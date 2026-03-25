La revolución GovTech empuja un nuevo comercio exterior

surge con fuerza GovTech, ecosistema internacional de innovación digital en la gestión pública, que impulsa la transformación estatal mediante tecnología aplicada a la administración pública (Imagen Ilustrativa Infobae)

América Latina enfrenta una etapa decisiva en la transformación de su comercio exterior. Hoy, las fronteras físicas, los puertos y rutas han dejado de ser las únicas protagonistas: la capacidad de los países para articular información, coordinar actores y gestionar procesos de manera inteligente es determinante.

En esta región, que posee un amplio potencial productivo y diversidad de mercados, los desafíos compartidos exigen nuevas respuestas. Desde Argentina hasta México, pasando por Brasil, Chile, Colombia, Perú y Bolivia, los países se plantean cómo modernizar el comercio exterior, mejorar su competitividad y atraer inversiones en un entorno global cada vez más exigente.

En este contexto, surge con fuerza GovTech, ecosistema internacional de innovación digital en la gestión pública, que impulsa la transformación estatal mediante tecnología aplicada a la administración pública. Este enfoque no se limita a digitalizar trámites, sino que busca rediseñar la arquitectura institucional que respalda el comercio exterior.

De la fragmentación operativa a la coordinación inteligente

Durante años, el comercio internacional en América Latina estuvo afectado por circuitos extensos, datos dispersos y organismos actuando de manera independiente. La tendencia mundial apunta a integrar estas funciones en plataformas comunes que faciliten una gestión fluida entre aduanas, organismos de control, ministerios, operadores logísticos y empresas.

La tendencia mundial apunta a integrar estas funciones en plataformas comunes que faciliten una gestión fluida entre aduanas, organismos de control

Esta coordinación digital reduce tiempos, minimiza errores y disminuye costos operativos, lo que resulta crucial para las pequeñas y medianas empresas (pymes) de América Latina que aspiran a participar en mercados internacionales sin contar con grandes estructuras.

La tecnología, bien aplicada, actúa como un sistema operativo del comercio exterior: conecta actores, organiza flujos de información y permite una experiencia más sencilla para quienes producen, exportan e importan.

Transparencia y datos como activo regional

En los mercados actuales, la transparencia se ha transformado en un diferencial económico. La trazabilidad, el acceso seguro a la información y la estandarización de procesos permiten generar confianza entre el sector público y privado, atraer inversiones y cumplir con requerimientos regulatorios cada vez más robustos.

En los mercados actuales, la transparencia se ha transformado en un diferencial económico. La trazabilidad, el acceso seguro a la información y la estandarización de procesos permiten generar confianza (Foto: Reuters)

Para América Latina, avanzar hacia esquemas claros y predecibles no solo contribuye a la eficiencia interna, también mejora la reputación regional y facilita la integración en cadenas de valor globales.

El ecosistema GovTech facilita esa evolución: pasar de sistemas con baja visibilidad a modelos donde la información circula, los procesos se auditan en tiempo real y las reglas están disponibles para todos.

Un aspecto fundamental es el uso estratégico de datos. Tecnologías como la inteligencia artificial, que permite analizar patrones y prever tendencias; la automatización, que agiliza y reduce la intervención manual en procesos burocráticos; y la analítica avanzada, que transforma datos en información útil para la toma de decisiones, resultan cada vez más relevantes en el comercio exterior regional.

Tecnologías como la inteligencia artificial; la automatización; y la analítica avanzada, resultan cada vez más relevantes en el comercio exterior

Estas herramientas ayudan a anticipar cuellos de botella, identificar riesgos y diseñar políticas públicas mejor alineadas con la realidad productiva. La gestión moderna ya no depende únicamente de estadísticas del pasado, sino de información actualizada que orienta decisiones diarias tanto en la planificación gubernamental como en las operaciones empresariales.

En economías sujetas a cambios constantes, la capacidad de interpretar rápidamente el sistema puede ser la diferencia entre responder tarde o guiar los procesos.

Un liderazgo público que articula ecosistemas

El cambio real no depende solo de la incorporación de tecnología, sino del liderazgo y la coordinación institucional que la acompaña. El enfoque impulsado por GovTech redefine el papel estatal, trasladando la responsabilidad hacia la articulación de ecosistemas y la cooperación con el sector privado. Se promueve así una relación más equilibrada, donde el comercio exterior se entiende como una política que atraviesa varias áreas y no como una función aislada.

El cambio real no depende solo de la incorporación de tecnología, sino del liderazgo y la coordinación institucional que la acompaña (Imagen Ilustrativa Infobae)

La transformación del comercio internacional ya está en marcha. La pregunta es con qué rapidez y protagonismo participará cada país latinoamericano.

Para países como Argentina, este momento representa la posibilidad de modernizar su gestión, simplificar procesos y fortalecer la inserción global.

Actualmente, la competitividad se evalúa por la capacidad de articular actores, la calidad institucional y el desarrollo digital, factores en los que la tecnología y la colaboración entre el sector público y privado resultan elementos claves para el desarrollo regional.

El autor es CEO de Sidom