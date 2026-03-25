La próxima guerra no será por petróleo, será por electricidad

La energía dejó de ser un sector. Volvió a ser el sistema nervioso de la economía (REUTERS/Jon Nazca)

En un mundo expuesto a shocks energéticos, la ventaja estratégica ya no está en el petróleo, sino en la infraestructura eléctrica que sostiene la economía. La guerra en Medio Oriente volvió a exponer una fragilidad que el mundo conoce, pero aún no corrige: cuando el sistema energético global depende de rutas críticas y combustibles fósiles volátiles, la inflación deja de ser un fenómeno monetario y vuelve a ser, antes que nada, un problema físico.

El Estrecho de Ormuz no es solo un punto geográfico. Es un interruptor económico. Cada interrupción en el flujo de petróleo y gas se traduce casi automáticamente en aumentos de costos logísticos, industriales y alimentarios. La energía vuelve a ocupar el lugar que siempre tuvo, aunque durante años se haya intentado invisibilizar: es el insumo base de toda la economía.

El problema, entonces, no es el shock. Es quién está preparado para absorberlo.

Cuando el sistema energético global depende de rutas críticas y combustibles fósiles volátiles, la inflación deja de ser un fenómeno monetario y vuelve a ser, antes que nada, un problema físico

Asia dejó de debatir y empezó a construir

Mientras gran parte de Occidente continúa discutiendo la transición energética en términos de costos o compromisos ambientales, Asia la está ejecutando como una estrategia industrial.

China es el ejemplo más evidente. Su despliegue masivo de energías renovables, el desarrollo de empresas líderes en baterías y tecnología solar, y la expansión de su red eléctrica responden a una lógica integrada. Energía, manufactura, financiamiento y tecnología operan como un solo sistema.

En ese contexto, la electricidad barata y abundante se está consolidando como la ventaja competitiva central de la próxima era industrial. Así como el petróleo barato definió el siglo XX, la disponibilidad de energía eléctrica a bajo costo definirá dónde se produce, dónde se invierte y dónde se innova.

Las industrias no se mueven por ideología. Se mueven por costos, estabilidad y previsibilidad.

India y el diseño de nuevos sistemas

India agrega una dimensión distinta. No está adaptando un sistema antiguo, sino construyendo uno nuevo. Su expansión en energías renovables se combina con cambios en la regulación, en los mercados de capitales y en la forma en que las empresas reportan riesgo y sostenibilidad.

Esto no es menor. Cuando la energía deja de ser un tema operativo y pasa a influir en la asignación de capital, se transforma en un factor estructural del crecimiento económico.

En ese sentido, la transición en Asia no es una promesa. Es infraestructura en desarrollo.

Occidente: entre la capacidad y la indecisión

Estados Unidos no está fuera de esta transformación, pero su camino es menos lineal. Mantiene liderazgo tecnológico y capacidad financiera, y sigue desarrollando proyectos en renovables, gas y nuevas tecnologías energéticas. Sin embargo, la falta de consistencia política introduce volatilidad en el ritmo de avance.

Europa enfrenta una limitación distinta: el costo de la energía. A pesar de su liderazgo regulatorio, la electricidad industrial sigue siendo significativamente más cara que en otras regiones. Esto impacta directamente en su competitividad.

Al mismo tiempo, dentro del propio continente se observa una diferencia clave. Los países que lograron reducir su dependencia del gas han sido más resilientes frente a los shocks recientes.

Esto confirma algo que ya no admite discusión: la estructura energética define la estabilidad económica.

La transición como política antiinflacionaria

Durante años, la transición energética fue presentada como una agenda ambiental. Hoy, esa narrativa es insuficiente.

En un mundo donde el precio del gas y del petróleo puede dispararse por conflictos geopolíticos, depender de combustibles importados implica importar inflación. Cada aumento en la energía fósil se filtra en toda la economía: transporte, alimentos, industria, construcción.

Reducir esa exposición no es solo una decisión ambiental. Es una decisión macroeconómica.

Los países que logren construir sistemas energéticos más autónomos, predecibles y eficientes no solo emitirán menos. También tendrán una inflación más controlada, una industria más competitiva y una mayor capacidad de sostener el crecimiento.

Qué define a los ganadores de la próxima década

La discusión ya no es si la transición va a ocurrir. Eso está resuelto. La verdadera pregunta es quién va a capturar su valor económico.

La respuesta no está en los discursos, sino en las decisiones estructurales. Invertir en generación doméstica de bajo costo. Expandir redes e interconexión. Desarrollar almacenamiento. Garantizar contratos de largo plazo que den previsibilidad a la industria. Electrificar sectores que hoy dependen directamente del petróleo.

Estos son los pilares del nuevo sistema. Nada de esto es inmediato ni ordenado. Incluso los países más avanzados enfrentan cuellos de botella, sobrecapacidad en algunos sectores y tensiones entre velocidad y eficiencia. Pero la dirección es clara.

El nuevo mapa del poder económico

La energía dejó de ser un sector. Volvió a ser el sistema nervioso de la economía.

Y en ese sistema, la ventaja no la tendrá quien produzca más petróleo, sino quien pueda garantizar electricidad abundante, estable y a bajo costo.

La geopolítica ya no se define solo por recursos naturales, sino por la capacidad de transformarlos en energía utilizable, accesible y competitiva.

El mundo no se está reorganizando en torno a los barriles.

Se está reorganizando en torno a los electrones.