El riesgo de asma se duplica en las personas con diabetes

MARTES, 10 de septiembre de 2024 (HealthDay News) -- Las personas con diabetes tipo 2 tienen casi el doble de probabilidades de desarrollar asma, concluyó una revisión reciente.

Los diabéticos tipo 2 tienen un 83 por ciento más de probabilidades de desarrollar asma, en comparación con los que no tienen diabetes, encontraron los investigadores.

La relación también funciona al revés: las personas con asma tienen un 28 por ciento más de probabilidades de desarrollar diabetes tipo 2, informan los investigadores.

"Esta relación enfatiza la necesidad de una mayor concienciación entre los pacientes con diabetes tipo 2 o asma y sus proveedores de atención de la salud", señaló el investigador principal , el Dr. Nam Nguyen , de la Universidad de Medicina de Taipéi, en Taiwán.

Para el estudio, los investigadores agruparon datos de 17 millones de personas de 14 estudios anteriores que examinaron el vínculo entre el asma y la diabetes tipo 2.

Los resultados también mostraron que cuanto más grave es el asma de una persona, mayor es su riesgo de diabetes tipo 2, informan los investigadores.

Estos hallazgos sugieren que el asma y la diabetes podrían tener algunas de las mismas causas subyacentes, o tener otros factores en común, apuntaron los investigadores.

Nguyen dijo que los estudios futuros deben observar los vínculos potenciales entre el asma y la diabetes tipo 2.

Los investigadores presentaron el estudio el lunes en la reunión anual de la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes (European Association for the Study of Diabetes) en Madrid. Los hallazgos presentados en reuniones médicas deben considerarse preliminares hasta que se publiquen en una revista revisada por pares.

"Se deben considerar estrategias preventivas para reducir el riesgo de diabetes tipo 2 en los individuos con asma", planteó Nguyen en un comunicado de prensa de la reunión. "Por ejemplo, detectar y abordar la prediabetes en pacientes con asma de inmediato antes de que se convierta en diabetes tipo 2, o manejar cuidadosamente el uso de corticosteroides sistémicos, que no solo pueden causar hiperglucemia temporal, sino que también están relacionados con un mayor riesgo de diabetes tipo 2".

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. ofrecen más información sobre el asma y la obesidad.

FUENTE: Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes, comunicado de prensa, 9 de septiembre de 2024