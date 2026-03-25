Salud

Entrenadores destacan ventajas del boxeo recreativo para mayores de 50 años

La práctica supervisada contribuye a la salud ósea, muscular y mental. Expertos recomiendan iniciar sin prejuicios y subrayan la seguridad reglamentaria de esta disciplina

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El boxeo recreativo, bajo la
El boxeo recreativo, bajo la guía de entrenadores certificados y con normativas estrictas, ofrece a las personas mayores de 50 la oportunidad de mejorar fuerza muscular, coordinación, salud mental y emocional sin riesgos innecesarios, adaptándose a cada condición física. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Personas mayores de 50 años encuentran en el boxeo una alternativa completa para el ejercicio físico y mental bajo la supervisión de entrenadores certificados. En gimnasios y clubes deportivos, técnicos autorizados acreditan que el boxeo se adapta a todas las edades y condiciones, excepto en la alta competición, donde el reglamento limita la participación a menores de 40 años. Los practicantes acceden a un entrenamiento integral que combina trabajo de piernas, tronco y brazos, junto con ejercicios de coordinación y reflejos.

Según el portal de salud Cuidate Plus, Jesús Buendía, instructor de boxeo y miembro de la Real Federación Española de Boxeo, afirma: “el boxeo es de los deportes más completos que existe y, junto con la natación, es de los menos lesivos que conozco”. Buendía señala que esta disciplina mejora la fuerza, la calidad muscular y la densidad ósea, atributos clave para el bienestar en la madurez. El profesional remarca la importancia del trabajo en piernas y desplazamientos, sin descuidar el desarrollo de hombros, brazos y zona dorsal.

Seguridad y mitos del boxeo

Los beneficios no se limitan únicamente al ámbito físico. El entrenador indica que tiene alumnos de distintas edades y modalidades deportivas y que, al practicar esta disciplina, le comentan: “En el boxeo me olvido de todo”. La práctica exige coordinación psicomotriz, concentración y reflejos, lo que favorece la desconexión mental y reduce el estrés cotidiano. El especialista también comenta que lanzar golpes contribuye a liberar carga emocional y favorece el equilibrio psicológico.

El boxeo recreativo se diferencia del competitivo por su enfoque en la salud y la seguridad. La mayoría de las licencias en España corresponden a practicantes no profesionales que buscan mejorar su condición física y mental. El instructor advierte que “el gran problema del boxeo ha sido el cine. Nos ha hecho tanto bien, como tanto mal. Todo el mundo quería ser Rocky, pero Rocky es ficción. Ni en los campeonatos del mundo se ven esas barbaridades”. Buendía recalca que la disciplina cuenta con normativas estrictas, protección reglamentaria y material adecuado para minimizar riesgos.

La disciplina del boxeo, ajustada
La disciplina del boxeo, ajustada para adultos mayores, potencia el bienestar emocional y mental gracias a la concentración plena y la descarga de tensiones, fortaleciendo la autoestima y favoreciendo la resiliencia personal, según entrenadores y terapeutas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las sesiones incluyen calentamiento, técnicas de golpeo, desplazamientos y ejercicios de resistencia. El entrenamiento se ajusta a las capacidades individuales y respeta los límites físicos de cada persona. El objetivo es fomentar el desarrollo progresivo de la fuerza, la velocidad y el equilibrio sin exponer al practicante a situaciones peligrosas. Los entrenadores insisten en la importancia de la supervisión profesional y el uso correcto del material de protección.

El origen de los prejuicios asociados al boxeo proviene de la representación en medios, el cine y el imaginario social, donde se asocia la disciplina con violencia y riesgo extremo, a pesar de que la práctica reglamentada y supervisada está enfocada en la salud y el bienestar. El técnico anima a quienes nunca han practicado este deporte a probarlo sin ideas preconcebidas. La experiencia en el gimnasio proporciona una visión realista y precisa, superando los estereotipos que perviven en la cultura popular.

Salud mental y bienestar emocional

El boxeo resulta valioso por su capacidad para favorecer el bienestar emocional y la gestión del estrés. Según el entrenador, “es un deporte tan complejo, que no se puede estar a otra cosa. Diría que es el que mejor conecta con el mindfulness”. Se destaca que esta vinculación se debe a la necesidad de atención plena, ya que cada gesto y movimiento exige máxima concentración y estar en el momento presente, lo que ayuda a liberar la mente de preocupaciones externas y facilita la relajación.

El especialista, que también ejerce como terapeuta, observa mejoras en la autoestima y la motivación de sus estudiantes. La superación personal, el logro de objetivos y el trabajo en equipo contribuyen al fortalecimiento del bienestar psicológico. El boxeo representa una actividad que promueve la disciplina, la constancia y la resiliencia en personas de todas las edades, a través de un proceso formativo sostenido.

Sesiones dirigidas promueven fuerza, agilidad
Sesiones dirigidas promueven fuerza, agilidad y salud cardiovascular en personas mayores, integrando ejercicios de coordinación y resistencia con atención plena, bajo estricta supervisión y material de protección, rompiendo viejos prejuicios asociados al deporte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la práctica frecuente favorece la salud cardiovascular y respiratoria. El entrenamiento intercala ejercicios aeróbicos y anaeróbicos, lo que mejora la capacidad pulmonar y la circulación sanguínea. La combinación de fuerza y resistencia ayuda a prevenir enfermedades crónicas y a mantener la autonomía funcional en la vejez.

Recomendaciones para comenzar después de los 50

Para quienes desean iniciarse en esta disciplina después de los 50 años, los expertos, aconsejan realizar una evaluación médica previa y acudir a centros certificados. El entrenamiento debe progresar de manera gradual, adaptándose a las necesidades y objetivos individuales. La constancia, la supervisión profesional y el respeto por los límites personales son claves para disfrutar de los beneficios del boxeo sin riesgos.

Combina trabajo físico, mental y emocional desde una perspectiva preventiva y de bienestar integral. La recomendación de los entrenadores: el boxeo, practicado de manera responsable, es un deporte apto para todas las edades y experiencias.

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