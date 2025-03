Pacientes devastados cuando los médicos catalogan las enfermedades autoinmunes como psicosomáticas

LUNES, 3 de marzo de 2025 -- Un paciente con múltiples enfermedades autoinmunes puede recordar el momento exacto en que un médico le arrancó el corazón.

"Un médico me dijo que me estaba haciendo sentir dolor, y todavía no puedo olvidar esas palabras", recordó la paciente. "Decirme que me lo estoy haciendo a mí misma me ha puesto muy ansiosa y deprimida".

Las enfermedades autoinmunes como el lupus y la vasculitis pueden ser difíciles de diagnosticar, con múltiples síntomas físicos y mentales que a menudo parecen inconexos y difíciles de precisar.

Como resultado, los médicos con frecuencia flotan la idea de que los síntomas de una persona pueden ser psicosomáticos, esencialmente, todos en su cabeza.

Eso ha llevado a un "abismo de malentendidos y falta de comunicación" entre médicos y pacientes, lo que resulta en una desconfianza profunda y duradera en la medicina para muchas personas, según un nuevo estudio publicado en la revista Rheumatology.

Más de un 80 por ciento de los pacientes reportaron haber dañado su autoestima después de que un médico dijera que su problema era de naturaleza psicosomática o psiquiátrica, informan los investigadores.

Otro 72% dijo que todavía estaba molesto por la experiencia, a pesar de que habían pasado meses o años.

"Aunque muchos médicos tenían la intención de ser tranquilizadores al sugerir una causa psicosomática o psiquiátrica para los síntomas inicialmente inexplicables, estos tipos de diagnósticos erróneos pueden crear una multitud de sentimientos negativos e impactos en las vidas, la autoestima y la atención", señaló en un comunicado de prensa la investigadora principal, la Dra. Melanie Sloan , de la Universidad de Cambridge.

"Rara vez parecen resolverse, incluso después de los diagnósticos correctos", dijo. "Debemos mejorar para ayudar a estos pacientes a sanar, y para educar a los médicos para que consideren la autoinmunidad en una etapa más temprana".

En este estudio, los investigadores analizaron datos de encuestas de casi 3,400 pacientes diagnosticados con una enfermedad reumática autoinmune sistémica. También realizaron entrevistas en profundidad con 67 pacientes y 50 médicos.

Los resultados mostraron que los pacientes cuya enfermedad se descartó como psicosomática o un problema de salud mental tenían más probabilidades de experimentar niveles más altos de depresión y ansiedad, así como un peor bienestar mental en general.

"Cuando un reumatólogo me despidió, ya tenía tendencias suicidas, esto me llevó al límite", recordó un paciente. "Afortunadamente soy terrible matándome a mí mismo, es mucho más desafiante de lo que crees. Pero el terrible desdén de los médicos cuando tienes una extraña colección de síntomas es traumatizante y empiezas a creerles, que todo está en tu cabeza".

Los pacientes también reportaron niveles más bajos de satisfacción con todos los aspectos de la atención médica, y es probable que desconfíen de los médicos y eviten los servicios de atención médica.

Un paciente dijo que su experiencia "ha dañado mi confianza y coraje para contarles mucho a los médicos. Incluso dejé de tomar mi medicamento inmunosupresor debido a esas palabras".

Por su parte, los médicos destacaron lo difícil que es diagnosticar estas enfermedades.

Algunos dijeron que en realidad no habían pensado en los problemas a largo plazo causados por llamar a los síntomas psicosomáticos, pero otros dijeron que tenían experiencia de primera mano en la atención de pacientes que sienten que han sido objeto de luz de gas, informan los investigadores.

"Pierden la confianza en cualquier cosa que digan los demás", dijo un médico inglés. "Estás tratando de convencerlos de que algo está bien, y ellos dirán 'sí, pero un médico antes dijo eso y estaba equivocado'. "

El coinvestigador Mike Bosley es un paciente autoinmune.

"Necesitamos que más médicos comprendan cómo un diagnóstico erróneo de este tipo puede resultar en un daño mental y emocional a largo plazo, y en una desastrosa pérdida de confianza en los médicos", planteó en un comunicado de prensa.

"Todo el mundo debe apreciar que las afecciones autoinmunes pueden presentarse de estas formas inusuales, que escuchar atentamente a los pacientes es clave para evitar el daño duradero que puede causar un diagnóstico erróneo de salud mental o psicosomático", añadió Bosley.

Los médicos deben ser más cuidadosos antes de etiquetar los síntomas como psicosomáticos, apuntaron los investigadores.

La capacitación puede ayudar a los médicos a considerar los trastornos autoinmunes al evaluar a los pacientes que tienen múltiples problemas de salud física y mental aparentemente inconexos, según el estudio.

Además, los servicios de salud pueden proporcionar más acceso a la terapia para los pacientes que se han visto afectados negativamente por un diagnóstico erróneo.

"Diagnosticar las enfermedades reumáticas autoinmunes puede ser difícil, pero con una mejor concienciación entre los médicos sobre cómo se presentan, esperamos poder reducir el riesgo de diagnósticos erróneos", señaló en un comunicado de prensa el investigador sénior, Felix Naughton, profesor de psicología de la salud de la Universidad de East Anglia, en Reino Unido.

"Y aunque desafortunadamente inevitablemente seguirá habiendo pacientes cuya afección no se diagnostique correctamente, con el apoyo adecuado, podríamos reducir el impacto en ellos", concluyó.

Más información

Johns Hopkins Medicine ofrece más información sobre las enfermedades autoinmunes.

FUENTE: Universidad de Cambridge, comunicado de prensa, 2 de marzo de 2025