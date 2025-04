El cacao mejora la memoria y la fuerza muscular después de los 50 años

El cacao puro se asocia a beneficios cardiovasculares y metabólicos respaldados por estudios científicos (Freepik)

Durante siglos, el cacao fue apreciado por sus propiedades rituales, gastronómicas y simbólicas. Hoy, la ciencia moderna lo reivindica desde otro ángulo: su potencial como alimento funcional capaz de proteger la salud y mejorar la calidad de vida en la adultez.

Acaso un consuelo luego de varios días de huevos de pascua...

Especialistas coinciden en que, consumido con moderación, puede desempeñar un rol importante en la prevención del deterioro físico y cognitivo propio del envejecimiento.

Aunque a menudo se usen como sinónimos, cacao y chocolate no son lo mismo. El cacao es la semilla fermentada del árbol Theobroma cacao, mientras que el chocolate es un producto procesado que incorpora otros ingredientes, como azúcar, leche o grasas añadidas.

Esta distinción es esencial, ya que los beneficios para la salud están vinculados al consumo de cacao puro, en polvo o en forma de nibs, sin agregados perjudiciales.

La revista Women’s Health menciona que el cacao en polvo se obtiene al moler los granos fermentados y extraer total o parcialmente su manteca. Esta forma natural conserva una alta concentración de compuestos bioactivos que han sido objeto de numerosos estudios científicos en las últimas décadas.

Beneficios respaldados por la evidencia

El cacao es una fuente rica en polifenoles, particularmente flavonoides como las epicatequinas, que poseen un alto poder antioxidante.

Estos compuestos ayudan a reducir el estrés proteger la función mitocondrial y mantener el equilibrio del organismo, lo que resulta clave a medida que se avanza en edad.

Según una serie de investigaciones publicadas en revistas como Nutrients, Archives of Internal Medicine, JAMA y The Journal of Nutrition, el consumo regular de cacao se asocia con una mejora de la salud cardiometabólica, incluyendo la reducción de la presión arterial, la mejora de la sensibilidad a la insulina y la disminución de la inflamación crónica leve.

Investigaciones destacan el rol del cacao en la mejora de memoria y concentración en adultos mayores (Imagen Ilustrativa Infobae)

A esto se suma la evidencia presentada por el estudio publicado en The American Journal of Medicine , el cual profundiza en la relación entre el consumo de flavanoles presentes en el cacao y la salud cardiovascular.

Un aliado contra el deterioro físico y cognitivo

El cacao no sólo protege el sistema cardiovascular. Estudios recientes, como uno publicado en The Journals of Gerontology: Series A, sostienen que el consumo diario de cacao (una cucharada) puede mejorar la fuerza muscular, la movilidad funcional y reducir los niveles de inflamación en adultos mayores de 50 años.

Estos efectos son fundamentales en la prevención de la fragilidad, una condición común en la vejez que aumenta el riesgo de caídas, hospitalizaciones y pérdida de autonomía.

Además, según datos de la revista Hypertension, el cacao también tiene efectos positivos sobre la función cognitiva. Su ingesta regular puede contribuir a preservar la memoria, la concentración y otras capacidades mentales afectadas por el envejecimiento.

En paralelo, otro publicado en el Journal of Cosmetic Dermatology afirma que ciertos componentes del cacao ofrecen protección frente a los efectos nocivos de la radiación ultravioleta, actuando como un fotoprotector natural desde el interior del organismo.

Moderación y estilo de vida

A pesar de sus múltiples beneficios, los especialistas insisten en la necesidad de consumir cacao con moderación y como parte de una alimentación equilibrada.

No se trata de convertirlo en un suplemento milagroso, sino de integrarlo de forma consciente junto a una dieta rica en frutas, verduras, proteínas magras, grasas saludables y, especialmente, con una vida activa y ejercicio regular.

Además, es importante distinguir entre productos comerciales con alto contenido de azúcar y grasas —como algunos chocolates industriales— y el cacao puro, que es el que contiene los flavonoides responsables de los beneficios mencionados.

El cacao actúa como fotoprotector natural ante radiación UV, según un estudio dermatológico (Imagen Ilustrativa Infobae)

En suma, el cacao emerge como un alimento funcional con respaldo científico. Su inclusión en la dieta puede ofrecer beneficios cardiovasculares, cognitivos, musculares y dermatológicos, lo que lo convierte en un recurso nutricional útil para mejorar la calidad de vida y prolongar la funcionalidad en la adultez.

Lejos de ser solo un ingrediente de repostería, el cacao se posiciona hoy como un componente clave en estrategias de prevención del envejecimiento prematuro.

Tal como señalan múltiples investigaciones, entre ellas la publicada en ScienceDirect, su valor no está únicamente en el sabor, sino en su capacidad para apoyar la salud desde adentro, con la fuerza de la evidencia científica como respaldo.