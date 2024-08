La mayoría de los estadounidenses no están seguros de cómo ayudar a alguien con sobredosis de opioides

LUNES, 26 de agosto de 2024 (HealthDay News) -- La epidemia de opioides en EE. UU. ha provocado un número alarmante de muertes por sobredosis, pero una nueva encuesta muestra que la mayoría de los estadounidenses todavía no tienen idea de cómo ayudar a una víctima de sobredosis de opioides.

Más de 3 de cada 4 personas (77%) dijeron que no sabrían cómo responder si vieran a alguien con una sobredosis, según los resultados de una encuesta de la Universidad Estatal de Ohio.

"Aunque no me sorprende este resultado, estoy profundamente preocupado porque sabemos que cuantos más de nosotros estemos preparados para salvar una vida, más vidas podremos salvar", dijo el Dr. Trent Hall, médico de medicina de adicciones de la Universidad Estatal de Ohio.

Las muertes por sobredosis se han cuadruplicado en las últimas dos décadas en Estados Unidos, dijo Hall.

Se estima que 293 personas mueren por sobredosis de drogas todos los días, lo que la convierte en la principal causa de muerte accidental en los Estados Unidos, según el Centro Nacional de Estadísticas de Salud.

Ahora hay dos medicamentos aprobados por la FDA disponibles para revertir una sobredosis provocada por opioides como la heroína o el fentanilo, anotaron los expertos.

La naloxona y el nalmefeno, que se venden bajo las marcas Narcan y Opvee, son aerosoles nasales fáciles de usar que bloquean los efectos de los opioides en el cerebro y el cuerpo.

Sin embargo, la mayoría de las personas dicen que no se sentirían cómodas administrando los fármacos, encontró la encuesta.

"Algunas personas me dicen que están nerviosas o incómodas con la idea de usar naloxona para salvar una vida", dijo Hall en un comunicado de prensa de la universidad. "Pero no hay nada más aterrador que estar en el momento, ver a alguien que está sufriendo una sobredosis y no poder ayudar. Llevar naloxona te empodera para salvar una vida en tu comunidad".

La naloxona está disponible sin receta médica, y también se puede obtener de forma gratuita en muchos programas comunitarios, anotaron los investigadores.

"Sabemos que estamos perdiendo más de 100,000 vidas en Estados Unidos cada año debido a la sobredosis de drogas", dijo Hall. "La naloxona ha salvado innumerables vidas en todo el país. Realmente nunca sabremos cuántas vidas se han salvado porque muchas sobredosis no se denuncian".

La naloxona se debe administrar si alguien está inconsciente, no respira y no puede responder cuando se agita suavemente, dijeron los expertos. Si una persona se ha desmayado pero no sufre de una sobredosis de opioides, administrarle naloxona no le causará ningún daño.

Según el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas, los signos de una sobredosis de opioides incluyen:

Inconsciencia

Pupilas muy pequeñas

Respiración lenta o superficial

Vómito

Incapaz de hablar

Latidos cardíacos débiles

Brazos y piernas flácidos

Piel pálida

Labios y uñas moradas

Para administrar naloxona:

Gritarle a la presunta víctima de sobredosis de opioides y sacudir su hombro para ver si se puede despertar

Si no está respirando, rocía naloxona en sus fosas nasales.

Llama al 911 para recibir atención médica de seguimiento

Administra una segunda dosis de naloxona si no responde a la primera dosis en unos minutos

Permanece con la persona hasta que llegue la ayuda de emergencia

"Nuestra propia investigación muestra que cuando los pacientes vienen aquí para recibir tratamiento por el trastorno por uso de opioides, el paciente promedio ha sobrevivido a cinco sobredosis accidentales antes de venir aquí. Y cada uno de ellos fue un evento potencialmente fatal", dijo Hall.

"Imagína a alguien que se presenta para recibir tratamiento y que ha tenido cinco infartos cardíacos antes, o cinco accidentes cerebrovasculares", continuó Hall. "Esto es igual de peligroso, y la naloxona es algo que todos podemos usar para salvar una vida".

Más información

El Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas ofrece más información sobre la naloxona.

FUENTE: Universidad Estatal de Ohio, comunicado de prensa, 26 de agosto de 2024