanish

El tamaño de la cintura es una forma precisa de medir un exceso de peso poco saludable, según un estudio

Panel ofrece primeras directrices para el uso de cigarrillos electrónicos a fin de ayudar a los fumadores a dejar de fumar

Healthday Spanish

Panel ofrece primeras directrices para el uso de cigarrillos electrónicos a fin de ayudar a los fumadores a dejar de fumar

Qué es la crisis de ausencia, la condición que afecta al futbolista Jamal Musiala

El mediocampista del Bayern Múnich, de 23 años, experimentó desmayos en dos paridos consecutivos, una situación vinculada a episodios neurológicos breves que suelen pasar inadvertidos y requieren atención médica especializada

Qué es la crisis de ausencia, la condición que afecta al futbolista Jamal Musiala

DEPORTES

Deportaron de Paraguay a 10 hinchas de Boca en la previa del partido ante Recoleta

Deportaron de Paraguay a 10 hinchas de Boca en la previa del partido ante Recoleta

Juan Manuel Cerúndolo cayó ante Auger-Aliassime y se despidió del Masters 1000 de Cincinnati

El sincericidio del técnico de Recoleta ante las cámaras en medio de la goleada de Boca por la Copa Sudamericana

12 frases de Arruabarrena tras el pase de Boca a los cuartos de la Sudamericana: de la baja de Paredes ante Racing al festejo de Villa

Los memes de la goleada de Boca ante Recoleta por la Sudamericana: de Ascacíbar en modo Palermo al debut de “Jagger” Herrera

TELESHOW

Andy Kusnetzoff analizó la actualidad del país: "Estamos en una Argentina difícil para mucha gente"

Andy Kusnetzoff analizó la actualidad del país: "Estamos en una Argentina difícil para mucha gente"

Los exjugadores de Gran Hermano Generación Dorada tuvieron que votar: quiénes son los nominados de la semana

Mario Pergolini reveló qué responde cuando sus hijos le preguntan quién es su favorito: "Se cae de maduro"

La palabra de Nico Occhiato luego de que Flor Vigna aseguró que Cande Ruggeri quiso seducirlo cuando estaban de novios

Margarita Ponce, la niña salteña de 11 años, ganó la final de Es mi sueño: su emotiva consagración

INFOBAE AMÉRICA

EEUU y Corea del Sur acordaron reducir la duración de sus ejercicios militares tras las declaraciones de Trump sobre Kim Jong-un e Irán

EEUU y Corea del Sur acordaron reducir la duración de sus ejercicios militares tras las declaraciones de Trump sobre Kim Jong-un e Irán

Equipos salvadoreños se juegan su futuro esta semana en la Copa Centroamericana

Sala revoca libertad de Pedro Duque por el desfalco millonario al banco del Estado de Guatemala

“El Capi”, exmilitar vinculado al Cartel de Sinaloa fue capturado en Guatemala tras ser deportado de Estados Unidos

Conductor de plataforma murió en Costa Rica al quedar en medio de ataque contra joven de 18 años