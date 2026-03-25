La policía británica detuvo a dos hombres por el incendio de ambulancias de una organización judía

Una vista de ambulancias calcinadas en un estacionamiento en Golders Green en Londres, el lunes 23 de marzo de 2026 tras un aparente ataque incendiario contra cuatro vehículos de un servicio judío de ambulancias, Hatzola Northwest. (AP Foto/Alberto Pezzali)

La policía británica arrestó a dos hombres el miércoles en relación con un ataque incendiario contra cuatro ambulancias pertenecientes a una organización benéfica judía, que las autoridades investigan como un delito de odio antisemita.

La Policía Metropolitana informó que los dos hombres, de 45 y 47 años, fueron detenidos en Londres bajo sospecha de incendio provocado con intención de poner en peligro la vida, y ambos han sido trasladados a una comisaría de la ciudad para ser interrogados.

La comandante Helen Flanagan, jefa de la Policía Antiterrorista de Londres, dijo que los arrestos suponían “un avance importante en la investigación”. Pero señaló que las imágenes de cámaras de vigilancia del incidente sugieren que participaron tres personas.

Agentes forenses inspeccionan la zona en una calle cercana al lugar donde cuatro ambulancias pertenecientes a Hatzola, una organización comunitaria judía, fueron incendiadas en un incidente que la policía considera un crimen de odio antisemita, en el noroeste de Londres, Gran Bretaña, el 23 de marzo de 2026. REUTERS/Isabel Infantes

La policía no ha designado el incidente como un ataque terrorista, pero está investigando una reivindicación de autoría por parte de un grupo con posibles vínculos con Irán.

El incendio, ocurrido a primera hora de la mañana del lunes en Golders Green, un barrio de Londres con una numerosa población judía, calcinó cuatro ambulancias pertenecientes a la organización de voluntarios Hatzola Northwest. Las botellas de oxígeno de los vehículos explotaron y rompieron ventanas en un bloque de apartamentos adyacente.

Hatzola Northwest es una organización de voluntarios sin fines de lucro que proporciona respuesta médica de emergencia y transporte en el norte de Londres. Según su sitio web, atiende miles de emergencias cada año, desde lesiones menores hasta situaciones que ponen en riesgo la vida.

Golders Green alberga numerosas sinagogas, escuelas y restaurantes kosher y es conocido por su amplia comunidad judía, incluida una importante población ortodoxa.

El ataque también hizo añicos la frágil sensación de seguridad de la comunidad, ya tensionada por las guerras en Oriente Medio y por lo que muchos afirman que es un odio creciente hacia los judíos.

Reino Unido ha acusado a Irán de utilizar delincuentes como intermediarios para llevar a cabo ataques en suelo europeo contra medios de comunicación de la oposición iraní y la comunidad judía. El servicio de inteligencia interna británico MI5 afirma que se frustraron más de 20 planes “potencialmente letales” respaldados por Irán en el año hasta octubre.

Vista de un dron de cuatro ambulancias pertenecientes a Hatzola, una organización de la comunidad judía, que fueron incendiadas en un incidente que la policía dice que está siendo tratado como un crimen de odio antisemita, en el noroeste de Londres, Reino Unido. 23 de marzo de 2026. REUTERS/Hannah McKay

La policía está investigando una reivindicación de autoría publicada en redes sociales por un grupo que se hace llamar Harakat Ashab al-Yamin al-Islamia, que se traduce como Movimiento Islámico de los Compañeros de la Derecha.

El gobierno de Israel lo ha descrito como un grupo fundado recientemente con presuntos vínculos con redes proiraníes que también se ha atribuido la autoría de ataques contra sinagogas en Bélgica y Holanda.

El jefe de la Policía Metropolitana, Mark Rowley, dijo que los detectives están investigando la reivindicación, pero que es demasiado pronto para atribuir el ataque al Estado iraní.

(con información de AP)