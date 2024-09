Día Mundial de la Ética Médica: cuáles son los dilemas en salud mental

No maleficencia. El famoso “Primun non nocere” (“antes que nada, no dañar”) de Hipócrates, aunque no figura en el juramento hipocrático, es el principio que señala la obligación de no causar daño. En psiquiatría implica evitar tratamientos que puedan tener efectos secundarios graves, o que no estén suficientemente probados, o que, si bien respondan a la demanda (que puede ser insistente por parte del paciente), no se justifiquen. Un ejemplo de esto, es el uso de antipsicóticos en caso de insomnio, que no han sido estudiados.