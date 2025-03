¿Es bueno caminar después de comer? Lo que dice la ciencia sobre este hábito

Un estudio de la Universidad de Otago muestra que caminar después de comer reduce el azúcar en sangre un 12% (Imagen ilustrativa, no real, realizada por IA)

En los últimos años, diversos estudios pusieron el foco en cómo ciertos hábitos cotidianos pueden influir de manera directa en la salud. Entre ellos, las rutinas que siguen a las comidas despertaron particular interés en la comunidad científica.

Investigaciones recientes analizaron el impacto de actividades simples, como caminar o beber determinados líquidos, en funciones clave del organismo. La evidencia disponible permite trazar un panorama más preciso sobre qué prácticas resultan beneficiosas y cuáles conviene ajustar o evitar.

Los beneficios de caminar después de las comidas

Caminar luego de una comida puede tener un efecto significativo sobre el metabolismo, al mejorar la sensibilidad a la insulina y reducir los picos de glucosa en sangre. Así lo indica un artículo de la revista Eating Well, que destaca esta práctica como una estrategia accesible para prevenir y controlar enfermedades como la diabetes tipo 2.

Una caminata breve post comida favorece el tránsito gastrointestinal y reduce molestias digestivas, indica Gastroenterology and Hepatology (Imagen ilustrativa, no real, realizada por IA)

El hecho de que una caminata tras una comida basta para obtener mejoras considerables en la salud metabólica fue respaldado por un estudio de la Universidad de Otago (Nueva Zelanda), publicado en Diabetologia: hacerlo puede reducir hasta en un 12% los niveles de azúcar en sangre.

Más allá del control de la glucemia, caminar luego de una comida contribuye a la reducción de peso. Un estudio publicado en el International Journal of General Medicine indicó que dicha actividad después de comer es más eficaz para bajar de peso que hacerlo una hora después.

El sistema digestivo también se beneficia. Una caminata breve después de comer favorece el tránsito de los alimentos a través del tracto gastrointestinal. Reduce molestias como hinchazón, gases, eructos y calambres, según un estudio divulgado en Gastroenterology and Hepatology from Bed to Bench.

Esta práctica puede además reducir la interacción con bacterias intestinales y disminuir la acumulación de gas, así como la exposición al ácido gástrico, lo que se vincula con menores tasas de acidez estomacal y síntomas de reflujo.

Por último, caminar también impacta en el estado de ánimo. El movimiento, aunque sea leve, estimula la liberación de endorfinas, serotonina y dopamina, neurotransmisores asociados con sensaciones de bienestar y emociones positivas, según Mayo Clinic.

¿Cuánto tiempo y distancia es recomendable?

En base al objetivo y el beneficio, el tiempo y la distancia a caminar después de comer va variando. Para reducir los niveles de azúcar en sangre, la revista Eating Well recomendó que sean entre 2 y 5 minutos de caminata post comida. Mientras que el estudio de la universidad neozelandesa recomendó 10.

El impacto de esta práctica fue también evaluado en una investigación publicada en la revista Diabetes Care, donde se compararon los efectos de una caminata matutina de 45 minutos con los de una caminata de 15 minutos a paso ligero después de comer.

Los resultados fueron claros: la caminata posterior a las comidas fue más efectiva en el control glucémico y también mostró efectos favorables sobre la pérdida de peso.

El movimiento post comida libera endorfinas y mejora el estado de ánimo, afirma Mayo Clinic (Imagen ilustrativa, no real, realizada por IA)

Un metaanálisis publicado en Sports Medicine, que examinó siete estudios sobre el impacto de caminar frente a estar sentado o de pie, concluyó que pequeños periodos de caminata de entre dos y cinco minutos tras una comida tienen efectos positivos en la regulación de la glucosa.

Aumentar ese tiempo a entre 60 y 90 minutos después de comer podría contribuir aún más a mitigar los picos de azúcar, que tienden a registrarse en ese lapso.

¿Hay contraindicaciones para la salud?

A pesar de los beneficios ampliamente documentados, caminar inmediatamente después de comer no está exento de posibles efectos adversos en ciertos casos, según un artículo en la revista de salud Healthline.

Algunas personas pueden experimentar malestar gastrointestinal leve, como indigestión, náuseas, hinchazón, gases o incluso episodios de diarrea. Estos síntomas suelen estar relacionados con el movimiento del alimento aún no digerido dentro del estómago.

En situaciones como esta, especialistas sugieren esperar entre 10 y 15 minutos antes de comenzar la caminata y optar por un ritmo moderado, con el fin de minimizar la incomodidad y favorecer una mejor respuesta digestiva.

La infusión de manzanilla alivia molestias digestivas y fortalece el sistema inmunológico, según la Universidad de Harvard (Imagen ilustrativa, no real, realizada por IA)

Otros hábitos saludables para después de comer

De acuerdo con la Clínica Mayo, consumir agua durante o después de una comida favorece el proceso digestivo al facilitar la descomposición de los alimentos, lo que permite una mejor absorción de nutrientes por parte del organismo.

Además, el agua cumple un rol esencial en la prevención del estreñimiento, al contribuir a ablandar las heces. En este contexto, se recomienda priorizar dicho consumo frente a bebidas con alto contenido de azúcar.

Por otro lado, la infusión de manzanilla, utilizada históricamente con fines terapéuticos, ha sido objeto de estudio por parte de la Universidad de Harvard, donde se identificaron efectos beneficiosos sobre el sistema inmunológico.

En el ámbito digestivo, la manzanilla mostró eficacia en el alivio de molestias como la indigestión, las náuseas y los espasmos gastrointestinales, gracias a su capacidad para relajar el músculo liso del tracto digestivo.