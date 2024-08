Incluso el consumo moderado de alcohol aumenta el riesgo de hemorragias cerebrales después de una caída

LUNES, 12 de agosto de 2024 (HealthDay News) -- Beber puede aumentar el riesgo de una hemorragia cerebral de una persona mayor tras una caída, incluso si solo bebe de vez en cuando, encuentra un estudio reciente.

De hecho, el riesgo de una hemorragia cerebral aumenta con el nivel de consumo de alcohol de la persona mayor, encontraron los investigadores.

El consumo ocasional o semanal de alcohol duplicó el riesgo de una persona de sufrir una hemorragia cerebral tras una caída, mientras que el consumo diario de alcohol hizo que fuera 2.5 veces más probable que una caída provocara una hemorragia, muestran los resultados.

"Uno de los hallazgos inesperados de nuestro estudio fue la fuerte relación dosis-respuesta entre el consumo de alcohol reportado y la hemorragia intracraneal", señaló el investigador sénior, el Dr. Richard Shih, profesor de medicina de emergencias del Colegio de Medicina de la Universidad Atlántica de Florida.

A nivel nacional, las caídas son la principal causa de lesiones tanto letales como no letales en las personas mayores, apuntaron los investigadores en las notas de respaldo. En 2021, las caídas provocaron la muerte de 36,500 adultos mayores en los Estados Unidos.

En el estudio, los investigadores analizaron los datos de más de 3,100 adultos mayores a partir de los 65 años que fueron tratados en dos centros de traumatología del condado de Palm Beach por una lesión en la cabeza sufrida durante una caída.

Alrededor de un 18 por ciento de los pacientes dijeron que bebían alcohol, y un 6 por ciento indicaron un consumo diario, según muestran los resultados.

Casi un 14 por ciento de todas las víctimas de caídas en Palm Beach fueron diagnosticadas con una hemorragia cerebral, conocida formalmente como hemorragia intracraneal, encontraron los investigadores.

Las hemorragias cerebrales ocurrieron en casi un 20 por ciento de los que reportaron beber de vez en cuando, un 22 por ciento de los que bebían semanalmente y un 25 por ciento de los que bebían a diario, en comparación con apenas un 12 por ciento de los que nunca tocaron el alcohol, encontraron los investigadores.

"Beber alcohol puede hacer que sea más propenso a caerse, porque afecta al equilibrio, la concentración y la conciencia", advirtió Shih en un comunicado de prensa de la universidad.

"También vale la pena anotar que a medida que los individuos envejecen, los efectos del alcohol aumentan", añadió Shih. "Esto se debe a que los adultos mayores a menudo tienen un mayor porcentaje de grasa corporal en relación con el agua corporal, lo que aumenta la concentración de alcohol en el torrente sanguíneo. Además, el metabolismo del alcohol disminuye con la edad, lo que exacerba este efecto, porque los adultos mayores no procesan el alcohol tan eficientemente como solían hacerlo".

El estudio muestra que el consumo de alcohol debe considerarse un factor de riesgo importante para las caídas, concluyeron los investigadores.

El nuevo estudio aparece en una edición reciente de la revista Journal of the American College of American Physicians Open.

Las directrices actuales de prevención de caídas distribuidas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. y la Sociedad Americana de Geriatría (American Geriatrics Society) no abordan el riesgo de caídas que plantea el consumo de alcohol, anotó Shih.

"Nuestros hallazgos sugieren que las estrategias de evaluación y mitigación del consumo de alcohol podrían ser adiciones útiles a las estrategias de prevención de caídas", dijo Shih.

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. ofrecen más información sobre la prevención de caídas en los adultos mayores.

FUENTE: Universidad Atlántica de Florida, comunicado de prensa, 8 de agosto de 2024