Sociedad

“Vi gente quemada”: el dramático testimonio de una vecina por el incendio en un depósito de garrafas en Merlo

Elizabeth vive a metros del lugar y describió explosiones, viviendas afectadas y personas heridas en medio del fuego

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El testimonio de una vecina de Merlo, donde se incendió una distribuidora de garrafas

“Vi gente quemada que estaba alrededor”. La frase de Elizabeth, vecina de Mariano Acosta, resume la escena que se vivió este miércoles tras el incendio en un depósito de garrafas en el partido de Merlo.

La mujer contó a TN que el episodio comenzó con una fuerte explosión. “Estoy a la vuelta de donde está la distribuidora de garrafas. Se escuchó la explosión, retumbaron todos los vidrios”, relató.

Según su testimonio, la situación escaló de inmediato. “Salí a ver qué era y empezaron a escuchar gritos y lo primero que hice fue agarrar a mis hijos. Me imaginé que eran las garrafas”, explicó.

También advirtió sobre las condiciones en el lugar: “El aire está tóxico y no se puede respirar”.

Incendio Merlo hombre herido prendido fuego

Elizabeth aseguró que el riesgo era conocido por los vecinos. “Sabíamos que era un peligro porque está en un lugar poblado. Se sabía que esto iba a pasar”, afirmó.

En ese contexto, describió daños en viviendas cercanas. “Tengo una amiga que vive a la vuelta que se le prendió fuego la casa. Otro que se le cayeron garrafas en la vivienda”, indicó.

Además, sostuvo que habría más heridos de los informados. “Para mí hay más de dos heridos porque vi a un chico con un corte profundo en la cabeza que se nota que algo le voló. Está grave”, agregó.

Otros vecinos también relataron el impacto del episodio. Noelia, que vive en las inmediaciones, contó que el incendio comenzó temprano. “Esto empezó a las 7 y no salimos de casa porque nos dijeron que estaban explotando las garrafas. De fondo de mi casa se veía el humo”, explicó.

La mujer indicó que no vio personas heridas, aunque sí daños materiales en viviendas cercanas. “A la casa de al lado se le rompieron los vidrios”, detalló. También señaló que en el lugar trabajan varias dotaciones de bomberos y advirtió que hay un jardín de infantes en la zona.

Ricardo, otro vecino que vive a una cuadra del depósito, describió una escena de gran violencia. “Ahora está todo más controlado porque vinieron los bomberos. Pero fue un desastre y una desgracia”, afirmó.

Según su testimonio, podría haber personas con heridas graves e incluso amputaciones. “Tres personas quemadas, a una le habrían amputado la mano y a una mujer las piernas”, sostuvo. Sin embargo, según pudo confirmar Infobae, hasta el momento sólo hay tres personas heridas.

También recordó el momento en que comenzó el incendio. “Me levanté a las 6 de la mañana y mi mujer me avisó que tembló la ventana. A media cuadra escuché una explosión”, contó.

En medio del caos, aseguró que las garrafas salían despedidas por el aire. “Empezaron a volar garrafas, una cayó en el patio de mi casa. Por todos lados caían garrafas”, relató.

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