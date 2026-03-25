Cómo serán los cortes de tránsito en la primera audiencia pública por la Ley de Glaciares

El tránsito en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) se verá nuevamente restringido debido a varios cortes por el tratamiento en comisión del proyecto de Ley de Glaciares. La Cámara de Diputados recibirá hoy a los primeros 100 oradores en la primera de las dos jornadas de audiencias públicas sobre la modificación de la ley.

Según pudo saber Infobae, desde la mañana de este miércoles se realizaran las siguientes interrupciones en la zona de Congreso, en donde se reunirán a partir de las 17 horas organizaciones ambientalistas y opositoras al Gobierno:

Av. Entre Ríos y Adolfo Alsina, cortando la primera

Combate de los Pozos y Adolfo Alsina, cortando Combate de los Pozos.

Hipólito Yrigoyen y Sarandí, obturando Yrigoyen.

Av. Rivadavia y Sarandí, con la primera cortada

Riobamba y Mitre, cortando la primera calle.

Av. Callao y Mitre, obturando Callao.

Desde la acera de Av. Hipólito Yrigoyen hasta la acera de Av. Rivadavia

La actividad parlamentaria está envuelta en una controversia respecto de las restricciones que impusieron las autoridades de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Recursos Naturales, que se vieron desbordadas por la avalancha de inscriptos que ya supera los 100.000. En ese contexto, los presidentes de las comisiones, los libertarios Nicolás Mayoráz y José Peluc, respectivamente, establecieron que solo se recibirán 200 ponencias en vivo y online y que el resto deberá enviar un video. Asimismo, especificaron que sólo se permitirá el ingreso a los diputados que forman parte de la comisión —todos los legisladores pueden acceder a las comisiones por reglamento— y solo dos asesores por bloque.

Luego de que la Justicia rechazara el recurso de amparo que presentaron varias organizaciones ambientalistas para extender la audiencia y que todos puedan exponer en el Congreso, esas mismas organizaciones con el apoyo de los bloques de la oposición realizarán hoy una manifestación para que los dejen exponer.

“Nosotros creemos que hay que evitar estas restricciones, es una audiencia pública, no puede ser que no se pueda exponer, por eso nos movilizamos mañana —en relación a este miércoles 25 de marzo—”, señaló la diputada de Unión por la Patria, Teresa García.

“Nosotros pedimos que los pueblos originarios sean escuchados y de los 15 representantes conseguimos que entren 3, pero vamos a estar afuera en la marcha”, agregó el diputado Juan Grabois. Los representantes de pueblos originarios, organizaciones campesinas y trabajadores de la economía popular entienden que la norma atenta contra la protección de las principales reservas de agua dulce de la Argentina.

La comitiva estará integrada por autoridades de comunidades mapuche, mapuche-tehuelche y diaguita de Neuquén, Río Negro, Chubut y Catamarca, junto a referentes del Movimiento Campesino de Santiago del Estero y del MTE Rama Rural, quienes expondrán los impactos ambientales, sociales y culturales que podría generar una flexibilización de la normativa.

La convocatoria para hoy.

La marcha a la que hacen referencia está citada para las 17 horas en el Congreso y la promueven organizaciones ambientalistas y diferentes bloques de la oposición. La consigna es: “Traé tu silla o reposera y hagamos fila hasta que nos escuchen”.

“La idea es simple, traes tu silla y nos sentamos y exigimos que nos dejen exponer. La restricción es la contracara de una audiencia pública”, dijo la diputada García.

En el oficialismo están apurados en pasar el trámite de la Audiencia pública que exige la ley para ir rápidamente a un dictamen y de ahí al recinto. Aunque en el escenario actual, en medio de las críticas al presidente Javier Milei por $Libra y al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por su estilo de vida que no concuerda con sus ingresos, La Libertad Avanza busca planchar cualquier tipo de debate en este caso avanzará.

“El cambio de la norma es necesario para habilitar proyectos que están esperando para entrar al RIGI, son inversiones para el país”, explica un diputado libertario a la hora de explicar el proceso que empuja el bloque de La Libertad Avanza.

Buena parte de los anuncios y de las conversaciones que viene teniendo el Gobierno con empresas del exterior apuntan a inversiones para el sector de la minería que está esperando el cambio de la norma, ya que podrían habilitarse zonas que hoy están prohibidas por ser denominadas “periglaciares”. Además, hay una redefinición técnica: se propone cambiar “ambiente periglacial” por “geoforma periglacial”, lo que reduciría el área protegida. Además, establece una revisión del inventario de glaciares porque busca permitir actividades si la provincia demuestra que no se afecta el recurso hídrico.