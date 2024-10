¿Crees que tu opinión debe ser correcta? La ciencia revela por qué puedes estar equivocado

JUEVES, 10 de octubre de 2024 (HealthDay News) -- Atención a todos los 'sabelotodo'.

Las personas que están seguras de tener razón a menudo creen que tienen suficiente información para tomar una decisión, incluso si en realidad solo tienen una parte del panorama, encuentra un estudio reciente.

Es un concepto llamado la "ilusión de la adecuación de la información", y ayuda a explicar cómo las personas pueden tener opiniones tan fuertes y cimentadas a pesar de que obtienen sus noticias de fuentes limitadas y sesgadas, dijeron los investigadores.

"Encontramos que, en general, las personas no se detienen a pensar si podría haber más información que les ayudaría a tomar una decisión más informada", señaló el investigador Angus Fletcher, profesor de inglés de la Universidad Estatal de Ohio.

"Si le das a la gente unas cuantas piezas de información que parecen alinearse, la mayoría dirá 'eso suena más o menos bien' y aceptará eso", dijo Fletcher en un comunicado de prensa de la Universidad Estatal de Ohio.

Para el estudio, los investigadores reclutaron a casi 1,300 estadounidenses para un experimento en línea.

Todas las personas leyeron un artículo sobre una escuela ficticia que carecía de agua adecuada.

Pero a un grupo se le proporcionó un artículo que contenía solo las razones por las que la escuela debería fusionarse con otra que tuviera agua adecuada. El artículo de un segundo grupo solo dio razones para permanecer separados y esperar otras soluciones.

Solo un tercer grupo, que sirvió como grupo de control, tenía un artículo que proporcionaba todos los argumentos para fusionarse o permanecer separados.

Los dos grupos que leyeron solo la mitad de la historia todavía creían que tenían suficiente información para tomar una decisión sólida, y dijeron que seguirían las recomendaciones del artículo que se les proporcionó, según muestran los resultados.

"Aquellos con solo la mitad de la información en realidad tenían más confianza en su decisión de fusionarse o permanecer separados que aquellos que tenían la historia completa", dijo Fletcher. "Estaban bastante seguros de que su decisión era la correcta, aunque no tenían toda la información".

Las personas con la mitad de la información también pensaron que la mayoría de las demás personas tomarían la misma decisión que ellos, añadieron los investigadores.

Sin embargo, el experimento ofreció un rayo de esperanza.

A las personas que solo habían leído un lado de la historia se les proporcionaron más tarde argumentos para el otro lado, y muchos estaban dispuestos a cambiar de opinión una vez que tuvieron todos los hechos, dijeron los investigadores.

El nuevo estudio aparece en la edición del 9 de octubre de la revista PLOS One.

Eso podría no funcionar todo el tiempo, particularmente en temas relacionados con posiciones ideológicas arraigadas, dijo Fletcher.

En esos casos, las personas pueden rechazar la nueva información por considerarla poco confiable o tratar de replantearla para que coincida con sus puntos de vista preexistentes.

"Pero la mayoría de los conflictos interpersonales no tienen que ver con la ideología", dijo Fletcher. "Son solo malentendidos en el curso de la vida diaria".

Las personas deben asegurarse de tener la historia completa sobre una situación antes de tomar una posición o una decisión, en lugar de llevar la contraria, dijo Fletcher.

"Como encontramos en este estudio, existe un modo predeterminado en el que las personas piensan que conocen todos los hechos relevantes, incluso si no los conocen", dijo Fletcher.

"Tu primer movimiento cuando no estás de acuerdo con alguien debe ser pensar: '¿Hay algo que me esté perdiendo que me ayudaría a ver su perspectiva y comprender mejor su posición?'". Fletcher continuó. "Esa es la manera de luchar contra esta ilusión de adecuación de la información".

Más información

La Universidad de Princeton ofrece más información sobre la psicología de las creencias.

FUENTE: Universidad Estatal de Ohio, comunicado de prensa, 9 de octubre de 2024