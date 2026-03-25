Cómo prevenir las picaduras de garrapatas y reducir el riesgo de infecciones, según especialistas

El aumento global de enfermedades transmitidas por garrapatas, como la enfermedad de Lyme, preocupa a expertos en salud pública

Las enfermedades transmitidas por garrapatas, entre ellas la enfermedad de Lyme, han registrado un crecimiento constante a nivel mundial en las últimas décadas, según advierten especialistas de Cleveland Clinic. Este aumento se relaciona tanto con la expansión de estos arácnidos a regiones donde antes no estaban presentes como con el impacto del cambio climático, que ha extendido su periodo de actividad y facilitado su proliferación.

El fenómeno genera una preocupación creciente en materia de salud pública, ya que las garrapatas pueden transmitir diversas patologías graves y su incidencia afecta a poblaciones urbanas y rurales por igual.

Ante este panorama, los expertos subrayan la importancia de la prevención resultan fundamentales para minimizar el riesgo de picaduras. Estrategias, avaladas por Cleveland Clinic, permiten disfrutar de la naturaleza de manera segura y responsable, sin renunciar a las actividades al aire libre ni poner en riesgo la salud individual y colectiva.

Consejos claves para prevenir las picaduras de garrapatas

Los expertos de Cleveland Clinic recomiendan prestar especial atención a la vestimenta para limitar la exposición de la piel. Usar pantalones largos y camisas de manga larga bloquea el contacto directo con estos arácnidos.

Poner los extremos del pantalón dentro de las medias o botas reduce todavía más las posibilidades de que una garrapata alcance la piel. Las prendas de colores claros, como el beige, facilitan la detección de posibles garrapatas sobre la ropa.

El uso de ropa clara, pantalones largos y camisas de manga larga reduce significativamente la exposición a las garrapatas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de repelente de insectos es esencial para la protección. Las prendas tratadas con permetrina ofrecen una defensa adicional y resultan especialmente útiles para quienes pasan largas jornadas en áreas verdes.

Tras regresar a casa, es prioritario revisar todo el cuerpo y la ropa con esmero. Áreas como el cuero cabelludo, las axilas, la ingle, la cintura y detrás de las rodillas son puntos donde las garrapatas suelen adherirse. Extirparlas pronto es vital, ya que requieren entre 48 y 72 horas para transmitir infecciones como la enfermedad de Lyme.

Protección de mascotas y revisiones tras actividades al aire libre

Las mascotas, en especial perros y gatos, pueden convertirse en portadoras accidentales de garrapatas y facilitar la entrada de estos parásitos al hogar. Los especialistas de Cleveland Clinic recomiendan revisar cuidadosamente a los animales cada vez que regresen del exterior, prestando atención a zonas como orejas, cuello, axilas y entre los dedos de las patas, que suelen ser puntos de fijación frecuentes. Esta revisión debe realizarse de manera rutinaria durante la época de mayor actividad de las garrapatas, que coincide con la primavera y el verano.

Además, es fundamental administrar de forma regular medicamentos antipulgas y antigarrapatas recomendados por un veterinario, ya que estos productos ofrecen una barrera eficaz tanto para la protección de las mascotas como para evitar la exposición de la familia.

Las mascotas pueden portar garrapatas al hogar, por lo que es esencial revisarlas y aplicar medicamentos antipulgas y antigarrapatas según recomendación veterinaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mantener el entorno doméstico limpio, cortar el césped y eliminar maleza en jardines y patios también contribuye a reducir el riesgo de infestación y transmisión de enfermedades asociadas a estos parásitos.

¿Dónde y cuándo es mayor el riesgo de picaduras?

De acuerdo con Cleveland Clinic, el aumento de la enfermedad de Lyme y de otras patologías transmitidas por estos arácnidos se ha convertido en motivo de preocupación, ya que las garrapatas han ampliado su presencia a nuevas zonas del mundo. Están activas principalmente entre la primavera y el otoño, aunque pueden encontrarse siempre que la temperatura esté por encima de cero grados Celsius (32°F).

Estos parásitos prosperan en entornos como bosques, lugares con césped alto y jardines, ya sean urbanos o rurales. El Dr. Christopher Bazzoli, de Cleveland Clinic, explica que “por lo general, les encantan las zonas arboladasy los lugares con hierba alta”. El riesgo afecta tanto a quienes realizan actividades en la naturaleza como a quienes simplemente pasan tiempo en su jardín durante los meses cálidos.

Cortar el césped y eliminar la maleza en jardines y patios disminuye el riesgo de infestación y enfermedades transmitidas por garrapatas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presencia de garrapatas no debe impedir la conexión con los espacios naturales. Los expertos subrayan que, adoptando precauciones sencillas y efectivas, es posible explorar entornos al aire libre sin temor injustificado. Mantener el equilibrio entre la aventura y el cuidado permite aprovechar los beneficios de la naturaleza y reducir el riesgo de enfermedades relacionadas con estos arácnidos.

Las recomendaciones respaldadas por los especialistas de Cleveland Clinic proporcionan herramientas concretas para proteger la salud y disfrutar de actividades en el entorno natural con mayor confianza.