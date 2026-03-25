Cae en Panamá sospechoso de explotar mujeres y menores por WhatsApp

Autoridades detectaron uso de catálogos digitales para promocionar a las víctimas. Tomada del MP

Un hombre de 28 años fue aprehendido en San Miguelito tras un operativo liderado por la Policía Nacional y el Ministerio Público, en una investigación por trata de personas con fines de explotación sexual.

El caso, desarrollado en el sector de San Isidro, revela un esquema en el que el sospechoso presuntamente reclutaba menores de edad y mujeres adultas, a quienes promocionaba mediante catálogos digitales en internet y aplicaciones como WhatsApp, para luego obtener pagos a través de transacciones bancarias producto de la explotación.

La acción se dio en el marco de la Operación “Manos Protectoras”, impulsada por la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada, con apoyo de la organización internacional OURrescue.

Durante el allanamiento, las autoridades lograron incautar equipos tecnológicos clave, que serán sometidos a análisis forenses para ampliar la investigación.

La organización internacional OUR Rescue es una entidad sin fines de lucro fundada en 2013 en Estados Unidos, dedicada a combatir la trata de personas y la explotación sexual, especialmente de niños, niñas y adolescentes.

Su trabajo se basa en la colaboración directa con fuerzas de seguridad en distintos países, brindando apoyo en operaciones, inteligencia y tecnología para identificar redes criminales y facilitar detenciones.

El caso involucra presunta captación de menores y mujeres adultas. (Adobe Stock)

Además de participar en investigaciones, la organización también impulsa programas de prevención y asistencia a víctimas, acompañando procesos de recuperación y reintegración.

El detenido será llevado ante un Juez de Garantías, donde se definirá la legalización de la aprehensión, imputación de cargos y medidas cautelares correspondientes.

De acuerdo con las autoridades, este caso evidencia un patrón creciente de explotación sexual mediante medios digitales, donde los responsables utilizan plataformas de mensajería y redes para captar víctimas y comercializar servicios ilícitos.

Este tipo de delito combina elementos de trata de personas, corrupción de menores y explotación sexual, lo que lo convierte en una de las modalidades más complejas y difíciles de detectar dentro del sistema penal.

Violencia sexual

El caso de San Miguelito no es aislado. En las últimas horas, el Ministerio Público también logró la detención provisional de un hombre de 67 años en Barú, imputado por el delito de violación sexual en perjuicio de una adolescente de 17 años.

Según la investigación, el hecho ocurrió el 21 de marzo de 2026, cuando el señalado habría cometido el delito mediante violencia e intimidación, lo que llevó a la Fiscalía a solicitar la medida cautelar por el riesgo que representa para la víctima.

El caso forma parte de una estrategia para enfrentar la trata de personas en el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En paralelo, otro caso en la provincia de Panamá Oeste derivó en la confirmación de la detención provisional de un hombre de 22 años, acusado de violación agravada.

El Tribunal Superior de Apelaciones avaló la decisión inicial, considerando el peligro de afectar pruebas y la gravedad del delito. Este hecho se remonta al año 2023 en el distrito de Capira, cuando la víctima regresaba del colegio hacia su residencia.

Estadísticas preocupantes

Las cifras oficiales reflejan la dimensión del problema. De acuerdo con el informe del Ministerio Público, entre enero y febrero de 2026 se registraron 903 denuncias por delitos contra la libertad e integridad sexual en Panamá .

De ese total, 819 casos corresponden a violación y otros delitos sexuales, mientras que 84 están relacionados con corrupción de menores y explotación sexual, lo que evidencia que la mayoría de los casos se concentran en delitos de contacto directo.

El análisis comparativo muestra una aparente disminución, pero con matices preocupantes. En el mismo periodo de 2025 se habían registrado 489 casos frente a 416 en 2026, lo que representa una reducción del 15% .

Sin embargo, algunos delitos presentan aumentos significativos, como la pornografía infantil, que pasó de 1 caso a 16, lo que implica un incremento del 1500%, reflejando un cambio en la dinámica de estos delitos hacia entornos digitales.

Panamá registró 903 denuncias por delitos sexuales entre enero y febrero de 2026. (Foto: Especial)

A nivel geográfico, los datos indican que las denuncias se concentran principalmente en el Primer Distrito Judicial, que incluye áreas como Panamá y San Miguelito, con 426 casos en los primeros dos meses de 2026 . Estas cifras coinciden con la ocurrencia del caso reciente en San Isidro, lo que confirma que las zonas urbanas siguen siendo los principales focos de estos delitos.

Si se amplía la mirada al 2025 completo, el panorama resulta aún más contundente. Ese año cerró con 6,273 denuncias por delitos sexuales a nivel nacional, de las cuales 5,833 correspondieron a violación y otros delitos sexuales .

Esto demuestra que, pese a variaciones mensuales, el problema mantiene una alta incidencia estructural, con miles de casos cada año.

Las autoridades han reiterado su compromiso de perseguir estos delitos y proteger a las víctimas, especialmente a niños, niñas y adolescentes. No obstante, los datos sugieren que el fenómeno está evolucionando, con un mayor uso de tecnología para captar y explotar víctimas, lo que plantea nuevos desafíos para la investigación y la prevención.

Frente a este escenario, los recientes operativos reflejan una respuesta institucional activa, pero también la necesidad de fortalecer los mecanismos de detección y atención para frenar un delito que sigue afectando a los sectores más vulnerables.