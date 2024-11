Qué es la fibrilación auricular y cómo es el nuevo tratamiento que llegó a la Argentina

La fibrilación auricular se desarrolla de forma degenerativa con el correr de los años, y está relacionada con determinados hábitos y factores de riesgo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fibrilación auricular (FA) es una arritmia caracterizada por una actividad eléctrica desorganizada en las aurículas, lo que provoca un latido cardíaco irregular. Esta condición puede aumentar el riesgo de coágulos, accidentes cerebrovasculares e insuficiencia cardíaca. Según la Asociación Estadounidense del Corazón (AHA, por sus siglas en inglés), se estima que más de 12 millones de personas convivirán con esta afección en 2030.

“Es la arritmia sostenida más frecuente a nivel global y una de las principales causas de consulta médica en cardiología. Aunque su incidencia aumenta considerablemente a partir de los 65 años, en algunos casos puede presentarse en edades más tempranas”, destacaron en un comunicado de prenda desde el ICBA Instituto Cardiovascular.

Según el estudio Global Burden of Disease, publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences, la fibrilación auricular afecta a 60 millones de personas en todo el mundo, con 4.7 millones de casos nuevos y 320,000 muertes relacionadas. Ante esta realidad, la presencia de un nuevo tratamiento para esta condición genera nuevas esperanzas.

Se trata de la denominada ablación de campo pulsado, un método utiliza cargas eléctricas controladas para eliminar los circuitos que generan la fibrilación auricular. Según el ICBA, que contará con el primer equipo de este tipo en Argentina, este procedimiento es “más rápido, preciso y seguro” y comenzará a implementarse a fines de noviembre.

La ablación de campo pulsado promete menos complicaciones en tratamientos cardíacos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo a AHA, normalmente, el corazón se contrae y se relaja a un ritmo regular. “En el caso de fibrilación auricular, las cámaras superiores del corazón, o aurículas, laten de forma irregular. Como no se bombea suficiente sangre desde las aurículas, la sangre se acumula en la zona y puede coagularse, lo que puede ser extremadamente peligroso. Si se forma un coágulo de sangre, este puede ser bombeado desde el corazón hasta el cerebro, lo que bloquea el suministro de sangre al cerebro y provoca un derrame cerebral”, describieron desde la entidad.

La fibrilación auricular se desarrolla de forma degenerativa con el correr de los años, y está relacionada con determinados hábitos y factores de riesgo: el tabaquismo, la hipertensión, la obesidad y la diabetes favorecen su desarrollo. Del mismo modo, la principal estrategia de prevención son los cambios en el estilo de vida: el ejercicio, el control de peso, la alimentación sana, el descanso y las medidas antiestrés.

Entre los 65 y los 80 años de edad se quintuplica su incidencia, aunque hay casos registrados desde los 45 años. Puede provocar insuficiencia cardíaca y embolia de cerebro con hemiplejía, elevando así el riesgo de internación y la mortalidad.

La fibrilación auricular puede provocar coágulos sanguíneos, accidentes cerebrovasculares, insuficiencia cardíaca y otras complicaciones relacionadas con el corazón (Imagen Ilustrativa Infobae)

La nueva técnica

ICBA explicó que desde hace años la primera opción para su tratamiento es la ablación. Se trata de un procedimiento ambulatorio que se realiza aplicando energía térmica (frío o calor) en la zona afectada del corazón y que tiene muy buenos resultados. Ahora se suma una nueva tecnología para este tipo de intervenciones, que trabaja con pequeñas descargas eléctricas y ofrece una eficacia similar con un menor riesgo de complicaciones.

“Esta nueva estrategia de ablación usa campo eléctrico, por eso su nombre en inglés es pulsed field ablation (PFA), o ablación de campo pulsado. Consiste en aplicar una descarga eléctrica de 2,5 segundos de manera pulsada para provocar una lesión de la célula del corazón que se llama miocardio o miocardiocito. De esta manera se le hace un poro en la membrana, la célula pierde su contenido y muere. Esto se llama apoptosis”, explicó el cardiólogo Fernando Scazzuso (MN 83.184), jefe de Electrofisiología y Arritmias del ICBA. Un diferencial de este nuevo procedimiento es que, al utilizar una energía no térmica, evita que se provoquen lesiones o daños en áreas aledañas.

“Los tejidos del cuerpo son electrosensibles. Uno puede programar y establecer que el campo eléctrico solamente lesione los miocitos, los nervios o la grasa. Y así tipificar la cantidad de energía a entregar. Esto la convierte en una técnica única y superadora a las anteriores, por lo que no provoca complicaciones como la tan temida fístula atrio-esofágica o la estenosis de las venas pulmonares, además de la rapidez con la que se realiza el procedimiento”, afirmó el experto y destacó que la ablación demora entre 16 y 20 minutos.

La prevalencia de arritmias aumenta con la edad, intensificando el riesgo (Imagen ilustrativa Infobae)

Un cambio que beneficia a más pacientes

La ablación de campo pulsado entró en fase de investigación preclínica hace aproximadamente cinco años, cuando se difundieron las primeras publicaciones. En 2023 la FDA aprobó el sistema Farapulse que ahora fue adquirido por el ICBA. En este tiempo hubo registros de su eficacia en Estados Unidos y Europa y dos trabajos randomizados en los que se la comparó con la ablación por radiofrecuencia, obteniendo resultados similares.

Además, estos estudios confirmaron su menor tasa de complicaciones y menor tiempo de duración. “Al reducir el riesgo de complicaciones, como por ejemplo la fístula que puede ser hasta mortal, da un amplio campo de acción y permite ofrecerles a los pacientes un tratamiento que es igual de eficaz, mucho más seguro y mucho más rápido”, agregó el doctor Scazzuso.

¿Por qué provoca menos complicaciones? El campo eléctrico pulsado trabaja sobre un objetivo específico, y esto es fundamental porque cada tejido tiene una determinada sensibilidad a la corriente. Entonces, en la intervención se puede producir un daño en el miocito –para eliminar el circuito que genera la arritmia- sin afectar el nervio, la grasa y los tejidos circundantes. Así, los electrofisiólogos pueden trabajar con mucha mayor precisión.

“La ablación de campo pulsado es muy segura cuando se necesita hacer ablaciones que son muy extensas. Por ejemplo, cuando hay que tratar fibrilaciones persistentes o fibrilaciones auriculares de larga data que tienen más de un año, a las que hoy en día no podríamos ofrecerle con tanta seguridad un procedimiento sin complicaciones. Hoy lo podemos hacer. Muchos más pacientes van a poder hacer ablaciones y curar o tratar su arritmia que antes no tenía esta posibilidad. El cambio es muy importante”, destacó el doctor Scazzuso.

Los cambios en el estilo de vida son claves para enfrentar la fibrilación auricular (Imagen Ilustrativa Infobae)

La opción de tratamiento ideal para cada caso

En el último cuarto de siglo, a partir de las publicaciones del doctor Michel Haïssaguerre, se demostró que la ablación es el mejor tratamiento para esta arritmia: todos los trabajos randomizados y las guías de las sociedades del mundo concluyen que es superior a la terapia farmacológica y por eso la recomiendan como la opción de primera línea.

“Hasta ahora contábamos con dos tecnologías. Una es la ablación por frío, que es el cryoballoon y la otra es por calor, la radiofrecuencia con mapeo. Estos sistemas han evolucionado y ya estamos en la quinta generación, pero algunos problemas persisten: la alta tasa de recurrencia (que en nuestra casuística del ICBA es de alrededor del 20%) y la tasa de complicaciones (que las diferentes series dan entre el 2% y el 4%)”, detalló Scazzuso.

El desarrollo de la ablación de campo pulsado amplía ahora el abanico de opciones disponibles. En cuanto a la experiencia del paciente, para todas las ablaciones el procedimiento es similar. Se realiza con anestesia general, es ambulatorio y el postoperatorio es un proceso indoloro que solo requiere de 48 horas de reposo relativo (es decir, sin esfuerzo físico).

El especialista del ICBA consideró que esta nueva tecnología no va a reemplazar los procedimientos que actualmente se están realizando, sino que ampliará las herramientas para afrontar la arritmia sostenida más frecuente en el mundo.

“No hay dos pacientes iguales ni hay dos enfermedades iguales. Es imposible abarcar toda esta gran variedad con una sola tecnología, un solo catéter, un solo diseño. La radiofrecuencia por mapeo tiene su lugar y otras tecnologías que van a seguir saliendo, como puede ser el láser, tendrán el suyo. Depende de la característica de la enfermedad de cada paciente y los antecedentes. No es lo mismo una primera ablación que una tercera ablación. Tampoco si está operado del corazón o no; si es deportista o no. En cada caso se puede elegir la técnica más adecuada para que tenga los mejores resultados”, concluyó el doctor Scazzuso.