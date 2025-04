Exámenes de imagen innecesarios contribuyen al cambio climático

JUEVES, 3 de abril de 2025 (HealthDay News) -- ¿Está pensando en derrochar en una IRM o una TC de cuerpo entero, basándose en la última moda de salud?

Solo ten en cuenta que estarás contribuyendo al cambio climático, según un nuevo estudio.

Solo las exploraciones de imágenes innecesarias para los beneficiarios de Medicare generan hasta 129 kilotones métricos de emisiones de dióxido de carbono al año, lo que equivale a alimentar una ciudad de más de 70,000 personas, encontraron los investigadores.

"Nuestro análisis demuestra el potencial de reducir significativamente nuestra huella de carbono al reducir los pedidos de imágenes innecesarios", señaló en un comunicado de prensa la investigadora Elizabeth Rula, directora ejecutiva del Instituto de Políticas de Salud Harvey L. Neiman en Reston, Virginia.

En el estudio, los investigadores analizaron los datos de las exploraciones anuales por imágenes realizadas a casi 30 millones de beneficiarios de Medicare tradicional entre 2017 y 2021.

Un estudio anterior estimó que hasta el 26% de las exploraciones por imágenes ordenadas para los pacientes de Medicare son inapropiadas. Los investigadores utilizaron los datos de ese estudio para rastrear escaneos innecesarios y estimar las emisiones de dióxido de carbono vinculadas a ellos.

Todos los escaneos de imágenes produjeron enormes cantidades de emisiones, incluyendo hasta 136 kilotones para las resonancias magnéticas, hasta 178 kilotones para las tomografías computarizadas, 46 kilotones para los rayos X y 23 kilotones para las ecografías, según muestran los resultados.

Las estimaciones de gama alta "también incluyeron la energía requerida cuando los escáneres están en modo de espera o en la fase de producción entre escaneos", señaló en un comunicado de prensa el investigador principal, el Dr. Gregory Cavanagh, residente del Hospital y Centro Médico Lahey.

Eliminar las exploraciones de imágenes innecesarias podría reducir esas emisiones hasta en 129 kilotones, dijeron los investigadores.

Las TC innecesarias contribuyeron a alrededor de la mitad de estas emisiones excesivas, y las IRM innecesarias otra cuarta parte, apuntaron los investigadores.

"Es probable que las emisiones continúen aumentando dados los aumentos sostenidos en los volúmenes generales de imágenes en la última década, y el potencial de aumentos adicionales relacionados con las exposiciones y los eventos relacionados con el cambio climático", señaló en un comunicado de prensa la investigadora, la Dra. Julia Schoen, profesora clínica asistente de la Universidad de Michigan Health en Ann Arbor, Michigan.

Reducir los escaneos innecesarios podría ayudar a proteger el planeta, concluyeron los investigadores.

"Estos hallazgos añaden una razón adicional e importante para reducir el uso inadecuado de las imágenes, lo que también disminuiría el riesgo y el costo para los pacientes, el costo para el sistema de atención de la salud y los volúmenes que contribuyen a la actual escasez de personal de radiología", dijo Rula.

El nuevo estudio aparece en la revista Journal of the American College of Radiology.

Más información

La Universidad Estatal de Ohio ofrece más información sobre las exploraciones por imágenes de cuerpo entero.

FUENTE: Harvey L. Neiman Health Policy Institute, comunicado de prensa, 26 de marzo de 2025