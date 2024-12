Antibióticos o cirugía: ¿qué es lo mejor para la apendicitis infantil?

LUNES, 2 de diciembre de 2024 (HealthDay News) -- Durante décadas, la cirugía para extirpar un apéndice inflamado ha sido un rito de la infancia para muchos.

Pero un nuevo estudio dice que tratar la apendicitis con antibióticos, en lugar de cirugía, es la mejor manera de abordar la mayoría de los casos.

El uso de antibióticos para tratar casos no complicados de apendicitis resultó en menos dolor y menos días libres de la escuela para los niños, informan los investigadores en el Journal of the American College of Surgeons.

También es más rentable que la apendicectomía, revelan los resultados.

"Este análisis de costos demuestra que la gestión no quirúrgica de la apendicitis aguda pediátrica sin complicaciones es la estrategia de gestión más rentable a lo largo de un año, en comparación con la cirugía inicial", señaló en un comunicado de prensa el investigador, el Dr. Peter Minneci, presidente de cirugía de Nemours Children's Health en Wilmington, Delaware.

La apendicitis es el quinto motivo más común de hospitalización entre los niños de EE. UU., apuntaron los investigadores en las notas de respaldo. La apendicectomía es el procedimiento quirúrgico más común que se realiza en niños hospitalizados.

En este estudio, los investigadores analizaron datos de más de 1,000 niños de 7 a 17 años tratados por apendicitis no complicada en varios hospitales del Medio Oeste entre 2015 y 2018.

A los padres se les dio la opción de extirpar el apéndice de sus hijos o tratarlos con antibióticos intravenosos durante al menos 24 horas para ver si se podía evitar la cirugía.

Casi dos tercios (un 65 por ciento) de los padres optaron por la cirugía en lugar de los antibióticos, apuntaron los investigadores.

Pero los niños que recibieron antibióticos terminaron con una calidad de vida ligeramente mejor que los tratados quirúrgicamente, mostraron los resultados.

El tratamiento con antibióticos también fue más barato, costando solo $8,044 en promedio, en comparación con $9,791 para la apendicectomía.

"Los hallazgos de nuestro estudio añaden un beneficio adicional al hecho de que el método de solo antibióticos sea seguro y efectivo para los niños, ya que se ha demostrado que esta estrategia es rentable", dijo Minneci. "En resumen, el tratamiento no quirúrgico es una terapia inicial segura y rentable y una alternativa razonable a la cirugía".

A continuación, los investigadores planean comparar la frecuencia con la que falla cada forma de tratamiento, y si los antibióticos podrían administrarse a los niños con apendicitis en casa en lugar de en el hospital.

Más información

Los Institutos Nacionales de la Salud ofrecen más información sobre la apendicitis.

FUENTE: Colegio Americano de Cirujanos, comunicado de prensa, 26 de noviembre de 2024