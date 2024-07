La mayoría de las personas piensan que la incontinencia y el dolor pélvico después del parto son normales, pero no lo son

LUNES, 15 de julio de 2024 (HealthDay News) -- Aproximadamente un mes después de tener a su segundo hijo, Nicole Gerardi-Lukens sintió de repente una presión en la pelvis tan intensa que la envió al hospital.

Cuando los médicos le dijeron que la vejiga se había prolapsado, lo que significa que se había deslizado de su posición normal y se estaba abultando en la pared vaginal, anticipó una cirugía y una recuperación larga y difícil con un recién nacido y un niño de 4 años en casa.

"Me sentí muy aliviada cuando me derivaron a un terapeuta del suelo pélvico", dijo Gerardi-Lukens.

Muchas mujeres piensan que es normal que las nuevas mamás experimenten dolor, presión e incontinencia, pero en realidad estos son signos de problemas del piso pélvico, y una nueva encuesta nacional muestra que alrededor de un tercio de las mujeres los experimentan después de dar a luz.

"Cuando decimos que no es normal, lo que queremos decir es que no es algo con lo que deberías tener que vivir", dijo la terapeuta ocupacional Tessa Ladd, quien trató a Gerardi-Lukens por su disfunción del suelo pélvico en Orlando Health, en el centro de Florida.

Pero Gerardi-Lukens no es el único.

La encuesta realizada por el Instituto de Rehabilitación Avanzada de Orlando Health encontró que el 71% de los estadounidenses están de acuerdo en que es de esperar que haya pérdidas de orina después del parto, y el 51% piensa que es normal que el sexo posparto sea doloroso. Pero ambos son signos reveladores de daño en el suelo pélvico.

El piso pélvico es el conjunto de músculos y ligamentos que sostienen la vagina, el útero, la vejiga y el recto. Pueden dañarse durante el embarazo, el parto o el envejecimiento normal, lo que provoca incontinencia, dolor y presión.

"El parto genera mucho trauma en el cuerpo, pero al igual que con cualquier otra lesión, los músculos y los tejidos deben tener la capacidad de recuperarse y apoyar a los órganos internos", dijo Ladd en un comunicado de prensa del instituto. "Si eso no sucede, podemos intervenir y ayudar. Los músculos del piso pélvico son ... algo sobre lo que sí tenemos control, al igual que nuestros bíceps o nuestras pantorrillas, y tenemos la capacidad de fortalecerlos, alargarlos y relajarlos".

Poco más de 7 de cada 10 encuestados dijeron que creen que las mujeres deberían comenzar a hacer ejercicio lo antes posible después de dar a luz para fortalecer sus abdominales y el piso pélvico. Ladd no está de acuerdo.

"Puedes empezar a respirar profundamente y aprender la mecánica corporal correcta en esa fase posparto temprana, pero también es importante darle tiempo a tu cuerpo para sanar y no hacer demasiado y demasiado rápido", dijo.

Entre otras cosas, Ladd le enseñó a Gerardi-Lukens a respirar correctamente cuando recoge cosas.

"Me hizo darme cuenta de cuánta presión estaba ejerciendo sobre mi suelo pélvico con las tareas cotidianas", dijo. "No siempre me di cuenta de cuánta presión estaba sintiendo hasta que aprendí a aliviarla y realmente pude sentir la diferencia".

Después de trabajar con Ladd, Gerardi-Lukens puede levantar a sus pequeños sin miedo al dolor o a las fugas. Desearía haber sabido antes de la terapia del piso pélvico.

"Conoces tu cuerpo, y sabes cuándo algo no está bien", dijo en el comunicado de prensa del instituto. "Como madres, a menudo ponemos a todos los demás en primer lugar e incluso nos reímos de cosas como las fugas como parte de la maternidad, pero tienes que decidir si estas son cosas con las que quieres lidiar para siempre. Y si no lo están, busca la ayuda de un terapeuta del piso pélvico".

Las mujeres no deben sentirse incómodas o avergonzadas si tienen incontinencia u otras dificultades del suelo pélvico, dijo Ladd. Es importante reconocer el problema y hablar con un proveedor de atención médica porque hay soluciones disponibles.

"Si tenemos un problema con nuestra rodilla, podemos hablar con cualquiera al respecto sin vergüenza, sin sentirnos incómodos o raros al respecto", dijo Ladd. "Cuando nos abrimos sobre los síntomas con los que estamos luchando y entendemos que tantas personas tienen esta experiencia compartida, podemos ayudar a las mujeres a vivir sus vidas sin dolor y síntomas causados por estos problemas comunes y tratables".

La encuesta nacional se realizó en línea del 31 de mayo al 1 de junio con 1,020 adultos estadounidenses mayores de 18 años.

