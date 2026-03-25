Quiénes son las 6 promesas de River Plate que Eduardo Coudet incorporó a la mini pretemporada del plantel

Eduardo Coudet convocó a varios juveniles de la Reserva para llevar a la mini pretemporada en Cardales

Eduardo Coudet decidió sumar a seis juveniles de la Reserva de River Plate al plantel profesional para la mini pretemporada en Cardales, en el marco de una serie de bajas por convocatorias a selecciones nacionales y lesiones. La decisión del entrenador responde a la necesidad de cubrir posiciones clave durante los entrenamientos intensivos que comienzan este miércoles, tras dos días libres para el plantel principal.

La concentración en Cardales llega en un momento particular para River Plate. Después de un inicio de ciclo perfecto bajo la dirección de Coudet —con tres victorias consecutivas—, el técnico busca ajustar aspectos tácticos y reforzar la cohesión del grupo. El parate por fecha FIFA permitió organizar esta etapa de trabajo intensivo, que incluye doble turno y aislamiento de distracciones externas.

El grupo de jóvenes elegidos está formado por Juan Cruz Meza, Agustín Obregón (los dos primeros ya debutaron en Primera División), Valentín Lucero, Lucas Silva, Lautaro Pereyra y Maximiliano Soria.

Vale destacar que la inclusión de estos futbolistas no implica que hayan sido ascendidos de manera definitiva al plantel profesional, sino que responde, a priori, a la urgencia de completar posiciones debido a las ausencias de varios jugadores, entre convocados a selecciones y lesionados.

El plantel del Millonario enfrenta un escenario atípico, con ocho jugadores fuera de la nómina habitual. Entre los convocados a sus seleccionados nacionales se encuentran Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña (Argentina), Matías Viña (Uruguay), Kendry Páez (Ecuador), Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño (Colombia), además del juvenil Ian Subiabre (Argentina Sub-20). A estas bajas se suma la lesión de Gonzalo Montiel, quien sufrió una molestia en el bíceps femoral izquierdo y fue desafectado de la Selección Argentina por Lionel Scaloni.

En este marco, Coudet diseñó una mini pretemporada en Cardales para reforzar las bases físicas y futbolísticas del grupo, buscando mejorar el rendimiento tras la actuación poco convincente ante Estudiantes de Río Cuarto.

Valentín Lucero

El lateral Valentín Lucero fue promovido por el Chacho Coudet para disputar la mini pretemporada de River Plate en Cardales

Oriundo de Trenel, un pueblo de La Pampa con poco más de 4.000 habitantes, Valentín Lucero nació el 1 de abril de 2006. Ingresó a las inferiores de River Plate en 2019 tras superar dos pruebas. En una entrevista con el sitio oficial del club, Lucero relató que “cuando llegué a Buenos Aires, empecé a tener dolores de estómago y me sentía muy mal. Me operaron de apendicitis, pensé que perdía mi chance, pero el coordinador me tranquilizó y me ficharon igual”. Lucero juega como lateral o volante por izquierda. Su perfil es zurdo y ha consolidado su lugar en los equipos juveniles de la institución.

Lucas Silva

El mediocampista central Lucas Silva fue promovido por el Chacho Coudet para disputar la mini pretemporada de River Plate en Cardales

Nacido el 26 de febrero de 2007 en La Dulce, cerca de Necochea, Lucas Silva se inició en el club Deportivo La Dulce, de su pueblo. Su llegada a River Plate se produjo tras una prueba en Necochea. Silva se desempeña como volante central, aunque también puede hacerlo por las bandas. “Me gusta mucho que la pelota pase por mí para poder manejar los tiempos y distribuir el juego. Soy muy simple para jugar”, explicó Silva.. Su referente es Enzo Pérez, ex capitán de River Plate. Es diestro.

Lautaro Pereyra

Lautaro Pereyra, que firmó un contrato con cláusula de 100 millones, fue promovido por el Chacho Coudet para disputar la mini pretemporada de River Plate en Cardales

El volante ofensivo Lautaro Pereyra nació el 28 de marzo de 2008 en Florida, provincia de Buenos Aires. Firmó su primer contrato profesional con River Plate el 27 de enero en las oficinas del estadio Monumental, con una cláusula de 100 millones de pesos. Debutó en la Reserva el 18 de septiembre de 2025, sumando minutos en la victoria ante Deportivo Riestra. Pereyra se caracteriza por su velocidad y buen manejo del balón, cualidades que mostró en la Selección Argentina Sub-15 y Sub-17.

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Maximiliano Soria

Maximiliano Soria fue promovido por el Chacho Coudet para disputar la mini pretemporada de River Plate en Cardales

Apodado “Colo”, Maximiliano Soria nació el 12 de mayo de 2007 en San Martín, provincia de Buenos Aires. Empezó en el club Parque Chas y desde pequeño integra las inferiores de River Plate. Se destaca como mediocampista ofensivo, con perfil diestro y cualidades técnicas notables. Soria debutó en Reserva en febrero, en la victoria ante Gimnasia de Mendoza, y compartió plantel con Franco Mastantuono en Novena.

Juan Cruz Meza y Agustín Obregón

Ambos futbolistas tuvieron su bautismo en la máxima categoría del fútbol argentino el año pasado bajo la tutela del Muñeco y ahora tendrán la oportunidad de mostrarse bajo la atenta mirada de Coudet. El hermano de Maxi Meza, que debutó en julio de 2025 ante Platense bajo la conducción de Marcelo Gallardo, busca recuperar terreno y aprovechar la oportunidad para mostrarse ante el nuevo cuerpo técnico. Jugó 8 partidos en Primera

Obregón, por su parte, es otro de los jóvenes que se estrenó en la elite con el Muñeco como DT. El joven, que también posee pasado en las selección albicelestes, jugó 26 minutos en la igualdad 0 a 0 ante Vélez en Liniers en noviembre del 2025. Además, estuvo dos veces en el banco de suplentes.

La convocatoria de estos seis juveniles responde a la política del cuerpo técnico de Coudet de mantener alta la intensidad y la competitividad en las prácticas, a pesar de las bajas que presenta el plantel profesional. Tras dos días de doble turno y uno por la mañana el viernes, la actividad para los futbolistas continuará el sábado en el River Camp para preparar los próximos desafíos, que incluyen el duelo ante Belgrano el 5 de abril y el debut en la Copa Sudamericana frente a Blooming en Bolivia el 8 de abril.