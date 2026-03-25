La guerra marcha mejor de lo que usted cree

Un marinero de la Marina de Estados Unidos se prepara para lanzar un F/A-18E Super Hornet desde la cubierta de vuelo del portaaviones USS Abraham Lincoln (Marina de Estados Unidos/comunicado vía REUTERS)

La mayoría de los estadounidenses probablemente no recuerdan marzo de 2012 —si es que lo recuerdan— y piensan en los precios desorbitados de la gasolina. En el mes en que “Los Juegos del Hambre” arrasaba en taquilla y el presidente Barack Obama se encaminaba a una cómoda reelección, el precio del crudo Brent cerró el mes en torno a los 123 dólares el barril. Eso equivaldría a unos 175 dólares el barril en la actualidad.

Hasta el martes, a pesar del cierre efectivo del estrecho de Ormuz por parte de Irán y sus ataques a las instalaciones energéticas de sus vecinos, el precio rondaba los 100 dólares, ligeramente superior al precio medio ajustado a la inflación desde enero de 2001, que rondaba los 95 dólares.

Eso debería dar una perspectiva diferente al pánico que genera la guerra en Oriente Medio. Según la versión de los críticos, un ataque no provocado e innecesario contra Irán, lanzado a instancias de Israel, ya constituye un fiasco de política exterior que ha puesto en riesgo la economía global sin un objetivo claro ni un desenlace definido. Como declaró el senador Chris Murphy, demócrata de Connecticut, a Kristen Welker de NBC el fin de semana: «Nunca habíamos visto este nivel de incompetencia en materia de guerra en la historia de este país».

¿En serio? Hagamos un recorrido por algunos de los acontecimientos recientes.

Durante la Operación Tormenta del Desierto de 1991 contra Saddam Hussein de Irak, una campaña ampliamente considerada un brillante éxito militar, la coalición liderada por Estados Unidos perdió 75 aeronaves, 42 de ellas en combate . En este conflicto, cuatro aeronaves tripuladas fueron destruidas: tres por fuego amigo y una en un accidente. Hasta la fecha, no se ha perdido ni un solo avión tripulado sobre Irán.

La campaña aérea y terrestre estadounidense en esa operación duró seis semanas completas. Hoy se la recuerda como una guerra relámpago. El conflicto actual con Irán tiene menos de cuatro semanas.

En la invasión de Panamá de 1989-90, cuya fase militar duró pocos días, Estados Unidos perdió 23 soldados y 325 resultaron heridos. Hasta el momento, en esta guerra, las bajas estadounidenses ascienden a 13 muertos. De los más de 230 heridos, la mayoría se ha reincorporado rápidamente al servicio.

Durante la crisis del Golfo Pérsico, que comenzó con la invasión iraquí de Kuwait en agosto de 1990, la economía estadounidense entró en recesión y el Dow Jones cayó cerca de un 13% antes del inicio de la guerra aérea aliada. Desde que comenzó el conflicto con Irán en junio pasado con la Operación Martillo de Medianoche, el Dow Jones ha subido un 9% hasta la mañana del martes.

Al inicio de la invasión de Irak en 2003, Estados Unidos lanzó un ataque fallido contra Saddam Hussein y su cúpula dirigente, algunos de cuyos miembros se convirtieron en líderes de la insurgencia. En esta guerra, gran parte de la cúpula iraní fue asesinada el primer día y aún no hay pruebas de que el nuevo líder supremo siga con vida . Yousef Pezeshkian, hijo del actual presidente, ha escrito que si Irán no logra impedir los continuos asesinatos de sus líderes, «perderemos la guerra».

Entre 1987 y 1988, en la fase final de la llamada guerra de los petroleros, la administración Reagan cambió la bandera de petroleros kuwaitíes y ordenó a la Armada estadounidense que los escoltara fuera del estrecho de Ormuz. Una mina iraní estuvo a punto de hundir una fragata estadounidense. El conflicto amainó después de que Estados Unidos hundiera varios buques de la armada iraní. En esta ocasión, hemos destruido casi toda la armada iraní sin sufrir bajas navales propias .

En 1991, Irak lanzó aproximadamente 40 misiles contra Israel. Casi ninguno fue interceptado a pesar del despliegue de baterías Patriot en el país. En la guerra actual, Israel registra una tasa de intercepción del 92% frente a más de 400 misiles . El ritmo general de lanzamiento de misiles por parte de Irán ha disminuido de 438 misiles balísticos el primer día de la guerra a 21 el lunes. Los ataques con drones también se redujeron de 345 a 75 en las mismas fechas.

En los meses previos a la segunda guerra de Irak, la administración de George W. Bush argumentó, basándose en información errónea, que Saddam Hussein poseía armas de destrucción masiva. En la guerra actual, no cabe duda de que unos 440 kilogramos de uranio altamente enriquecido se encuentran almacenados y enterrados en Irán; posiblemente suficiente, con un mayor enriquecimiento y conversión a uranio metálico, para fabricar 11 bombas nucleares. Si la indignación por la guerra de Irak radicaba en que Hussein no tuviera capacidad para fabricar armas de destrucción masiva, ¿acaso ahora resulta aún más indignante que Irán sí la tenga?

Uno de los peores errores de las guerras de Irak y Afganistán fue el intento de los administradores estadounidenses de transformar las sociedades de ambos países; esfuerzos bienintencionados con algunos resultados loables, pero que, sin embargo, escapaban a nuestro control. En esta guerra, a pesar de la retórica cambiante del presidente Trump, el objetivo ha sido razonablemente claro y coherente: Irán no puede poseer armas nucleares ni otros medios para amenazar a sus vecinos. En cuanto al cambio de régimen, esperamos que el pueblo iraní aproveche la debilidad de su liderazgo para forjar su propio destino. Pero no lo haremos por ellos.

La administración Bush recibió escaso apoyo de las naciones árabes durante la invasión de Irak en 2003 y sus consecuencias. Ahora, The Times informa: «El líder de facto de Arabia Saudita, el príncipe heredero Mohammed bin Salman, ha estado presionando al presidente Trump para que continúe la guerra contra Irán, argumentando que la campaña militar estadounidense-israelí representa una “oportunidad histórica” ​​para transformar Oriente Medio ». Ojalá una forma de lograrlo sea mediante un tratado de paz entre Riad y Jerusalén.

En retrospectiva, el mayor error de la guerra del Golfo fue terminarla demasiado pronto, antes de que las fuerzas de Saddam Hussein fueran completamente derrotadas. El presidente Trump no debería cometer el mismo error.

No ignoro los fallos de planificación del gobierno de Trump, en particular su falta de voluntad para justificar públicamente la guerra y conseguir más aliados antes de que comenzara la campaña. Además, comparo deliberadamente la guerra con Irán con guerras pasadas de escala similar, en lugar de con nuestros verdaderos fiascos militares en Vietnam, Corea y las dos guerras mundiales, en las que decenas de miles de estadounidenses murieron debido a una mala planificación táctica y una estrategia deficiente.

Sin embargo, si las generaciones pasadas pudieran ver lo bien que ha transcurrido esta guerra en comparación con aquellas en las que se vieron obligadas a luchar a un costo terrible, se maravillarían de la relativa buena fortuna de su posteridad. También se maravillarían de nuestra incapacidad para apreciar las ventajas de las que ahora disponemos.

(c) The New York Times